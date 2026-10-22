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मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट पर चुनाव का एलान, स्मृति इरानी के साथ ये नेता भी दौड़ में

मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट पर चुनाव का एलान ( IANS )

भोपाल: पूर्व केन्द्रीय मंत्री एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद अब मध्य प्रदेश राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव का एलान कर दिया गया है. भारत निर्वाचन आयोग ने आज यानि गुरुवार को पूरा चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है. हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि इस सीट से बीजेपी का कौन सा नेता राज्यसभा में एंट्री करेगा, लेकिन सियासी हल्कों में इस सीट से आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सह प्रभारी तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाली वंथी श्रीनिवासन और पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्मृति इरानी का नाम सुर्खियों में है. घोषित हुए कार्यक्रम के मुताबिक 12 नवंबर तक मतदान के साथ राज्यसभा कौन जाएगा ये तस्वीर साफ हो जाएगी.

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