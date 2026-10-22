मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट पर चुनाव का एलान, स्मृति इरानी के साथ ये नेता भी दौड़ में
मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर हुई चुनाव की घोषणा, 12 नवंबर को होगा मतदान और मतगणना, चर्चा में स्मृति ईरानी का नाम. भोपाल से शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 1:20 PM IST
भोपाल: पूर्व केन्द्रीय मंत्री एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद अब मध्य प्रदेश राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव का एलान कर दिया गया है. भारत निर्वाचन आयोग ने आज यानि गुरुवार को पूरा चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है. हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि इस सीट से बीजेपी का कौन सा नेता राज्यसभा में एंट्री करेगा, लेकिन सियासी हल्कों में इस सीट से आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सह प्रभारी तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाली वंथी श्रीनिवासन और पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्मृति इरानी का नाम सुर्खियों में है. घोषित हुए कार्यक्रम के मुताबिक 12 नवंबर तक मतदान के साथ राज्यसभा कौन जाएगा ये तस्वीर साफ हो जाएगी.
मुरुगन की खाली हुई सीट से कौन, निगाहें अब इस पर
केन्द्रीय मंत्री पद से एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट को चुनाव आयोग का निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने के साथ अब निगाहें इस पर हैं कि इस सीट से कौन राज्यसभा जाएगा. चूंकि हाल में हुए राज्यसभा चुनाव में दो सीटों पर प्रदेश स्तर से नेताओं को अवसर दिया गया. इसलिए पूरी संभावना है कि इस एक सीट पर राष्ट्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े नेता का नाम बढ़ा सकता है.
संभावना जताई जा रही है कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्मृति इरानी को भी मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा में भेजा जा सकता है. दूसरा नाम पार्टी की महिला नेत्री वंथी श्रीनिवासन का भी बताया जा रहा है. वहीं मध्य प्रदेश से जो नाम हैं, उनमें पिछले राज्यसभा चुनाव में जिनका नाम चला था पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया इस दौड़ में बताए जा रहे हैं. इनके अलावा राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक आशीष अग्रवाल का भी इस सीट के लिए नाम चर्चा में हैं.
उपचुनाव का ये है पूरा कार्यक्रम
राज्यसभा उपचुनाव का जो कार्यक्रम जारी किया गया है. उसके मुताबिक 26 अक्टूबर को चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा. नामांकन की आखिरी तारीख 2 नवंबर रखी गई है. नामों की छंटनी 3 नवंबर तक हो जाएगी और नाम वापसी की आखिरी तारीख 5 नवंबर है. 12 नवंबर को ही मतदान होगा और इसी दिन वोटों की गणना कर ली जाएगी. निर्धारित किया गया है कि 16 नवंबर से पहले चुनाव पूर्ण करा लिए जाएं. इस राज्यसभा सीट का कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 तक का है. 14 अक्टूबर को जब केन्द्रीय मंत्री रहे डॉ एल मुरुगन ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद से ये सीट खाली है.
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बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले चुघ को भेजा था राज्यसभा
मध्य प्रदेश के कोटे से पहले भी राष्ट्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर के अपने नेताओं को राज्यसभा भेजती रही है. इसके पहले खाली हुई राज्यसभा सीट पर तरुण चुघ को मध्य प्रदेश के कोटे से संसद में भेजा गया था. इसलिए ये संभावना जताई जा रही है कि मुरुगन की खाली हुई सीट पर भी पार्टी किसी राष्ट्रीय स्तर के चेहरे को प्राथमिकता दे सकती है.