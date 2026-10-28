हरदीप सिंह पुरी लड़ेंगे मध्य प्रदेश राज्यसभा का चुनाव, बीजेपी ने किया नाम का ऐलान
मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किया उम्मीदवार, हरदीप सिंह पुरी के नाम का ऐलान. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 3:18 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 3:32 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश की खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए होने जा रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को अपना उम्मीदवार बनाया है. पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली थी. बीते दिनों मध्य प्रदेश में हुई कोर कमेटी की बैठक के बाद से ये माना जा रहा था कि इस सीट पर बीजेपी अपने केन्द्रीय स्तर के किसी नेता को ही उतारेगी.
मध्य प्रदेश से राज्यसभा में जाएंगे हरदीप पुरी
भाजपा के केन्द्रीय कार्यालय से जारी पत्र में कहा गया है कि मध्य प्रदश में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व ने हरदीप सिंह पुरी के नाम पर अपनी स्वीकृति दी है. मध्य प्रदेश के कोटे से ही सांसद पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी तरुण चुघ के दस्तखत से ये पत्र जारी किया गया है. केन्द्रीय मंत्री डॉ एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर नामांकन दाखिल 2 नवंबर तक होगा. 3 नवंबर तक नॉमिनेशन फार्म की जांच होगी. वहीं नाम वापसी की तारीख 5 नवंबर है और 12 नवंबर को वोटिंग और काउंटिग कर ली जाएगी. 16 नवंबर तक ये चुनाव सम्पन्न कर लिये जाएंगे.
पूर्व राजनयिक पुरी, जिन्होंने राजनीति की राह पकड़ी
2014 में राजनीति का रुख करने से पहले हरदीप सिंह पुरी भारतीय विदेश सेवा में रहे. वे संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि रहे. 15 फरवरी 1952 को नई दिल्ली में जन्मे पुरी ने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में इतिहास भी पढ़ाया है. उन्होंने हिंदू कॉलेज में इतिहास में ग्रेजुएशन किया और मेरिट सूची में रहे. वे विदेश सेवा में आने के बाद ब्राजील में भारत के राजदूत ब्रिटेन में उप उच्चायुक्त रहे हैं.
इसके अलावा जिनेवा और न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में भारत का स्थाई रुप से प्रतिनिधित्व किया है. मध्य प्रदेश से पहले वे उत्तर प्रदेश के कोटे से राज्यसभा में गए हैं. पुरी की पुस्तकों में परलियस इंटरवेन्शन्स डेल्यूजनल पॉलीटिक्स और सेपरेटिंग द व्हीट फ्राम द काफ प्रमुख हैं.
कांग्रेस की मांग, पुरी का बायकॉट करे बीजेपी विधायक
कांग्रेस ने पुरी की उम्मीदवारी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि रेपिस्ट एपस्टीन के साथ जिसकी तस्वीरें हैं, आखिर बीजेपी ने उसे अपना उम्मीदवार क्यों बनाया. ये लाड़ली बहनों की बात करने वाली बीजेपी के विधायकों को इस उम्मीदवार का बायकॉट करना चाहिए. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा कि "क्या वजह है कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजने के लिए पार्टी को एक कार्यकर्ता नहीं मिला.
जिसका नाम एपस्टीन से जु़ड़ा हुआ है. जिसकी तस्वीरें एपस्टीन के साथ सर्कुलेट हुई हैं, उसे बीजेपी संसद में भेज रही है. दूसरी तरफ लाड़ली बहनों की बात करती है. मासूम बच्चियों पर अत्याचार करने वाला रेपिस्ट जिसका दोस्त हो उसे संसद में कैसे भेजा जा रहा है."
उमंग सिंघार का बीजेपी पर हमला
वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि "एपस्टीन फाइल को लेकर विश्वभर में कितनी खबरें सामने आईं, जिसमें बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ. बीजेपी नैतिकता की बात करती है, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को राज्यसभा का उम्मीदवार बीजेपी बना रही है. जिसके साथ इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चित है. यह कैसी नैतिकता है.
यह कैसी लाड़ली बहना और महिलाओं की सुरक्षा की बात बीजेपी करती है. बीजेपी के पास कोई दलित, आदिवासी और ओबीसी नहीं है, जिसे वह राज्यसभा के लिए भेज दे. इससे साबित होता है कि बीजेपी अपने बड़े लोगों को मौका देना चाहती है, लेकिन एमपी बीजेपी में जो शोषित वंचित है, उन्हें मौका नहीं देना चाहती. यह साबित हो गया है."