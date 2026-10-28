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हरदीप सिंह पुरी लड़ेंगे मध्य प्रदेश राज्यसभा का चुनाव, बीजेपी ने किया नाम का ऐलान

हरदीप सिंह पुरी लड़ेंगे मध्य प्रदेश राज्यसभा का चुनाव ( Image Source Hardeep Singh Puri FB )

भोपाल: मध्य प्रदेश की खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए होने जा रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को अपना उम्मीदवार बनाया है. पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली थी. बीते दिनों मध्य प्रदेश में हुई कोर कमेटी की बैठक के बाद से ये माना जा रहा था कि इस सीट पर बीजेपी अपने केन्द्रीय स्तर के किसी नेता को ही उतारेगी.

मध्य प्रदेश से राज्यसभा में जाएंगे हरदीप पुरी