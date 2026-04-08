Explainer: 'आप' के पोस्टर बॉय से 'दूरी' तक, राघव चड्ढा के 12 साल...CA से चाणक्य बनने और फिर खामोश होने की इनसाइड स्टोरी

आइए समझते हैं, कैसे एक मॉडर्न, सूट-बूट वाला नौजवान भारतीय राजनीति के गलियारों में छा गया और अब वह किस मोड़ पर खड़ा है.

राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मॉडर्न स्कूल और वेंकटेश्वर कॉलेज से पढ़ाई की. पेशे से वे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. राजनीति में आने से पहले वे लंदन की बड़ी फर्म डेलॉयट में काम करते थे. राजनीति में एंट्री की बातें करें तो साल 2011 में जब अन्ना हजारे का 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' आंदोलन चरम पर था, तब राघव इससे प्रभावित हुए. आंदोलन के दौरान उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई. केजरीवाल एक अनुभवी और तेज-तर्रार सीए की तलाश में थे जो सरकारी बजट और भ्रष्टाचार के आंकड़ों को बारीकी से समझ सके. राघव उस खांचे में फिट बैठ गए.

राघव का राजनीतिक सफर (ETV Bharat)





'आप' का सबसे युवा चेहरा: चाणक्य की भूमिका

2012 में जब आम आदमी पार्टी बनी, तो राघव उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे. महज 26 साल की उम्र में वे पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना दिए गए. वर्ष 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो पार्टी ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें दिल्ली वालों को 'बिजली बिल हाफ, पानी बिल माफ' जैसी घोषणाएं पहली बार आप ने की थी.

प्रेस वार्ता करते राघव चड्ढा (ETV Bharat)

यह कैसे होगा?

टीम केजरीवाल के साथियों ने उस हॉल के कोने में खड़ें दो युवा की तरफ इशारा करते हुए बताया था कि यह इनलोगों ने पूरा गुणा भाग कर यह सफल तैयार कर लिया है. कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी. आप पार्टी के पहले चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने वाली टीम में राघव चड्डा और आतिशी भी शामिल थीं. राघव चड्ढा की ताकत थी, वे टीवी डिबेट्स में अंग्रेजी और हिंदी दोनों में तर्कों के साथ बात रखते थे. वित्तीय समझ, पार्टी के चंदे और बजट पर उनकी पकड़ मजबूत थी. पर्दे के पीछे रहकर चुनाव प्रबंधन में माहिर थे.

राघव की आप में भूमिका (ETV Bharat)





चुनावी राजनीति: हार से जीत और पंजाब का 'मास्टरस्ट्रोक'

राघव का चुनावी सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा. वर्ष 2019 दक्षिणी दिल्ली लोकसभा चुनाव वे लड़े, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी से हार गए. वर्ष 2020 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें राजिंदर नगर से उतारा. यहां उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष बने. वर्ष 2022 में पंजाब फतह, यह राघव के करियर का टर्निंग पॉइंट था. केजरीवाल ने उन्हें पंजाब का सह-प्रभारी बनाया. राघव ने वहां जमीनी स्तर पर संगठन खड़ा किया. जब 'आप' ने 117 में से 92 सीटें जीतीं, तो इसका क्रेडिट राघव की रणनीति को भी दिया गया. राघव चड्ढा वह शख्स हैं जिन्होंने पंजाब की राजनीति में 'दिल्ली मॉडल' को पंजाबी तड़के के साथ पेश किया.

संसद में बोलते राघव चड्ढा (ETV Bharat)

राज्यसभा और सस्पेंशन का ड्रामा

पंजाब में जीत के बाद, मार्च 2022 में राघव चड्ढा को राज्यसभा भेजा गया. वे सदन के सबसे युवा सदस्यों में से एक बने. दिल्ली सेवा बिल (Delhi Services Bill) वर्ष 2023 में जब लाया गया तब इस बिल के विरोध के दौरान राघव पर 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगा. उन्हें सदन से निलंबित कर दिया गया. महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और माफी के बाद उनका निलंबन बहाल हुआ. यह उनके लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट था.

बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से राघव ने की शादी (ETV Bharat)

निजी जिंदगी और बॉलीवुड कनेक्शन

राजनीति के बीच राघव तब चर्चा में आए जब उनका नाम बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के साथ जुड़ा. सितंबर 2023 में उदयपुर के 'लीला पैलेस' में हुई उनकी भव्य शादी ने उन्हें नेशनल मीडिया की हेडलाइंस में बनाए रखा. इसे 'पॉलिटिक्स मीट्स बॉलीवुड' का सबसे बड़ा इवेंट माना गया.





हालिया 'दूरी' और उठते सवाल: क्यों गायब हैं राघव?

पिछले एक साल में, खासकर जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में थे, राघव चड्ढा की 'अनुपस्थिति' ने सबको चौंका दिया. इस दूरी के पीछे के तीन संभावित कारण बताएं जा रहे हैं. हालांकि राघव ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. तीन कारणों में पहला कारण स्वास्थ्य संबंधी बताया जा रहा है. आधिकारिक तौर पर बताया गया कि उनकी आंखों की रेटिना में समस्या थी, जिसके लिए उन्हें यूके में सर्जरी करानी पड़ी थी. दूसरा कारण स्वाति मालीवाल विवाद, जब पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास पर बदसलूकी का मामला आया, तो राघव ने इस पर चुप्पी साधे रखी, जिससे कयास लगे कि वे विवादों से बचना चाह रहे हैं. तीसरा कारण एजेंसियों का डर, विपक्ष ने आरोप लगाया कि राघव जांच एजेंसियों के डर से विदेश में थे, हालांकि राघव ने भारत लौटकर इन दावों को खारिज कर दिया.

राष्ट्रपति से मुलाकात करते राघव चड्ढा (ETV Bharat)





भविष्य की राह: वापसी या बदलाव?

फिलहाल राघव चड्ढा राज्यसभा में सक्रिय हैं, लेकिन वह 'पुराना आक्रामक अंदाज' थोड़ा कम नजर आता है. पंजाब, गुजरात, दिल्ली में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में उनकी भूमिका क्या होगी, इस पर सबकी नजर है. राघव चड्ढा का सफर एक प्रोफेशनल से राजनेता बनने की आधुनिक मिसाल है. उन्होंने साबित किया कि बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के भी भारतीय राजनीति के शीर्ष पर पहुंचा जा सकता है. हालांकि, मौजूदा 'दूरी' उनके राजनीतिक भविष्य के लिए एक 'वेट एंड वॉच' की स्थिति पैदा करती है. क्या वे फिर से केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद योद्धा बनेंगे, या उनकी राहें जुदा होंगी, यह वक्त तय करेगा.

संजय सिंह का राघव पर निशाना (ETV Bharat)

संजय सिंह के निशाने पर राघव

राज्यसभा सासंद संजय सिंह निशाना साधते हुए कहा कि

"जहां एक तरफ पार्टी संघर्ष की राह पर है, वहीं राघव चड्ढा कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर गायब दिखाई दिए. जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े प्रस्ताव पर चड्ढा ने हस्ताक्षर नहीं किए. पश्चिम बंगाल में वोटिंग अधिकारों का हनन हो या पंजाब के अधिकारों को केंद्र द्वारा छीना जाना, इन सभी संवेदनशील मसलों पर चड्ढा की चुप्पी 'अफसोसजनक' थी. गुजरात में 'आप' कार्यकर्ताओं के साथ हुई मारपीट और दिल्ली में चुनाव आयोग के कथित दुरुपयोग पर भी चड्ढा द्वारा कोई ठोस स्टैंड न लेने की बात क्या इशारा करती है? देश राघव से जवाब चाहता है. जब मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने और वॉकआउट करने का समय आता है, तब राघव खामोश क्यों रहते हैं?"



मंत्री कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर तंज (ETV Bharat)

केजरीवाल के पूर्व साथी और वर्तमान में दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने केजरीवाल की कार्यशैली पर हमला बोलते हुए कहा कि,

"आम आदमी के नाम पर लूटा फिर माल के बंटवारे में आपस में लड़ पड़े. कहानी बस इतनी है. जिसके मुँह में जुबान और पीठ में रीढ़ है उनका केजरीवाल के यहाँ टिकना असंभव है. केजरीवाला के साथ केवल रीढ़ विहीन कमीशन खोर भ्रष्टाचारी कीड़े रह सकते हैं."

भाषण देते राघव चड्ढा (ETV Bharat)

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा द्वारा संसद में उठाए गए प्रमुख वायरल मुद्दे...

1. मोबाइल डेटा और 28 दिन का रिचार्ज साईकल:

राघव चड्ढा ने टेलीकॉम कंपनियों द्वारा 30 के बजाय 28 दिन का रिचार्ज पैक देने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि कंपनियां 28 दिन का महीना मानकर साल में ग्राहकों से एक एक्स्ट्रा महीने का पैसा वसूलती हैं. उन्होंने मांग की कि अगर किसी यूजर का डेटा बच जाता है, तो उसे अगले दिन या अगले रिचार्ज में जोड़ा जाना चाहिए.

2. पैटरनिटी लीव:

राघव चड्ढा संसद में मांग की कि भारत में पितृत्व अवकाश को कानूनी अधिकार बनाया जाना चाहिए. बच्चे की देखभाल सिर्फ मां की जिम्मेदारी नहीं है. पिता को भी अपने नवजात बच्चे के साथ समय बिताने का मौका मिलना चाहिए ताकि महिलाओं पर काम और घर का दोहरा बोझ कम हो सके.

3. एयरपोर्ट पर "10 रुपये वाली चाय और समोसा":

यह मुद्दा सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ. राघव चड्ढा ने एयरपोर्ट्स पर खाने-पीने की चीजों की अत्यधिक कीमतों पर सवाल उठाया. उन्होंने किफायती खान-पान के लिए उड़ान यात्री कैफे की वकालत की, जहाँ साधारण यात्री सस्ते दामों पर समोसा और चाय पा सकें.

4. मेंस्ट्रुअल हाइजीन (मासिक धर्म स्वच्छता):

राघव चड्ढा ने स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटरी पैड, साफ पानी और डिस्पोजल बिन की कमी का मुद्दा उठाया. तर्क यह कि जब एक लड़की स्कूल छोड़ती है क्योंकि वहां पैड या प्राइवेसी नहीं है, तो यह उसकी विफलता नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता है. उन्होंने इसे दया नहीं, बल्कि अधिकार बताया.

डिलवरी बॉयस के साथ राघव चड्ढा (ETV Bharat)

5. गिग वर्कर्स की सुरक्षा:

जोमैटो, स्विगी और ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए उन्होंने बेहतर सामाजिक सुरक्षा और बीमा की मांग की. उन्होंने इन्हें आधुनिक युग का श्रम बताते हुए उनकी गरिमा और अधिकारों की बात की.

6. टोल टैक्स और कानूनी लूट

राघव चड्ढा ने नेशनल हाईवे पर वसूले जा रहे भारी टोल टैक्स को "कानूनी लूट" करार दिया. तर्क दिया कि जब नागरिक गाड़ी खरीदते समय भारी GST और रोड टैक्स देते हैं, तो बार-बार टोल वसूलना जनता पर दोहरी मार है.



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