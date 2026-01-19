'अभिव्यक्ति की आजादी आड़ बन रही महिला उत्पीड़न की': जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाया मुद्दा
प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सत्य और विज्ञान को चुनौती देना समाज के हित में नहीं है.
Published : January 19, 2026 at 8:32 PM IST
जयपुर: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंतिम दिन के सत्र में 'फ्रीडम ऑफ स्पीच' पर हुई बहस में शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भले ही आकर्षक सिद्धांत लगे, लेकिन व्यवहार में यह समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, खासकर जब इसकी आड़ में महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं या उनकी निजी तस्वीरों का प्रसार किया जाता है.
उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का हवाला देते हुए कहा कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है. उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच केवल विचार रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि कई बार यह वास्तविक और तत्काल नुकसान का कारण बन जाती है. नेहरू के उस विचार का उल्लेख करते हुए कि पूर्ण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक सैद्धांतिक अवधारणा है जिसे व्यवहार में नहीं उतारा जा सकता. उन्होंने उदाहरण दिया कि किसी भरे थिएटर में 'आग लग गई' चिल्लाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि इससे भगदड़ और जानमाल का नुकसान हो सकता है.
चतुर्वेदी ने अपने पक्ष में तीन प्रमुख तर्क रखे. पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां, बिना सहमति के उनकी निजी तस्वीरों का प्रसार और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे कृत्य स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आपराधिक गतिविधियां हैं. दूसरा, फेक न्यूज और गलत सूचनाओं के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर एंटी-वैक्सीन अभियान चलाए गए, जिससे लोगों में भय फैला और जनस्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा. यह समस्या सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर देखी गई.
तीसरे तर्क के रूप में उन्होंने जलवायु परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि इस गंभीर मुद्दे को भी 'एजेंडा; बताकर नकारा जा रहा है. उन्होंने उदाहरण दिया कि जयपुर जैसे शहरों में सर्दी कम होना जलवायु परिवर्तन का स्पष्ट संकेत है, लेकिन गलत जानकारी फैलाकर इस पर कार्रवाई को रोका जा रहा है. उनका कहना था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सत्य और विज्ञान को चुनौती देना समाज के हित में नहीं है.