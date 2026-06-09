ETV Bharat / bharat

मध्य प्रदेश के विधायक भेजे जा रहे कर्नाटक, राज्यसभा चुनाव से पहले मची खलबली

मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है. अब कांग्रेस अपने एक-एक विधायक को सुरक्षित रखने उन्हें लेकर कर्नाटक जा रही है. बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार महेश केवट के नॉमिनेशन फाइल करने के साथ ही कांग्रेस में हलचल तेज हुई. रात तक विधायक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के बंगले पर डटे रहे. उमंग सिंघार ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, '' विधायकों से सलाह मशवरे के बाद तय होगा क्या करना है.'' जानकारी के मुताबिक देर रात सिंघार के आवास पर हुई बैठक के बाद पूरी रणनीति बनाकर हाईकमान को भेज दी गई है. कांग्रेस विधायकों को प्राइवेट जेट से कर्नाटक भेजा जा रहा है क्योंकि राज्यसभा वोटिंग से पहले कांग्रेस खेमे में सेंध लगने का डर है.

भोपाल : राज्यसभा चुनावों से पहले मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो गया है. बीजेपी द्वारा राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए उम्मीदवार घोषित करते ही ये तय हो गया था कि प्रदेश की राजनीति में उठापटक का खेल देखने मिलेगा. हुआ भी कुछ ऐसा ही है, राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस को अपने विधायकों को एयरलिफ्ट कर दूसरे राज्य में भेजना पड़ रहा है. आइए जानते हैं कि ऐसी नौबत आखिर क्यों आई.

हर घंटे बदल रहा घटनाक्रम, 2 बजे एयरपोर्ट से कर्नाटक रवाना होंगे विधायक

मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार उतार दिए जाने के बाद से सियासी घटनाक्रम हर घंटे बदल रहा है. डेढ घंटे के अंतर से बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे. इसके बाद के घटनाक्रम में कांग्रेस विधायकों को उमंग सिंगार के बंगले पर बुलाया गया. यहां विधायकों से बातचीत के आधार पर पूरी रणनीति तय हुई. पार्टी ने इन दस दिनों के लिए विधायकों की बाड़बंदी का जो प्लान बनाया है, उसे दिल्ली हाईकमान के पास भेज दिया है. दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही दोपहर 2 बजे तक विधायक तेलंगाना अथवा कर्नाटक में से किसी एक राज्य का रुख करेंगे, जिसमें कर्नाटक के चांस ज्यादा हैं.

2 बजे एयरपोर्ट से कर्नाटक रवाना होंगेस कांग्रेस विधायक (Etv Bharat)

हमारे विधायक एकजुट, उनपर दबाव बनाया जा रहा है : सिंघार

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, '' हम केन्द्रीय नेतृत्व के निर्णय अनुसार आगे बढ़ेंगे. हमारे सारे विधायक एकजुट हैं और पार्टी में उनकी पूरी आस्था है. सवाल उन पर बनाए जा रहे दबाव का है. लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के साथ खड़ा है. मीनक्षी नटराजन जीतेंगी और मध्यप्रदेश जीतेगा. कांग्रेस विधायकों के पास दूसरा ऑप्शन तेलंगाना का भी था लिहाजा पीसीसी चीफ बोम्मा माहेश कुमार गौड़ भोपाल आए.''

विधायकों से चर्चा करते नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-

विधायक को आ रहे कॉल किसके हैं?

उधर विधायक अनुभा मुंजारे ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, '' हमें लगातार बीजेपी नेताओं के फोन आ रहा हैं. ये फोन दबाव के लिए हो सकते हैं, हम फोन नहीं उठ रहे.'' उन्होंने ये भी कहा कि कुछ नेताओं को तो पांच पांच करोड़ के ऑफर भी दिए गए हैं. हांलाकि, विधायक नीतेन्द्र सिंह राठौर का कहना था कि उन्हें इस तरह का ऑफर नहीं मिला है और कांग्रेस का विधायक अपनी पार्टी से विचारधारा से जुड़ा हुआ है, डिगेगा नहीं.''

कांग्रेस खेमे में क्यों मची है खलबली?

दरअसल, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट पर बीजेपी के महेश केवट के नाम की घोषणा के बाद कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की राह मुश्किल हो रही है. उन्हें राज्यसभा भेजने के लिए कांग्रेस के पास केवल चार विधायक ही अतिरिक्त हैं. ऐसे में कांग्रेस खेमे में सेंधमारी की संभावना है, जिससे कांग्रेस की राज्यसभा सीट खतरे में पड़ सकती है. राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए विधायकों के 58 मतों की जरूरत होती है. कांग्रेस के विधायक तो 64 हैं, मगर श्योपुर के विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा के मतदान पर हाईकोर्ट की रोक है और सागर जिले की बीना सीट से विधायक निर्मला सप्रे को लेकर कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि वे बीजेपी के साथ हैं. यही वजह है कि अब कांग्रेस अपने विधायकों को कर्नाटक ले जा रही है, जिससे सेंधमारी रोकी जा सके.