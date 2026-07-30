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Jaipur Pocso Court : दुष्कर्म प्रकरण में मध्य प्रदेश पुलिस के तत्कालीन AIG को उम्रकैद

पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला. मदद के नाम पर महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले मध्य प्रदेश पुलिस के तत्कालीन एआईजी को आजीवन कारावास.

Jaipur Pocso Court
पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 30, 2026 at 8:46 PM IST

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Updated : July 30, 2026 at 9:02 PM IST

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जयपुर: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने आपराधिक मामले में जयपुर की महिला के पति की मदद के नाम पर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले मध्य प्रदेश पुलिस के तत्कालीन एआईजी अनिल मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, अदालत ने पीड़िता की नाबालिग पुत्री से अश्लीलता करने के मामले में इसी अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई है.

अदालत ने कहा कि अभियुक्त एमपी में पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी था, जहां उसकी जिम्मेदारी आम नागरिकों की सुरक्षा करने की थी, लेकिन उसने पीड़िता को जेल में बंद पति की सहायता का प्रलोभन देकर उसके साथ अलग-अलग शहरों में ले जाकर दुष्कर्म किया. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप वाजपेयी और पीड़ित पक्ष के वकील मुकेश पाठक ने अदालत को बताया कि पीड़िता ने 11 जुलाई, 2014 को महिला थाना दक्षिण में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

पढ़ें : 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, लगाया एक लाख का अर्थदण्ड

जिसमें कहा गया कि उसके पति के खिलाफ फरवरी, 2012 में एमपी के सिरोह में शिकायत दर्ज हुई थी. इस दौरान उसके पति ने उसे बताया कि एडीशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर तैनात अभियुक्त उसके व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और वह उनसे जाकर मिले. इस दौरान मार्च माह में वह भोपाल जाकर अभियुक्त से मिली. अभियुक्त ने पति की मदद का प्रलोभन देकर ऑफिसर मेस में उसके साथ दुष्कर्म किया.

इसके अलावा अभियुक्त ने उससे कई बार अपने बैंक खाते में रुपये भी ट्रांसफर कराए. इसके साथ ही अभियुक्त ने उसके साथ जोधपुर और मुंबई सहित अन्य जगहों पर ले जाकर दुष्कर्म किया. वहीं, अप्रैल, 2014 में अभियुक्त ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ अश्लीलता भी की. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

मध्य प्रदेश के विवादित अधिकारियों में शामिल रहे AIG अनिल मिश्रा राजधानी भोपाल में डीएसपी से प्रमोट होकर CID में AIG तक रहे हैं. एआईजी में यह करीब 3 साल तक पदस्थ रहे. हालांकि, इसी दौरान भोपाल के चर्चित मण्णापुरम डकैती के सोने को खुर्द बुर्द करने के इन पर गंभीर आरोप लगे. इस बीच पुलिस अधिकारी पर पीड़ित महिला से दुराचार के आरोप भी लगे. अनिल मिश्रा इसके पहले एसटीएफ में भी बतौर डीएसपी पदस्थ रहे हैं.

Last Updated : July 30, 2026 at 9:02 PM IST

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LIFE IMPRISONMENT IN RAPE CASE
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