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भगवान राम पर कथित अमर्यादित टिप्पणी पर भड़के सांसद पप्पू यादव, कहा-धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ दर्ज कराएंगे एफआईआर

देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में सांसद पप्पू यादव. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव गुरुवार को देवघर पहुंचे. उन्होंने बाबा मंदिर में विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर देश के कल्याण और समृद्धि की कामना की. पूजा-अर्चना से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने प्रख्यात कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री पर जमकर निशाना साधा.

धीरेंद्र शास्त्री द्वारा कथित तौर पर भगवान राम और भगवान कृष्ण को लेकर दिए गए बयान पर सांसद ने कहा कि अब उनका (धीरेंद्र शास्त्री) का इलाज पागलखाना है. धीरेंद्र शास्त्री भगवान राम और कृष्ण को लेकर अमर्यादित बयान देते हैं और कहते हैं कि इसका जिक्र आपको किसी धर्मग्रंथ में नहीं मिलेगा, हम ही यह बात बता सकते हैं. कभी कहते हैं कि हम रावण से बात करते हैं, कभी हनुमान से बात करते हैं. ये सब क्या है.

सांसद पप्पू यादव का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

"सनातन धर्म को कमजोर करने और बांटने की साजिश"

सांसद पप्पू यादव ने कहा कि ऐसे में अविलंब धीरेंद्र शास्त्री को रांची या आगरा के पागलखाने में बंद करने की जरूरत है. उनका स्थान अब सिर्फ पागलखाने में है. सांसद ने आगे कहा कि यह साजिश का हिस्सा हैं. कोई न कोई धीरेंद्र शास्त्री के माध्यम से सनातन धर्म को कमजोर करने और बांटने का साजिश रच रहा है. इसलिए इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए.

सांसद ने कहा कि कृष्ण और राम एक दूसरे के पूरक हैं. दोनों में भेद नहीं किया जा सकता है. आप किसी की आस्था को चैलेंज नहीं कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि जब हम क्षेत्र, लिंग, भाषा और जाति पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं यह कानून अपराध है, तो धर्म और आस्था पर कैसे?

भगवान राम पर बयान देने के मामले में दर्ज कराएंगे केस