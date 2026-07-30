सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की मिली धमकी, दिल्ली पुलिस से की शिकायत
बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है.
Published : July 30, 2026 at 12:37 PM IST
नई दिल्ली: बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. ये धमकी किसी फोन कॉल या सोशल मीडिया के बजाय उनकी आधिकारिक वेबसाइट के शिकायत पोर्टल पर भेजे गए एक संदेश के माध्यम से दी गई. धमकी में सांसद को गोली मारने व उनके परिवार को बम से उड़ाने जैसी गंभीर बातें लिखी गई हैं. घटना के बाद सांसद की ओर से नई दिल्ली जिला पुलिस को लिखित शिकायत देकर मामले की जांच करने और दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है.
वेबसाइट पर मिली धमकी
पप्पू यादव के कार्यालय के अनुसार, उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद शिकायत पोर्टल पर एक अज्ञात व्यक्ति ने आपत्तिजनक व धमकी भरा संदेश दर्ज किया. संदेश में सांसद को जान से मारने की चेतावनी देने के साथ उनके परिवार को भी निशाना बनाने की बात कही गई है. वेबसाइट पर ये संदेश सामने आने के बाद इसे गंभीर सुरक्षा मामला मानते हुए पूरी जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराई गई.
आज फिर जान से मारने की धमकी फिर मिली है— Rajesh Ranjan Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) July 29, 2026
पूरे परिवार को बम से उड़ाने का भी दावा किया है
पर हम जनता की सेवा के पथ से विचलित नहीं होंगे
युवाओं, छात्रों और मज़लूमों के लिए सब कुर्बान!
शिकायत में पुलिस से अनुरोध किया गया है कि वेबसाइट पर आए संदेश की तकनीकी जांच कर यह पता लगाया जाए कि इसे किस व्यक्ति ने, किस स्थान व किस डिजिटल माध्यम से भेजा. इसके साथ ही संबंधित आईपी एड्रेस, सर्वर लॉग व अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ भारतीय कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाए.
मामले की शिकायत नई दिल्ली जिला पुलिस को सौंप दी गई है. पुलिस शुरुआती स्तर पर शिकायत व उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है. हालांकि, समाचार लिखे जाने तक पुलिस की ओर से इस मामले में एफआईआर दर्ज होने या किसी संदिग्ध की पहचान किए जाने संबंधी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था.
Lok Sabha MP Rajesh Ranjan alias Pappu Yadav has written to the DCP, New Delhi, seeking immediate registration of an FIR after he and his family received death threats through his official website. The letter also seeks the accused's arrest and enhanced security for the MP and… pic.twitter.com/BUO3orU6Nh— IANS (@ians_india) July 29, 2026
इससे पहले भी उन्हें अलग-अलग माध्यमों से धमकियां मिलने के मामले सामने आ चुके हैं. उन मामलों में पुलिस ने जांच कर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था. फिलहाल दिल्ली पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है. जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि धमकी देने वाला कौन है, उसका उद्देश्य क्या था और उसने यह संदेश किस माध्यम से भेजा. मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.
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