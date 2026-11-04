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धनबाद पहुंचे सांसद पप्पू यादव, बारामुड़ी खटाल में प्रशासनिक कार्रवाई का किया विरोध, बीजेपी पर साधा निशाना

जनसभा में सांसद पप्पू यादव ( Etv Bharat )

धनबाद: जिले के बारामुड़ी खटाल का मुद्दा अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है. खटाल हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बुधवार को धनबाद पहुंचे. यहां आयोजित जनसभा में उन्होंने जिला प्रशासन और अधिकारियों के खिलाफ जमकर हमला बोला.

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