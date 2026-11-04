धनबाद पहुंचे सांसद पप्पू यादव, बारामुड़ी खटाल में प्रशासनिक कार्रवाई का किया विरोध, बीजेपी पर साधा निशाना
धनबाद पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने बारामुड़ी खटाल में प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध किया. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट
Published : November 4, 2026 at 8:40 PM IST
धनबाद: जिले के बारामुड़ी खटाल का मुद्दा अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है. खटाल हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बुधवार को धनबाद पहुंचे. यहां आयोजित जनसभा में उन्होंने जिला प्रशासन और अधिकारियों के खिलाफ जमकर हमला बोला.
जमीन माफिया और अधिकारियों का गठजोड़!
पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि धनबाद में जमीन माफिया और अधिकारियों का गठजोड़ गरीबों के अधिकारों पर हमला कर रहा है. उन्होंने कथित इंस्पेक्टर राज के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान करते हुए साफ कहा कि बारामुड़ी खटाल की लड़ाई अब सड़क से संसद तक लड़ी जाएगी.
'बीजेपी' के इशारे पर काम का आरोप
सांसद ने कहा कि संसद का आगामी सत्र शुरू होते ही वह इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे. इतना ही नहीं, धनबाद के सीओ की संपत्ति की जांच की मांग को लेकर ईडी को पत्र लिखने की भी बात कही. पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि जिले के कई अधिकारी 'भाजपा' के इशारे पर काम कर रहे हैं.
भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लड़ाई
उन्होंने साफ किया कि उनकी लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों और गरीबों के साथ हो रहे कथित अन्याय के खिलाफ है. सांसद ने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो वह खुद बारामुड़ी खटाल पहुंचकर धरने पर बैठेंगे, लेकिन वहां रहने वाले गरीब परिवारों के अधिकारों से समझौता नहीं होने देंगे. अब देखना होगा कि सांसद की इस चेतावनी के बाद बारामुड़ी खटाल का विवाद क्या नया राजनीतिक मोड़ लेता है.
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