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बाबा धाम पहुंचे सांसद पप्पू यादव, केंद्र और बिहार सरकार पर साधा निशाना, महंगाई-बेरोजगारी और महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल

बाबा धाम पहुंचे सांसद पप्पू यादव ( ETV BHARAT )

देवघर: बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव गुरुवार को देवघर पहुंचे. यहां उन्होंने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूरे विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की और भगवान भोलेनाथ से देश एवं राज्य की सुख-समृद्धि और विकास की कामना की. पूजा-अर्चना के बाद उन्होंने केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा.

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