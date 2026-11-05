बाबा धाम पहुंचे सांसद पप्पू यादव, केंद्र और बिहार सरकार पर साधा निशाना, महंगाई-बेरोजगारी और महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल
सांसद पप्पू यादव ने बाबा धाम में पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला. रिपोर्ट- हितेश कुमार चौधरी
Published : November 5, 2026 at 3:54 PM IST
देवघर: बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव गुरुवार को देवघर पहुंचे. यहां उन्होंने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूरे विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की और भगवान भोलेनाथ से देश एवं राज्य की सुख-समृद्धि और विकास की कामना की. पूजा-अर्चना के बाद उन्होंने केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा.
13 करोड़ लोगों के नाम हटाने को लेकर सरकार पर तंज
सांसद पप्पू यादव ने देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में 13 करोड़ लोगों के नाम हटा दिए गए हैं. इस मुद्दे को लेकर जब इंडिया गठबंधन के नेता विरोध कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रही है. उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि आज आम जनता इन समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन सरकार का ध्यान इन गंभीर मुद्दों पर नहीं है.
बिहार की हालत सही नहीं है: पप्पू यादव
वहीं, बिहार के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार बिहार को अपमानित कर रहे हैं. उनका बयान लगातार वायरल हो रहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हें बिहार की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं है. उन्होंने बेगूसराय, मधुबनी, छपरा और नवादा में लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार इन मामलों पर प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय मूकदर्शक बनी हुई है.
महिला सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया कि जो राजनीतिक दल दुष्कर्म कांड के आरोपी को राज्यपाल बना सकता है, उससे देश की बेटियों की सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है. इसके अलावा, पप्पू यादव ने धनबाद में खटाल हटाने के मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी.
उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह कई दशकों से संचालित खटालों को हटाने के विरोध में हैं. इस संबंध में उन्होंने स्थानीय उपायुक्त और झारखंड के मुख्यमंत्री से भी बातचीत की है. उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर वर्षों से संचालित खटालों को हटाया नहीं जाना चाहिए.
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