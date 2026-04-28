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दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के हाथों मारे गए युवक के परिजनों से मिले सांसद पप्पू यादव, केंद्र पर साधा निशाना

सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली के जाफरपुर कलां में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल द्वारा मारे गए युवक के परिवार से मुलाकात की.

सांसद पप्पू यादव
सांसद पप्पू यादव (Social Media X)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 28, 2026 at 10:02 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में एक मामूली विवाद में दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल द्वारा की गई फायरिंग में 21 वर्षीय डिलीवरी बॉय पांडव कुमार की मौत हो गई थी. बिहार के सांसद पप्पू यादव के हस्तक्षेप ने इस मामले को 'बिहारी अस्मिता' से जोड़ दिया है. उन्होंने मंगलवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की और आर्थिक मदद करने के साथ इस घटना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा.

पप्पू यादव ने इस घटना को क्षेत्रीय भेदभाव से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि पांडव को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह बिहारी था. स्थानीय लोगों में भी इस बात को लेकर भारी आक्रोश देखा गया कि वर्दी की हनक में एक निर्दोष युवक की जान ले ली गई.

सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद आक्रामक पोस्ट लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह को घेरा. उन्होंने लिखा "प्रधानमंत्री जी, आपके नाक के नीचे एक बिहारी बेटे पांडव को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के आतंकवादी जवान ने गोली मार हत्या कर दी. आपको कोई फर्क नहीं पड़ा. क्या इस देश में बिहारी होना महापाप है? क्या बिहारी मतलब आतंकवादी होता है?" उन्होंने आगे सवाल किया कि आखिर खगड़िया के बेटे को सिर्फ इसलिए क्यों मार दिया गया क्योंकि उसने गर्व से कहा कि वह बिहारी है. पप्पू यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को बिहार के लोगों का वोट तो चाहिए, लेकिन उनके बेटों की सुरक्षा व संवेदना के लिए सरकार के पास शब्द नहीं हैं.

क्या है पूरा मामला

वारदात द्वारका जिले के जाफरपुर कलां इलाके की है. मृतक पांडव कुमार खगड़िया (बिहार) का रहने वाला था. वह दिल्ली में फूड डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहा था. शनिवार रात पांडव अपने दोस्त कृष्ण के साथ एक बर्थडे पार्टी से घर लौट के लिए सड़क पर खड़ा था. तभी शोर शराबा सुनकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात हेड कॉन्स्टेबल नीरज वहां पहुंचा. आरोप है कि नीरज नशे की हालत में था. प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि आरोपी कांस्टेबल बिहारी शब्द का प्रयोग करते हुए गाली दे रहा था और विवाद इतना बढ़ा कि उसने अपनी सर्विस पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी. गोली पांडव के सीने को चीरती हुई पीछे खड़े उसके साथी कृष्ण को जा लगी. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने पांडव को मृत घोषित कर दिया, जबकि कृष्ण का उपचार चल रहा है. दिल्ली पुलिस ने आरोपी हेड कॉन्स्टेबल को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. उसे सस्पेंड भी किया जा चुका है.

फिलहाल दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या गोलीबारी के पीछे कोई पूर्व नियोजित रंजिश थी या यह सिर्फ क्षणिक आवेश व नशे का परिणाम था.

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