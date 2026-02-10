ETV Bharat / bharat

पप्पू यादव को मिल गयी जमानत लेकिन जेल में कटेगी रातें, जानें वजह

पटना: 31 साल पुराने गर्दनीबाग मामले में पप्पू यादव को बेल मिल गई है. हालांकि शनिवार को पटना के बुद्धा कॉलोनी थाने में सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में केस दर्ज किया गया था, इस मामले में कोर्ट से बेल नहीं मिली है. शुक्रवार को गिरफ्तारी के दौरान कार्यकर्ताओं और पप्पू यादव के द्वारा विरोध किया गया था. पुलिस ने BNS की धारा 132 के तहत केस दर्ज किया था.

6 फरवरी की रात गिरफ्तारी: 6 फरवरी की रात पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी. पुलिस ने पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित आवास से 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया था. इस दौरान समर्थकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध जताया था, लेकिन पुलिस का कहना था कि पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत सांसद की गिरफ्तारी की गयी है.

'पुलिस ने सिविल ड्रेस में गिरफ्तारी की': बताया जा रहा है कि पप्पू यादव दिल्ली से पटना लौट रहे थे. इसी दौरान सिविल ड्रेस में कुछ अधिकारी और पुलिस टीम पप्पू यादव के आवास पहुंच गए थे. टीम ने वारंट दिखाते हुए गिरफ्तारी की बात कही. इस दौरान पप्पू यादव ने इसका विरोध किया, कहा कि शनिवार को वे स्वयं कोर्ट में पेश होंगे.

'सरेंडर करने दिल्ली से पटना आए थे': पप्पू यादव की मां शांति प्रिया ने भी आत्मसमर्पन की बात कही. कहा कि वे दिल्ली से पटना खुद को सरेंडर करने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरन गिरफ्तार कर लिया. उनके साथ धक्का-मुक्की की गयी. खाना-पीना नहीं दिया गया, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गयी. मां ने सरकार से रिहाई की मांग की है.

"वह सांसद है, क्या उसकी कोई इज्जत नहीं. नीट वाले मुद्दे पर उसने आवाज उठाई तो सरकार उसे दबाना चाहती है. मैं सरकार से मांग करती हूं कि मेरे बेटे को रिहा किया जाए. वह बीमार है, उसे परेशान नहीं किया जाए." - शांति प्रिया, सांसद पप्पू यादव की मां

दो दिनों की हिरासत में भेजे गये थे सांसद: हालांकि शुक्रवार की रात पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया. अगले दिन शनिवार को उन्हें पटना के सिविल कोर्ट (MP-MLA अदालत) में पेश किया गया, जहां से उन्हें दो दिनों की हिरासत में बेउर जेल भेजा गया. जेल जाने से पहले पप्पू यादव की तबीयत खराब होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

क्या है मामला: दरअसल, यह मामला 1995 से जुड़ा है. पटना के गर्दनीबाग थाना में शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल ने केस दर्ज कर आरोप लगाया था कि पप्पू यादव ने धोखे से किराये पर उनका मकान लिया. निजी इस्तेमाल पर लिए गए मकान में राजनीतिक कार्यालय बना लिया.

शिकायतकर्ता के आरोप: शिकायतकर्ता ने आरोप में धोखाधड़ी, जालसाजी, घुसपैठ, आपराधिक षडयंत्र और धमकी बताकर केस दर्ज किया था. इस मामले में पुलिस ने आईपीसी धारा 419, 420, 468, 506, और 120बी के तहत मामला दर्ज किया, जिसका केस बीते 31 साल से चल रहा था.