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सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, नेहरू के पत्र का हवाला देकर विदेश दौरों की जांच की उठाई मांग

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.

Nishikant Dubey
सांसद निशिकांत दुबे. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 10, 2026 at 4:48 PM IST

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देवघर: गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी के विदेश दौरों की भारत सरकार को जांच करानी चाहिए. उन्होंने कहा कि जांच में यह स्पष्ट हो जाएगा कि राहुल गांधी विदेश में भारत विरोधी ताकतों से मिलते हैं और वहां भारत सरकार की निंदा करते हैं.

जवाहरलाल नेहरू के पत्र का दिया हवाला

सांसद ने अपने बयान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वर्ष 1955 के एक पत्र का भी हवाला दिया. उन्होंने कहा कि नेहरू के उस पत्र में कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े लोगों के विदेश दौरों और विदेशी ताकतों के सामने भारत की आलोचना किए जाने का उल्लेख है.

सांसद निशिकांत दुबे का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि यदि नेहरू के उस पत्र को मापदंड माना जाए तो राहुल गांधी और सोरोस फाउंडेशन से जुड़े समर्थक भी कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ मिलकर विदेशों में भारत की निंदा कर रहे हैं. उनके मुताबिक, इस तरह की गतिविधियों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि प्रभावित होती है.

राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जैसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति विदेश जाकर भारत की निंदा करने का काम न करें. सांसद ने राहुल गांधी की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए उनकी संसद की सदस्यता समाप्त करने की भी मांग की.

सांसद निशिकांत दुबे ने दोहराया कि राहुल गांधी के विदेश दौरों की अगर निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कथित तौर पर भारत विरोधी ताकतों और ऐसे कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी का सच सामने आ सकता है, जहां भारत की आलोचना की जाती है.

दरअसल, देवघर पहुंचने के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने रेलवे अधिकारियों से मुलाकात कर जिले में रेलवे से जुड़ी नई व्यवस्थाओं और प्रस्तावित कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की. बैठक के बाद दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा.

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