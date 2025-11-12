बिहार में एनडीए की होगी प्रचंड जीत, मोदी-नीतीश के नाम पर जनता ने कर दिया फैसलाः निशिकांत दुबे
सांसद निशिकांत दुबे ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बंपर जीत का दावा किया है.
Published : November 12, 2025 at 4:45 PM IST
देवघर: बिहार में दूसरे चरण के मतदान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. इसी बीच गोड्डा के सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. निशिकांत दुबे मंगलवार को अपने लोकसभा क्षेत्र देवघर पहुंचे. यहां पहुंचते ही उन्होंने एनडीए की ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार बिहार में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है. दूसरे चरण में भी जनता ने जमकर मतदान किया है और ये सारे वोट एनडीए के खाते में गए हैं.
निशिकांत दुबे ने कहा कि बिहार की जनता ने विपक्ष के झूठे वादों को पूरी तरह नकार दिया है. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन्होंने प्रचार के दौरान अनर्गल बयान दिए, चुनाव परिणाम आने के बाद वे खुद चुप हो जाएंगे. जीत के बाद भाजपा न तो किसी से बदला लेती है, न किसी से रंजिश रखती है.
दिल्ली में हुए बम धमाके पर भी उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. मोदी सरकार आतंकवाद को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी. दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी. किसी को बख्शा नहीं जाएगा.
