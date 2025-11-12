ETV Bharat / bharat

बिहार में एनडीए की होगी प्रचंड जीत, मोदी-नीतीश के नाम पर जनता ने कर दिया फैसलाः निशिकांत दुबे

देवघर: बिहार में दूसरे चरण के मतदान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. इसी बीच गोड्डा के सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. निशिकांत दुबे मंगलवार को अपने लोकसभा क्षेत्र देवघर पहुंचे. यहां पहुंचते ही उन्होंने एनडीए की ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार बिहार में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है. दूसरे चरण में भी जनता ने जमकर मतदान किया है और ये सारे वोट एनडीए के खाते में गए हैं.

निशिकांत दुबे ने कहा कि बिहार की जनता ने विपक्ष के झूठे वादों को पूरी तरह नकार दिया है. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन्होंने प्रचार के दौरान अनर्गल बयान दिए, चुनाव परिणाम आने के बाद वे खुद चुप हो जाएंगे. जीत के बाद भाजपा न तो किसी से बदला लेती है, न किसी से रंजिश रखती है.

बिहार चुनाव पर सांसद निशिकांत दुबे का बयान (ईटीवी भारत)

निशिकांत दुबे कहा कि मैंने हमेशा संगठन और कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए काम किया है. अब फैसला जनता के हाथ में है और जनता ने मोदी-नीतीश को चुन लिया है. निशिकांत दुबे ने कहा कि वे एक कार्यकर्ता के रूप में अपना कर्तव्य निभाकर लौटे हैं और अब उन्हें पूरा भरोसा है कि बिहार की सत्ता फिर एनडीए के हाथों में जाएगी. बिहार की जनता ने डबल इंजन की गति को पसंद किया है. अब जश्न का बिगुल बस 14 नवंबर को मतगणना के साथ बजने वाला है.