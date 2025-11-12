ETV Bharat / bharat

बिहार में एनडीए की होगी प्रचंड जीत, मोदी-नीतीश के नाम पर जनता ने कर दिया फैसलाः निशिकांत दुबे

सांसद निशिकांत दुबे ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बंपर जीत का दावा किया है.

Bihar Assembly election results
सांसद निशिकांत दुबे एवं अन्य (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 12, 2025 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: बिहार में दूसरे चरण के मतदान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. इसी बीच गोड्डा के सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. निशिकांत दुबे मंगलवार को अपने लोकसभा क्षेत्र देवघर पहुंचे. यहां पहुंचते ही उन्होंने एनडीए की ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार बिहार में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है. दूसरे चरण में भी जनता ने जमकर मतदान किया है और ये सारे वोट एनडीए के खाते में गए हैं.

निशिकांत दुबे ने कहा कि बिहार की जनता ने विपक्ष के झूठे वादों को पूरी तरह नकार दिया है. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन्होंने प्रचार के दौरान अनर्गल बयान दिए, चुनाव परिणाम आने के बाद वे खुद चुप हो जाएंगे. जीत के बाद भाजपा न तो किसी से बदला लेती है, न किसी से रंजिश रखती है.

बिहार चुनाव पर सांसद निशिकांत दुबे का बयान (ईटीवी भारत)
निशिकांत दुबे कहा कि मैंने हमेशा संगठन और कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए काम किया है. अब फैसला जनता के हाथ में है और जनता ने मोदी-नीतीश को चुन लिया है. निशिकांत दुबे ने कहा कि वे एक कार्यकर्ता के रूप में अपना कर्तव्य निभाकर लौटे हैं और अब उन्हें पूरा भरोसा है कि बिहार की सत्ता फिर एनडीए के हाथों में जाएगी. बिहार की जनता ने डबल इंजन की गति को पसंद किया है. अब जश्न का बिगुल बस 14 नवंबर को मतगणना के साथ बजने वाला है.

दिल्ली में हुए बम धमाके पर भी उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. मोदी सरकार आतंकवाद को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी. दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी. किसी को बख्शा नहीं जाएगा.

ये भी पढ़ेंः

सांसद निशिकांत दुबे को पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की दो टूक, भागलपुर सीट पर एनडीए की जीत का किया दावा

मधुपुर अस्पताल में जमीन पर पड़ा था शव, सांसद निशिकांत दुबे ने कसा तंज, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल


TAGGED:

MP NISHIKANT DUBEY
NISHIKANT DUBEY ON ELECTION RESULTS
सांसद निशिकांत दुबे
बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम
BIHAR ASSEMBLY ELECTION RESULTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.