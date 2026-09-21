पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग के दावे पर भड़के सांसद निशिकांत दुबे, कहा- साबित करें या मांगे सार्वजनिक माफी
देवघर में सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग के दावे को साबित करने की चुनौती दी है. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : September 21, 2026 at 3:35 PM IST
देवघर: देश के पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग के एक बयान को लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कड़ा रुख अपनाया है. सुभाष गर्ग ने दावा किया है कि वर्ष 2018 में निशिकांत दुबे उनके कार्यालय पहुंचे थे और उनसे आधिकारिक मुलाकात की थी. लेकिन सांसद ने आपत्ति जताते हुए इसे साबित करने की चुनौती दी है. निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया के जरिए पूर्व वित्त सचिव को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की चेतावनी दी है.
दरअसल, पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा देश की जीडीपी में बढ़ोतरी को लेकर किए गए दावे पर सवाल उठाने के बाद चर्चा में आए थे. अब उनके एक पुराने दावे को लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने उन पर निशाना साधा है. सुभाष गर्ग ने कहा था कि वर्ष 2018 में निशिकांत दुबे उनके कार्यालय आए थे और उनसे आधिकारिक रूप से मुलाकात की थी.
सांसद ने दावे को साबित करने की दी चेतावनी
इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि सुभाष गर्ग अपने दावे को साबित कर दें कि वह कभी किसी सचिव के कार्यालय गए हैं, तो वह उनके दावे को स्वीकार करेंगे. सांसद ने कहा कि आज तक वह दिल्ली में भारत सरकार के किसी सचिव या रांची में राज्य सरकार के किसी सचिव के कार्यालय नहीं गए हैं. उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार सांसद का पद सचिव से ऊपर होता है.
ये जो सुभाष गर्ग पूर्व वित्त सचिव की बदमिज़ाजी है,उसे मैंने ठीक करने का फ़ैसला किया है,मैंने उसके उपर आपाराधिक मानहानि किया है,क्योंकि उसने अपने दफ़्तर में मेरे साथ मुलाक़ात का ज़िक्र किया है,सुभाष तुम्हारी जानकारी के लिए मैं सन 2009 में सांसद बना तबसे लेकर आजतक मैं भारत सरकार के…— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) September 21, 2026
निशिकांत दुबे ने यह भी दावा किया कि जिस समय की घटना का जिक्र पूर्व वित्त सचिव कर रहे हैं, उस समय वह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे और अपने पद की हैसियत से अधिकारियों को बुला सकते थे. उन्होंने सुभाष गर्ग द्वारा ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर पत्र लिखे जाने के दावे पर भी सवाल उठाया और कहा कि यदि इस दावे में थोड़ी भी सच्चाई है तो उसे सार्वजनिक रूप से साबित किया जाए.
सांसद ने कहा कि यदि पूर्व वित्त सचिव अपने आरोप को साबित नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी. उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मामले में आपराधिक मानहानि का दावा कर चुके हैं और आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि पिछले दिनों सुभाष गर्ग ने पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 7.8 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ रेट को खारिज की थी. जिसके बाद वो लगातार सत्ता पक्ष के निशाने पर हैं और पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं.
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