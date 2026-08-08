छात्र आंदोलन पर निशिकांत दुबे का झारखंड सरकार को 13 अगस्त तक का अल्टीमेटम, बोले- जरूरत पड़ी तो जाएंगे कोर्ट
झारखंड छात्र आंदोलन को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है.
Published : August 8, 2026 at 5:15 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 5:50 PM IST
देवघर: झारखंड में JPSC-JSSC में हुई अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज है. छात्र अपने हितों को लेकर लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. सांसद निशिकांत दुबे ने आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में बयान दिया है. उन्होंने कहा कि JPSC और JSSC में लगातार सामने आ रही धांधली और अनियमितताओं से छात्र परेशान हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.
13 अगस्त के बाद सरकार पर बनाएंगे दबाव
निशिकांत दुबे ने कहा कि वह प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के साथ छात्रों के भविष्य को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा. इसके बाद वह पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाएंगे. अगर सरकार के स्तर से उचित कार्रवाई नहीं होती है तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और पूरे मामले की CBI जांच की मांग करेंगे.
बोले- सिर्फ छात्रों से बात करने से नहीं होगा समाधान
सांसद ने कहा कि राज्य सरकार छात्रों से बातचीत कर रही है, लेकिन केवल बातचीत से समस्या का समाधान नहीं होगा. उन्होंने मांग की कि कथित धांधली में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसी जांच कराएंगे जिससे दोषियों की पहचान हो और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा मिल सके.
राहुल गांधी के बयान पर भी साधा निशाना
झारखंड के आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर भी निशिकांत दुबे ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल बयानबाजी कर छात्रों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रही है.
निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर कांग्रेस को लगता है कि झारखंड सरकार ने छात्रों के साथ गलत किया है, तो उसे सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए. उन्होंने कांग्रेस पर झारखंड सरकार के साथ मिलकर राजनीतिक और आर्थिक हित साधने का आरोप भी लगाया.
'CBI जांच तक जारी रहेगी लड़ाई'
निशिकांत दुबे ने स्पष्ट कहा कि यदि राज्य सरकार पूरे मामले की CBI जांच नहीं कराती है तो आंदोलन और कानूनी लड़ाई के जरिए जांच की मांग की जाएगी. उन्होंने कहा कि दोषियों को ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह की धांधली करने की कोशिश करने से पहले कई बार सोचे.
राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र धरना, प्रदर्शन और अनशन के जरिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें:
10 अगस्त को विधानसभा घेराव: आंदोलनकारियों ने छात्रों से रांची कूच करने का किया आह्वान
JSSC-JPSC परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, एबीवीपी का सीएम आवास घेराव मार्च
JPSC मुद्दे पर सरकार से मिला NSUI शिष्टमंडल, 14वीं सिविल सेवा पीटी रद्द करने की मांग