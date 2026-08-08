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छात्र आंदोलन पर निशिकांत दुबे का झारखंड सरकार को 13 अगस्त तक का अल्टीमेटम, बोले- जरूरत पड़ी तो जाएंगे कोर्ट

देवघर: झारखंड में JPSC-JSSC में हुई अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज है. छात्र अपने हितों को लेकर लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. सांसद निशिकांत दुबे ने आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में बयान दिया है. उन्होंने कहा कि JPSC और JSSC में लगातार सामने आ रही धांधली और अनियमितताओं से छात्र परेशान हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

13 अगस्त के बाद सरकार पर बनाएंगे दबाव

निशिकांत दुबे ने कहा कि वह प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के साथ छात्रों के भविष्य को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा. इसके बाद वह पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाएंगे. अगर सरकार के स्तर से उचित कार्रवाई नहीं होती है तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और पूरे मामले की CBI जांच की मांग करेंगे.

निशिकांत दुबे का झारखंड सरकार को 13 अगस्त तक का अल्टीमेटम (Etv Bharat)

बोले- सिर्फ छात्रों से बात करने से नहीं होगा समाधान

सांसद ने कहा कि राज्य सरकार छात्रों से बातचीत कर रही है, लेकिन केवल बातचीत से समस्या का समाधान नहीं होगा. उन्होंने मांग की कि कथित धांधली में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसी जांच कराएंगे जिससे दोषियों की पहचान हो और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा मिल सके.

राहुल गांधी के बयान पर भी साधा निशाना

झारखंड के आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर भी निशिकांत दुबे ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल बयानबाजी कर छात्रों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रही है.