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अनुमति के बाद प्रशासन ने रद्द किया सांसद मनोज तिवारी का रोड शो, बोले सांसद- हेमंत सरकार का तानाशाही फैसला

नुक्कड़ सभा को संबोधित करते सांसद मनोज तिवारी ( Etv Bharat )

गिरिडीह: भाजपा सांसद मनोज तिवारी के रोड शो को जिला प्रशासन ने अचानक रद्द कर दिया. सोमवार को गिरिडीह शहर में इस सड़क यात्रा को रद्द करने के बाद सांसद को झंडा मैदान में नुक्कड़ सभा करने की इजाजत दी गई. कार्यक्रम शुरू होने के ठीक पहले रोड शो को रद्द किए जाने के बाद सांसद ने भाजपा नेता विनोद सिन्हा और अभिनेत्री सौंदर्य शर्मा के साथ नुक्कड़ सभा की.

इस सभा के दौरान ही मनोज ने प्रशासन के इस फैसले को तानाशाही बताया. कहा कि नवरात्रि के दरमियान यह यात्रा नशा मुक्ति के लिए और युवाओं को जागरूक करने के लिए निकालने का निर्णय लिया गया था. पहले से कार्यक्रम निर्धारित था और विनोद सिन्हा ने आदेश भी ले रखा था. प्रशासन ने आदेश के साथ रुट भी निर्धारित कर दिया था. इस बीच अचानक कार्यक्रम शुरू होने के चंद मिनट पहले उनकी यात्रा को रद्द करना सही नहीं है. इससे शहर की जनता भी निराश है.