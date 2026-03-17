ETV Bharat / bharat

LPG बनाम PNG: मध्य प्रदेश में PNG के सिर्फ 2.5% कनेक्शन, टॉप 10 राज्यों में कौन सा स्थान

मध्य प्रदेश में PNG के सिर्फ 2.5% कनेक्शन ( Getty Image )

सतना-शहडोल जिले में 15 हजार 600 घरों में पीएनजी गैस कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है, अभी तक 9611 पीएनजी कनेक्शन हो गए हैं.

रीवा जिले में 7 हजार 861 घरों में पीएनजी गैस कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अब तक 2830 घरों में ही पीएनजी गैस कनेक्शन हुए हैं.

गुना जिले में 4 हजार 900 घरों में पीएनजी गैस कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी 1781 घरों में ही पीएनजी गैस कनेक्शन लगाए गए हैं.

भोपाल-राजगढ़ जिले में कुल लक्ष्य 5 लाख 50 हजार 222 घरों तक पीएनजी गैस कनेक्शन पहुंचाने रखा गया है, लेकिन 39 हजार 373 घरों में ही पीएनजी गैस कनेक्शन लगाए गए हैं.

धार जिले में 1523 घरों में पीएनजी गैस कनेक्शन किए जा चुके हैं. यहां 1 हजार 61 घरों का लक्ष्य रखा गया था.

देवास में पीएनजी गैस 40 हजार घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, इसमें से 32 हजार 852 घरों में पीएनजी कनेक्शन लगाए जा चुके हैं. देवास में अब तक 400 इंच किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है.

इंदौर और उज्जैन शहर में 50 हजार घरों का लक्ष्य रखा गया था, अभी तक 1 लाख 27 हजार 153 घरों में पीएनजी कनेक्शन किए जा चुके हैं.

ग्वालियर जिले में 44 हजार घरों में पीएनजी कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया था, अभी तक 64 हजार 110 घरों में कनेक्शन लग चुके हैं.

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के सितंबर 2025 के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में पीएनजी घरेलू कनेक्शन के मामले में इंदौर-उज्जैन शहर के बाद ग्वालियर का नंबर आता है. ग्वालियर में 64 हजार 110 घरों में कनेक्शन हो चुके हैं. हालांकि 18 जिले ऐसे भी हैं, जहां पीएनजी कनेक्शन का काम ही शुरू नहीं हो पाया गया है.

भोपाल के साकेत नगर में रहने वाले संजय दुबे कहते हैं कि "एलपीजी को लेकर चल रही परेशानी को लेकर मैं बहुत निश्चिंत था. पीएनजी कनेक्शन होने की वजह से एलपीजी सिलेंडर को लेकर परेशान नहीं होना पड़ा." मध्य प्रदेश में करीबन 1 करोड़ 25 लाख एलपीजी उपभोक्ता हैं, इसके मुकाबले संजय दुबे जैसे पीएनजी उपभोक्ताओं की संख्या काफी कम है. प्रदेश में पीएनजी गैस उपभोक्ताओं की संख्या 3.11 लाख है, जो एलपीजी उपभोक्ताओं का करीबन 2.5 फीसदी ही है. एमपी में पीएनजी के सबसे ज्यादा उपभोक्ता इंदौर और उज्जैन में 1 लाख 27 हजार 153 है .

भोपाल: अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के चलते प्राकृतिक तेल और गैस का ग्लोबल संकट पैदा हो गया है. देश में इसका असर एलपीजी उपभोक्ताओं पर ज्यादा पड़ा है. हालांकि इस संकट से पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी (Pipe Natural Gas) (PNG) कनेक्शन वाले उपभोक्ता काफी हद से बचे रहे हैं. मध्य प्रदेश पीएनजी घरेलू कनेक्शन के मामले में सीमावर्ती राज्यों से पीछे है. पीएनजी घरेलू कनेक्शन में प्रदेश देश में 8वें स्थान पर आता है. एमपी में 3.11 लाख पीएनजी गैस उपभोक्ता हैं. हालांकि एलपीजी कनेक्शन के मामले में यह आंकड़ा बहुत कम है.

अशोक नगर जिले में 3885 घरों में पीएनजी गैस कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है, अभी तक 1804 घरों में पीएनजी कनेक्शन हो गए हैं.

ग्वालियर ग्रामीण-श्योपुर जिले में 1 लाख 67 हजार 756 घरों में पीएनजी गैस कलेक्शन का लक्ष्य रखा गया है. अभी तक 700 घरों में ही पीएनजी कनेक्शन हुए हैं.

मुरैना जिले में 8160 कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है, अभी तक 4 हजार 98 घरों में पीएनजी कनेक्शन हो गए हैं.

रायसेन, शाजापुर, सीहोर जिले में 4 लाख घरों में पीएनजी कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है, अभी तक 8 हजार 463 घरों में पीएनजी कनेक्शन लग चुके हैं.

एमपी में पीएनजी कनेक्शन ज्यादा नहीं (Getty Image)

शिवपुरी जिले में 27229 घरों में पीएनजी घरेलू कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है, इसमें से 3126 घरों में पीएनजी कनेक्शन लग चुके हैं.

सीधी और सिंगरोली जिले में 20 हजार 80 घरेलू कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है, इसमें से 9 हजार 641 घरों में कनेक्शन हो चुके हैं.

उज्जैन-देवास, इंदौर से सटे इलाकों में 4 लाख 84 हजार 500 घरेलू पीएनजी कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है, इसमें से 2115 कनेक्शन हुए हैं.

बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट जिले में 4 लाख घरों में पीएनजी कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया, अभी 154 घरों में कनेक्शन किए जा चुके हैं.

मध्य प्रदेश में एलपीजी कनेक्शन ज्यादा (Getty Image)

18 जिलों में कनेक्शन का इंतजार

बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, हरदा, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना जिले में 7 लाख 3 हजार 956 घरों में पीएनजी कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी यहां कनेक्शन का काम शुरू नहीं हो पाया है. दमोह, जबलपुर, कटनी, मंडला, उमरिया, डिंडौरी में भी 15 लाख 30 हजार घरों में पीएनजी का लक्ष्य रखा गया है. यहां अभी तक कनेक्शन का काम शुरू नहीं हुआ है. होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सागर और विदिशा जिले में 6 लाख 63 हजार 300 घरों में पीएनजी का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी तक कनेक्शन का काम शुरू नहीं हुआ.

देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में लगे पीएनजी कनेक्शन

संसद में सरकार ने बताया है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने पूरे देश में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता को बढ़ावा देने और एक राष्ट्रीय गैस ग्रिड बनाने के उद्देश्य के लिए 33 हजार 478 किलोमीअर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क को तैयार किया जा रहा है. बोर्ड के मुताबिक देश में अभी तक 1 करोड़ 58 लाख पीएनजी घरेलू कनेक्शन हो चुके हैं.

इंदौर उज्जैन में सबसे ज्यादा पीएनजी कनेक्शन (ETV Bharat)

पिछले वर्ष सितंबर 2025 तक देश में 107.32 मिलियन मेट्रिक स्टेंडर्ड क्यूबिक मीटर (एमएमएससीएम) पीएनजी घरेलू गैस की बिक्री हुई है. उधर राज्यों के हिसाब से देखें तो देश में सबसे ज्यादा पीएनजी कनेक्शन महाराष्ट्र में हुए हैं. महाराष्ट्र में 22.51 एमएमएससीएम घरेलू पीएनजी गैस की बिक्री हुई है.

सीएनजी और पीएनजी में क्या है अंतर ?

रसोई घर में आमतौर पर एलपीजी सिलेंडर का उपयोग होता है. सिलेंडर खत्म होने पर इसकी ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है, लेकिन पीएनजी गैस सीधे पाइपलाइन से घर में जुड़ी होती है. इसके चलते घर में सिलेंडर रखने की आवश्यकता नहीं होती. गैस बिना रूकावट के लगातार मिलती रहती है. पीएनजी में सिलेंडर की बुकिंग, हैंडलिंग, भंडारण आदि की समस्याएं खत्म हो जाती है. इसके अलावा हवा से अधिक हल्का होने की वजह पीएनजी खाना पकाने के लिए सुरक्षित ईंधन होता है.

प्लांट से होती है PNG की सप्लाई

पीएनजी यानि पाइप नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए प्लांट बनाया जाता है. इसका मतलब है कि स्टेशन पर लिक्विड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आती है, फिर इसे पीएनजी में बदलकर सप्लाई किया जाता है. जैसे भोपाल के बगरोदा में यह प्लांट लगाया गया है, यहां से शहर में पाइप के जरिए पीएनजी गैस की सप्लाई की जाती है.

18 जिलों में पीएनजी कनेक्शन नहीं (ETV Bharat)

कैसे ले सकते हैं पीएनजी का नया कनेक्शन

पीएनजी का नया कनेक्शन लेने के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है. इसके बाद कंपनी की टीम घर पर सर्वे करने आती है. सर्वे के दौरान तकनीकी जांच के बाद कनेक्शन का इंस्ट्रालेशन किया जाता है. इसकी प्रक्रिया पूरी होने में करीबन 4 हफ्ते का समय लग जाता है. अलग-अलग शहरों के अलग-अलग कंपनियों को पीएनजी गैस सप्लाई का काम दिया गया है. इसकी जानकारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की साइट पर जाकर ले सकते हैं.