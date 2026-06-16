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मध्य प्रदेश लोकायुक्त की SPE कोई इंटेलिजेंस विभाग नहीं, RTI के दायरे में रहना होगा : सुप्रीम कोर्ट

इस मामले पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 20 दिसंबर 2021 के फैसले को बरकरार रखा है. दरअसल, इससे पहले राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही माना, जिसमें एसपीई को आरटीआई से बाहर रखना गलत माना गा है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश लोकायुक्त की SPE ब्रांच से भी RTI द्वारा जानकारियां मांगी जा सकेंगी.

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जस्टिस जे के माहेश्वरी और ए एस चंदुरकर की बैंच ने इस मामले में फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश लोकायुक्त की स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट (SPE), लोकायुक्त की जांच करने वाली एक शाखा है. इसलिए इसे इंटेलिंजेंस या खुफिया विभाग की तरह राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट (RTI) से छूट नहीं मिल सकती.

भोपाल/नई दिल्ली : मध्य प्रदेश लोकायुक्त की SPE यानी स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को आरटीआई में छूट नहीं मिलेगी. ये फैसला सुनाया है सर्वोच्च न्यायालय ने. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकायुक्त की SPE कोई इंटेलिजेंस या खुफिया विभाग नहीं है, जो उसपर आरटीआई लागू न हो.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी और एएस चंदूरकर की पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसमें लोकायुक्त की स्पेशल पुलिस एस्टेबलिशमेंट (एसपीई) को आरटीआई कानून के दायरे से बाहर किया गया था. मध्य प्रदेश सरकार ने 25 अगस्त 2011 को ये अधिसूचना जारी की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसपर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये अधिसूचना "कानून के हिसाब से गलत" है.

कोर्ट ने आगे कहा, "हमारी राय है कि मध्य प्रदेश राज्य के GAD (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट) का 25.08.2011 का नोटिफिकेशन, जिसमें SPE को 2005 के एक्ट के सेक्शन 24(4) के तहत उसके दायरे से बाहर करने की मांग की गई थी, कानून के हिसाब से गलत होने के कारण रद्द किया जा सकता है, क्योंकि इसमें उन मामलों के लिए भी प्रावधान है जो 1947 के एक्ट के सेक्शन 7 के तहत नहीं आते हैं."

क्यों उठी लोकायुक्त SPE पर आरटीआई की मांग?

दरअसल, इस पूरे मामले की शुरुआत याचिकाकर्ता कामता प्रसाद मिश्रा के मामले से हुई. कामता प्रसाद मिश्रा मध्य प्रदेश के कटनी जिले के माधव नगर थाने के प्रभारी थे. 11 अप्रैल 2017 को उनपर भ्रष्टाचार मामले में एफआईओर हुई. इसके बाद 2020 में अभियोजन की स्वीकृति मिली. इस दौरान कामता प्रसाद मिश्रा ने आरटीआई आवेदन दायर कर लोकायुक्त से जानकारियां मांगी, जिसे SPE ने खारिज कर दिया.

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हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा

इसके बाद याचिकाकर्ता कामता प्रसाद मिश्रा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचे. 2021 में हाईकोर्ट ने SPE के आदेश को रद्द कर जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिए, लेकिन एसपीई ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ क्रिमिनल अपील दायर कर दी. हालांकि, 15 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहरा दिया.