सबसे बड़ी गौशाला में सबसे बड़े गोवर्धन की पूजा, गौवंश के लिए प्रसाद में लगा 56 भोग

