सबसे बड़ी गौशाला में सबसे बड़े गोवर्धन की पूजा, गौवंश के लिए प्रसाद में लगा 56 भोग
ग्वालियर के आदर्श गौशाला में पूजे गए 108 टन गोबर के गोवर्धन,गौशाला में रहने वाले 10 हजार से ज्यादा गौवंश को खिलाए जाएंगे 56 भोग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 22, 2025 at 7:41 PM IST
ग्वालियर: दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा होती है और इस साल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला आदर्श गौशाला में गोवर्धन महोत्सव बड़े ही उल्लास के साथ मनाया गया. इसके लिए यहां कई दिनों से चल रही तैयारियों के तहत 108 टन गोबर के गोवर्धन बनाए गए थे. जो संभवतः प्रदेश के सबसे बड़े गोवर्धन हैं.
मेरठ के कलाकारों ने तैयार किए प्रदेश के सबसे बड़े गोवर्धन भगवान
ग्वालियर के लाल टिपारा में स्थित आदर्श गौशाला में गोवर्धन पूजा के लिए मेरठ से कारीगर बुलाए गए थे. जिनके द्वारा 108 टन गोबर का उपयोग कर गोवर्धन पर्वत तैयार किया गया. साथ ही गोवर्धन भगवान का विग्रह भी इसमें दर्शाया गया. आदर्श गौशाला प्रबंधन की माने तो यहां प्रदेश के सबसे बड़े गोवर्धन भगवान बनाए गए हैं. सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता यह आयोजन पूरी तरह जैविक थीम पर रहा. जिसमें गोवर्धन से लेकर अनकूट प्रसादी और गौ प्रसादी भी पूरी तरह जैविक सामग्री से तैयार की गई थी.
अन्नकूट में मोटा अनाज, गौवंश के लिए भी 56 भोग
इस आयोजन में भगवान के लिए लगाया जाने वाला 56 भोग प्रसाद के साथ-साथ आदर्श गौशाला में रह रहे 10 हजार से ज्यादा गौवंश के लिए भी अलग से 56 भोग प्रसादी तैयार की गई थी. जिसमें हरी घास, कुटी, गुड़, हरी सब्जियां, फल आदि शामिल किए गए थे. इन विशेष 56 भोग का शाम को गौवंश को भोग लगाया गया. वहीं पीएम मोदी द्वारा भारत में मिलेट्स को बढ़ावा दिया जा रहा, उसकी भी झलक गोवर्धन पूजा में देखने को मिली. यहां अन्नकूट प्रसाद में मोटा अनाज और बाजरे की खीर जैसे पकवान प्रसादी के लिए तैयार किए गए. जिनका वितरण यहां आने वाले गौ भक्तों को किया गया.
मुख्यमंत्री की घोषणा से ली प्रेरणा
ग्वालियर में स्थित आदर्श गौशाला की देख रेख कर रहे हरिद्वार के कृष्णायन गौसेवा समिति के संत और गौशाला के संरक्षक संत ऋषभदेव आनंद महाराज ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि, "पिछले साल खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री गौवर्धन पूजा के लिए गौशाला आए थे. उस दौरान मुख्यमंत्री ने यह वर्ष गौवंश संरक्षण वर्ष घोषित किया था. यहीं से प्रेरणा लेकर लोगों को प्रेरित करने के लिया गौमाता की अधिक से अधिक सेवा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. गौशाला में होने वाले भंडारों में भी गौमाता के लिए अलग से भंडारे की व्यवस्था रहती है."
विधानसभा अध्यक्ष भी हुए गोवर्धन महोत्सव में शामिल
गोवर्धन महोत्सव में शामिल होने प्रदेश के कई नामचीन लोग पहुंचे थे. जिनमें नेता मंत्री समेत कई बड़े उद्योगपति, शिक्षा विभाग से जुड़े लोग और शहरवासी पहुंचे थे. इसी कार्यक्रम में ग्वालियर कमिश्नर, कलेक्टर के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचे थे. जिन्होंने गौशाला पहुंचने पर सबसे पहले 56 भोग के दर्शन किए और इसके बाद गौ पूजन किया.
विधानसभा अध्यक्ष ने की पूजा, मांगी ये कामना
गौपूजन के बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने गोवर्धन महाराज की विधि विधान से पूजा अर्चना की. वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, "दीपावली के तुरंत बाद पूरे देश में गोवर्धन पूजा बड़े ही हर्षोउल्लास के साथ मनाया जा रहा है. मध्य प्रदेश सरकार ने भी हर जिले में इस तरह का आयोजन किया है. उन्होंने सभी के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए गोवर्धन भगवान से कामना भी की."