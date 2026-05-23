आसमान से बरसी आग तो मध्य प्रदेश के IPS ने यूपी सीएम योगी से की अपील
मध्य प्रदेश के आईपीएस राजा बाबू को दुनिया के सबसे गर्म शहर बांदा की फिक्र, सुझाया तापमान नियंत्रण का तरीका, शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 23, 2026 at 8:02 PM IST|
Updated : May 23, 2026 at 8:35 PM IST
भोपाल : दुनिया के सबसे गर्म शहरों में से एक बन चुके यूपी के बांदा को लेकर एमपी के IPS अफसर ने चिंता जताई है. हाल ही में स्टेट बायोडायवर्सिटी अवॉर्ड से सम्मानित आईपीएस ने इस कदर चढ़ते तापमान की चिंता में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ऑडियो संदेश भेजा है. मध्यप्रदेश में एडीजी रेलवे, रामबाबू सिंह ने सबसे गर्म शहर की इस पहचान को बांदा पर लगा दाग बताया है, और कहा है कि हम इसे धोकर रहेंगे.
उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि वहां अवैध उत्खनन पूरी तरह प्रतिबंधित हो. साथ ही दस साल के लिए माइन व मिनरल का ठेका बंद किया जाए. एडीजी राजाबाबू सिंह ने बताया कि कैसे प्लाटेंशन ड्राइव के साथ बांदा की तस्वीर बदली जा सकती है और कैसे धुल सकता है बांदा पर लगा ये दाग.
मध्यप्रदेश के IPS अफसर की योगी से ये अपील
करीब पचास सेकंड के इस ऑडियो संदेश में राजा बाबू सिंह अपना परिचय देते हुए कहा, '' मैं राजा बाबू सिंह 1994 बैच का आईपीएस हूं. जो कि एडीजे रेलवे के रूप में मध्यप्रदेश में पदस्थ हूं. मैं बांदा जिले का मूलनिवासी हूं. मैं पिछले कुछ दिनों से पेपरों में पढ़ रहा हूं कि बांदा में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच रहा है. बांदा दुनिया के कुछ गर्म सथानों में से एक बन गया है, ये मेरे लिए बहुत ही आत्मिक कष्ट का विषय है.'' वे आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए कहते हैं, '' मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज श्री योगी जी से ये अनुरोध करूंगा. कि वहां जो अवैध उत्खनन हो रहा है. रेत उत्तखनन हो रहा है. पहाड़ियां खत्म की जा रही है. उन पर तत्काल प्रतिबंध लगे.''
आईपीएस ने सुझाया तापमान नियंत्रण का तरीका
इस संकट से निपटने का रास्ता सुझाते हुए आईपीएस ने कहा, '' बांदा, महोबा, हमीदपुर में अगले दस सालों के लिए माइनर मिनरल का ठेका बंद किया जाए. इसी जुलाई से कमिटमेंट के साथ ईमानदारी से मास प्लाटेंशन किया जाए. इन तीन जिलों में 33 प्रतिशत का फॉरेस्ट कवर दुबारा सथापित हो जाए. जैव विविधिता पुर्नस्थापित पुर्नजीवित हो. बांदा पूरी दुनिया में गर्म स्थानों में से एक है. इस दाग को इस तरह से हम धो सकेंगे, जरुर धोंएंगे.'' वे आगे कहते हैं, '' मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरी विनम्र प्रार्थना को जरुर सुनेंगे.''
'मैं चाहता हूं कि दुनिया के नक्शे में मेरे बांदा पर लगा ये दाग मिटे'
एडीजी रेलवे राजाबाबू सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, '' कल ही मुझे स्टेट बायोडायवर्सिटी अवार्ड मिला है. मैं एक पर्यावरणविद भी हूं. मूल निवासी हूं बांदा का. अब तक दुनिया के सबसे गर्म शहर के तौर पर मेरे बांदा की पहचान हो रही है, तो मैंने ये अपील जारी की है. उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम है ये अपील. वहां माइनिंग रोकी जानी चाहिए. केन-बेतवा जो बांदा, महोबा, हमीदपुर की जीवन रेखा हैं, इन्हें पुर्नजीवित करना है. दस साल के लिए वहां माइनर मिनरल की माइनिंग पर रोक लगा देनी चाहिए. और मास प्लांटेशन की जरुरत है.''
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पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के 40 एकड़ की एडीजी ने बदली सूरत
ग्वालियर के तिघरा में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में आईपीएस राजाबाबू सिंह के प्रयासों से तस्वीर बदल गई है. यहां उन्होंने जैव विविधता खो चुकी बंजर भूमि की तस्वीर बदल दी. 172 एकड़ के इस परिसर में 40 एकड़ के हिस्से में पौधे अलग-अलग प्रजातियों के लगाए गए हैं. बाकायदा मेडिशनल प्लांट के साथ एक हर्बल गार्डन भी अलग से बनाया गया है. उन्हें उनके इस प्रयास के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में जैव विविधता दिवस के मौके पर राज्य जैव विविधता पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया.