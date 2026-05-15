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सालों का संघर्ष, 98 दिन में जुटे साक्ष्य, 242 पन्नों का फैसला, कब कब क्या हुआ

धार भोजशाला मामले में मंदिर के पक्ष में आया फैसला, ASI की रिपोर्ट पर इंदौर हाईकोर्ट का निर्णय, ASI ने कैसे जुटाए सबूत, जानिए.

MP HIGH COURT INDORE BENCH
ASI ने 96 दिन रात दिन किया सर्वे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 5:02 PM IST

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Updated : May 15, 2026 at 5:40 PM IST

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इंदौर/धार: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार भोजशाला मामले में फैसला सुना दिया है. हाईकोर्ट ने भोजशाला को वाग्देवी मंदिर मानते हुए हिंदू धर्म के लोगों को पूजा का अधिकार दे दिया है. कोर्ट ने यह फैसला ASI की सर्वे रिपोर्ट पर विचार करने के बाद सुनाया है, कोर्ट ने ASI को भोजशाला में संरक्षण का अधिकार भी दिया है. कोर्ट का कहना है कि भोजशाला के अंदर अब कोई नमाज अदा नहीं होगी. वहां रोजाना पूजा की जाएगी. कोर्ट ने मामले में मुस्लिम पक्ष को कलेक्टर को आवेदन कर दूसरी जगह जमीन देने की बात कही है. इधर मुस्लिम समाज ने फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है. जानिए भोजशाला विवाद कैसे उठा और ASI का पल-पल का सर्वे.

क्या है धार भोजशाला का इतिहास

मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला का इतिहास 11वीं शताब्दी से शुरू होता है. धार में परमार वंश के मशहूर शासक राजा भोज ने साल 1034 में शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बनाने के लिए सरस्वती सदन बनवाया. इसे बाद में भोजशाला कहा गया. धार में राजा भोज ने 1000 से 1055 ईस्वी तक शासन किया. भोजशाला की परिसर में बड़ा खुला आंगन है, जिसके चारों ओर स्तंभों से बना बड़ा बरामदा और पीछे प्रार्थना घर है. राजा भोज की मृत्यु के बाद भी यहां 200 साल बाद पठन-पाठन, अध्ययन का चलता रहा.

हिंदू पक्ष ने फैसले पर जताई खुशी (ETV Bharat)

आर्कियोलॉजिस्ट मुकेश कुर्मी ने भोजशाला के लिए तय की गई 7 सदस्यों की कोर कमेटी के मेंबर थे. उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया, ''हमें इस बात की प्रसन्नता है कि अदालत ने हमारी रिपोर्ट पर भरोसा किया, हमारी टीम पर भरोसा किया और हमारी रिपोर्ट पर भी विचार किया. हमने 96 दिनों तक लगातार दिन और रात काम किया था. देश भर से 75 लोगों की टीम भोजशाला के इस रिसर्च के लिए जुटी रही थी.''

मुरैना के बटेश्वर मंदिरों की खोज करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट केके मोहम्मद ने भी इस बात पर प्रसन्नता जताई कि, कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर मुहर लगाई है.

DHAR BHOJSHALA DECLARED AS TEMPLE
धार भोजशाला का इतिहास (ETV Bharat)

शुक्रवार को नमाज, मंगलवार को पूजा
बताया जाता है कि, 24 अगस्त 1935 को धार दरबार ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि भोजशाला मस्जिद है और यहां मुस्लिम समाज नमाज पढ़ता रहेगा. सन 1990 में भोजशाला को लेकर तनाव बड़ा. सन् 1995 के बाद भोजशाला का विवाद और बढ़ने लगा. इस दौरान हिंदू संगठनों ने सरस्वती मंदिर घोषित करने की मांग तेज कर दी. वहीं, मुस्लिम समुदाय ने मस्जिद बताकर विरोध किया. जब दोनों समुदायों में टकराव बढ़ा तो प्रशासन ने मंगलवार को हिंदुओं को पूजा और शुक्रवार को मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी.

1997 में विश्व हिंदू परिषद ने भोजशाला पर झंडा फहराने का ऐलान किया, जिसके बाद 12 मई 1997 को प्रशासन ने भोजशाला में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी. तब प्रशासन ने हिंदुओं को बसंत पंचमी पर और मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी. 2003 में बसंत पंचमी के दौरान एक फिर हिंसा भड़की और मामला संसद तक पहुंच गया. मार्च 2003 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जगमोहन ने राय दी की हिंदुओं को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा और मुस्लिमों को शुक्रवार को दो घंटे नमाज की इजाजत दी जाए. तब से हर जुम्मे को यहां नमाज होती है. बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं. 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने मामले को लेकर अचानक हाईकोर्ट में याचिका दायर की.

DHAR BHOJSHALA CHRONOLOGY
कब तेज हुआ विवाद (ETV Bharat)

कब उठा भोजशाला का विवाद
धार भोजशाला का विवाद 2022 में उठा. हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से 2 मई 2022 को इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई. इसमें कहा गया कि भोजशाला में मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्ला अलेह की मस्जिद में नमाज बंद हो. हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिले और लंदन में रखी वाग्रदेवी की प्रतिमा लाई जाए. 5 फरवरी 2024 को हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से अंतरिम आवेदन दिया गया, जिसमें नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ ASI सर्वे किया जाने की बात की गई. 19 फरवरी 2024 को ये आदेश सुरक्षित रख लिया गया. 11 मार्च 2024 को इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई को सर्वे के आदेश दिए.

DHAR BHOJSHALA DECLARED AS TEMPLE
धार की भोजशाला (ETV Bharat)

भोजशाला पर हिंदू-मुस्लिम पक्ष की दलील

हिंदू पक्ष का कहना था कि, धार भोजशाला वाग्देवी देवी का मंदिर है. हिंदू पक्ष का आरोप है कि, 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को तोड़ दिया था. 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी. इसके बाद महमूद शाह खिलजी ने 1514 में दूसरे हिस्से में भी मस्जिद बनवा दी. 1875 में यहां पर खुदाई की गई. खुदाई में सरस्वती देवी की प्रतिमा निकली. मां सरस्वती की इस प्रतिमा को मेजर किनकेड नाम का अंग्रेज लंदन ले गया. फिलहाल ये प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में है.

वहीं मुस्लिम समाज का कहना था कि, भोजशाला स्थल पर कभी भी किसी तरह का कोई मंदिर या सरस्वती मंदिर के अस्तित्व नहीं मिला है. उसके तोड़ने या उसकी जगह मस्जिद निर्माण जैसी बातों का कोई प्रमाण नहीं है. इसको लेकर 2 मई 2022 को हिंदू पक्ष इंदौर हाईकोर्ट पहुंचा था. वहीं मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. जहां सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यह कहा की इस मामले को इंदौर हाईकोर्ट देखेगा.

DHAR BHOJSHALA DECLARED AS TEMPLE
हर जुम्मे को होती है भोजशाला में नमाज (ETV Bharat)

98 दिन ASI ने दिन रात किया सर्वे

मंदिर के पक्ष में फैसला देने में ASI की रिपोर्ट की अहम भूमिका रही है. कोर्ट से सर्वे का आदेश मिलते ही देश भर से 75 आर्कियोलॉजिस्ट धार भोजशाला पहुंच गए और सर्वे शुरु कर दिया. ताकि यह समझा जा सके कि वहां की असली ऐतिहासिक स्थिति क्या है. टीम ने लगातार 98 दिनों तक दिन रात सर्वे का कार्य किया. इस दौरान पूरे परिसर को सुरक्षा के घेरे में विशेषज्ञों की टीम ने लिया था. मशीनों से खुदाई के दौरान कई मूर्तियां जमीन से निकली थी. 98 दिन के सर्वे करने के बाद टीम ने 242 पेज की रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट में पेश की थी.

चूंकि मंदिर मस्जिद का मामला था तो ASI ने फूंक फूंककर हर कदम रखा और बारीकी से हर चीज की जांच की. सबसे पहले ASI ने पूरे इलाके की तस्वीरें, वीडियो और मैपिंग की ताकि हर चीज का रिकॉर्ड बन सके. फिर जमीन के अंदर क्या है, यह जानने के लिए आधुनिक मशीनों से जांच की गई. इसके बाद कुछ जगहों पर थोड़ी-थोड़ी खुदाई भी की गई, जिससे पुरानी परतों और संरचनाओं का पता लगाया जा सके. सर्वे के दौरान पुराने पत्थर और नक्काशी वाले टुकड़े भी मिले, जिनकी जांच की गई. कई मूर्तियां भी खुदाई के दौरान मिली थी.

Last Updated : May 15, 2026 at 5:40 PM IST

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