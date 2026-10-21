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जामिया में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से मिले सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, कहा- राहुल जी सदन में उठाएंगे आवाज

भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से मिले कांग्रेस सांसद ( Imran Pratapgarhi X Handle )

नई दिल्ली: कांग्रेस राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने पहुंचे. पिछले कई दिनों से छात्र संघ की बहाली और चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहे हैं. इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि आज मैंने भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से मुलाकात की है.

उन्होंने कहा, मैंने छात्रों की मांगों को सुना और विश्वविद्यालय में छात्र संघ की मांग की, जो कि जायज मांग है. कांग्रेस के तरफ से हर संभव मदद की जाएगी. हमारे नेता राहुल गांधी छात्रों की आवाज बनकर सदन में यह मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि वह जेन-जी के साथ हैं. लाठी के जोर पर पॉलिटिक्स को दबाया नहीं जा सकता है. छात्रों की मांग बिल्कुल स्पष्ट है और यह मांग पूरी होनी चाहिए.