जामिया में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से मिले सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, कहा- राहुल जी सदन में उठाएंगे आवाज
कांग्रेस सांसद ने कहा कि लाठी के जोर पर पॉलिटिक्स को दबाया नहीं जा सकता है. हम छात्रों के साथ खड़े हैं. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 21, 2026 at 8:11 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने पहुंचे. पिछले कई दिनों से छात्र संघ की बहाली और चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहे हैं. इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि आज मैंने भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से मुलाकात की है.
उन्होंने कहा, मैंने छात्रों की मांगों को सुना और विश्वविद्यालय में छात्र संघ की मांग की, जो कि जायज मांग है. कांग्रेस के तरफ से हर संभव मदद की जाएगी. हमारे नेता राहुल गांधी छात्रों की आवाज बनकर सदन में यह मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि वह जेन-जी के साथ हैं. लाठी के जोर पर पॉलिटिक्स को दबाया नहीं जा सकता है. छात्रों की मांग बिल्कुल स्पष्ट है और यह मांग पूरी होनी चाहिए.
जामिया के छात्र पिछले 10 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, उनकी मॉंग है कि स्टूडेंट यूनियन को बहाल किया जाये, अफसोस है कि जामिया प्रशासन को अपने छात्रों की कोई फिक्र नहीं है उल्टा ऑंदोलन कर रहे छात्रों को डराने की कोशिश की जा रही है, उनको धमका कर भूख हड़ताल ख़त्म कराने की कोशिश हो रही है। आज भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से मिला और उनका हौसला बढ़ाया, जामिया प्रशासन को जल्द से जल्द छात्रों की डिमांड को मानकर ऑंदोलन समाप्त करने के लिये आगे आना चाहिये। @jmiu_official— Imran Pratapgarhi (@ShayarImran) October 21, 2026
उनके अलावा विश्वविद्यालय के छात्र सोहेल ने कहा कि जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाल होना चाहिए. हमारे साथी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिनसे मिलकर इमरान प्रतापगढ़ी ने हालचाल पूछा. उन्होंने कहा कि आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस हर कदम पर आपके साथ है. वहीं एक अन्य छात्र शोएब ने कहा छात्र संघ बहाल होना चाहिए. कई दिनों से छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं.
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उधर छात्र शम्स मिर्जा ने कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी विश्वविद्यालय के अंदर आए और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया की वे छात्रों के साथ खड़े हैं. साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी भी हमारे साथ है और विपक्ष इस मुद्दे पर हमारा साथ देगा. गौरतलब है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 2006 से छात्र संघ चुनाव बंद हैं. इसे दोबारा बहाल करने के लिए ही छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रशासन ने गतिरोध को सुलझाने के लिए एक 7 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया है.
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