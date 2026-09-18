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हाईकोर्ट जज ने 36 साल की कमाई की दान, जस्टिस अवनीन्द्र कुमार सिंह ने एक करोड़ किया देश के नाम

जस्टिस अवनीन्द्र कुमार सिंह ने रिटायरमेंट पर पेश की मिसाल, 1.01 करोड़ रु पीएम केयर फंड में किए दान. 17 सितंबर को हुए सेवानिवृत्त. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

Highcourt justice donates 1 crore
जस्टिस अवनीन्द्र कुमार सिंह (Source- Mp Highcourt)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 2:04 PM IST

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Updated : September 18, 2026 at 2:30 PM IST

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जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस अवनीन्द्र कुमार सिंह 17 सितंबर को 36 साल की न्यायिक सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए. उनकी विदाई सिर्फ एक न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस मौके पर उन्होंने अपने जीवन की कमाई और मृत्यु के बाद अपने शरीर को भी समाज के नाम करने का फैसला सुनाया.

जीवन भर की कमाई की दान, पत्नी ने भी किया देहदान रजिस्ट्रेशन

फुल कोर्ट फेयरवेल में जस्टिस अवनींद्र सिंह ने बताया कि उनके जीपीएफ में जीवनभर की नौकरी के दौरान जमा करीब एक करोड़ एक लाख रु वे प्रधानमंत्री केयर्स फंड में देने का संकल्प ले रहे हैं. उनका कहना था कि यह पैसा देश के निर्माण और जरूरतमंद लोगों के काम आना चाहिए. जस्टिस सिंह ने यह भी बताया कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने दो दिन पहले जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में जाकर मृत्यु उपरांत देहदान के लिए पंजीयन कराया है. उनका कहना है कि मृत्यु के बाद उनका शरीर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के काम आए, जिससे भावी डॉक्टरों को मानव शरीर की संरचना और चिकित्सा विज्ञान को समझने में मदद मिल सके.

खास बात यह है कि जस्टिस सिंह ने इन दोनों फैसलों का श्रेय अपनी पत्नी को दिया. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि नौकरी के दौरान उन्होंने कभी पत्नी की बात नहीं काटी, तो रिटायरमेंट के बाद उनकी बात न मानने का सवाल ही नहीं उठता.

36 साल का रहा न्यायिक सफर

जस्टिस अवनीन्द्र कुमार सिंह ने 31 मई 1990 को सिविल जज के रूप में न्यायिक सेवा की शुरुआत की थी. मध्य प्रदेश न्यायपालिका में अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए वे जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद तक पहुंचे. उपलब्ध हाईकोर्ट रिकॉर्ड में उनका कटनी, खंडवा, छतरपुर और धार समेत विभिन्न न्यायिक पदों पर रहने का उल्लेख मिलता है. वर्ष 2017 में वे खंडवा फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रहे, जबकि 2018 के रिकॉर्ड में वे छतरपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में दर्ज हैं. 2022-23 में वे धार के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहे और बाद में हाईकोर्ट के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली.

उनकी न्यायिक सेवाओं और वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी उल्लेखनीय माना था. अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार ने उन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया और 1 मई 2023 को उन्होंने हाई कोर्ट जज के रूप में शपथ ली.

हाईकोर्ट में दिए कई महत्वपूर्ण फैसले

करीब तीन साल के हाईकोर्ट कार्यकाल में जस्टिस सिंह ने कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की. 2026 में जस्टिस विवेक अग्रवाल के साथ उनकी युगलपीठ ने एक महिला न्यायिक अधिकारी को फैसले के बाद मिली कथित धमकियों के मामले में न्यायिक स्वतंत्रता की सुरक्षा पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की और राज्य के अधिकारियों से कार्रवाई की जानकारी मांगी. इसी तरह मई 2026 में उनकी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की युगलपीठ ने नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के एक मामले में मौत की सजा को 25 साल की सश्रम कैद में बदल दिया. अदालत ने मामले की परिस्थितियों और सुधार की संभावना से जुड़े कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखा.

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17 सितंबर को जब जस्टिस अवनीन्द्र कुमार सिंह ने न्यायिक पारी को अलविदा कहा, तो उनके पीछे 36 वर्षों का न्यायिक अनुभव था. लेकिन उनकी विदाई का सबसे अलग संदेश यह रहा कि उन्होंने अपनी जीवनभर की जमा पूंजी और मृत्यु के बाद अपनी देह, दोनों को व्यक्तिगत संपत्ति के बजाय समाज के उपयोग के लिए समर्पित करने का फैसला किया.
Last Updated : September 18, 2026 at 2:30 PM IST

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