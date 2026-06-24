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TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी वारंट पर रोक बरकरार

भोपाल के एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में भाजपा नेता आकाश विजयवर्गीय द्वारा साल 2021 में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था. जिसमें कहा गया था कि नवंबर 2020 में कोलकाता की एक सभा में अभिषेक बनर्जी ने उन्हें गुंडा कहा था. जिसके कारण उनकी तथा उनके परिवार की छवि धूमिल हुई है. विशेष न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किये थे.

जबलपुर: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने एमपी-एमएलए कोर्ट भोपाल में दायर मानहानि के प्रकरण के खिलाफ दायर याचिका को रिस्टोर करने के आदेश जारी किये हैं. एकलपीठ ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर रोक बरकरार रखने के आदेश भी जारी किये हैं.

गिरफ्तारी वारंट पर अभिषेक बनर्जी ने ली थी हाईकोर्ट की शरण

विशेष न्यायालय में दायर परिवाद और जारी किये गये गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने हाईकोर्ट की शरण ली थी. उनकी तरफ से दलील दी गई थी कि वह निर्वाचित सांसद हैं और उनके फरार होने की कोई संभावना नहीं है. हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए नवंबर 2025 को उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर रोक लगा दी थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की लगातार अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए एकलपीठ ने हाल ही में 17 जून 2026 को याचिका को खारिज करते हुए गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर लगी रोक को निरस्त कर दिया था.

अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से फिर राहत

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की तरफ से याचिका को रिस्टोर करने तथा गिरफ्तारी वारंट पर अंतरिम राहत बरकरार रखने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में आवेदन पेश किया था.

हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने आवेदन के साथ पेश किये गये दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद आदेश में कहा, "याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत को जारी रखने के संबंध में बार-बार दिए गए आदेशों के बावजूद याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ था, जिसके कारण न्यायालय ने अंतरिम राहत को निरस्त करते हुए याचिका को खारिज कर दिया था. सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याचिका को रिस्टोर करने के अनुमति प्रदान करते हुए अंतरित राहत को बरकरार रखा है."