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धार भोजशाला को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना मंदिर, सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष

धार भोजशाला को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंदिर माना ( ETV Bharat )

हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि यह परिसर हिंदू मंदिर है. हिंदू पक्ष की मांग पर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा कि भोजशाला का मूल स्वरूप संस्कृत शिक्षा का केन्द्र था. अदालत ने एएसआई सर्वे और वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर यह फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने कहा कि पुरातत्व एक विज्ञान है और कोर्ट वैज्ञानिक निष्कर्षों पर भरोसा कर सकती है. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाली संरचनाओं का संरक्षण करे.

लंबे समय से पूरे देश और प्रदेश की नजरें हाईकोर्ट के फैसलें पर टिकी थीं. इससे पहले इंदौर हाईकोर्ट ने 12 मई को आखिरी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. 15 मई को इंदौर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाने की तारीख तय की थी.

इंदौर: मध्य प्रदेश के धार जिले के बहुचर्चित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने फैसला सुनाते हुए धार भोजशाला को मंदिर करार दिया. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भोजशाला के अंदर अब रोजाना पूजा होगी और वहां अब कोई नमाज अदा नहीं होगी. वहीं कोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष को कलेक्टर को आवेदन कर दूसरी जगह जमीन देने की बात कही है.

हाईकोर्ट ने भोजशाला को माना वाग्देवी मंदिर, हिंदुओं को पूजा का अधिकार

मध्य प्रदेश में लंबे समय से विवादों में रही धार की भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि भोजशाला एक संरक्षित स्मारक (Protected Monument) है और इसे वाग्देवी का मंदिर माना जाएगा. फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है, जबकि प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है.

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि भोजशाला का प्रबंधन और नियंत्रण अब पूरी तरह ASI (Archaeological Survey of India) के पास रहेगा. साथ ही हिंदू समाज को यहां पूजा-अर्चना करने का अधिकार दिया गया है.

हिंदू पक्ष की मांग पर हाईकोर्ट का फैसला (ETV Bharat)

फैसले में मुस्लिम समुदाय द्वारा परिसर में नमाज अदा करने की अनुमति समाप्त करने की बात भी कही गई है. अदालत ने मुस्लिम पक्ष को सुझाव दिया है कि वे सरकार के समक्ष किसी अन्य उपयुक्त भूमि के आवंटन के लिए प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सकते हैं.

हाईकोर्ट ने भोजशाला को माना वाग्देवी मंदिर (ETV Bharat)

इसके अलावा कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देशित किया है कि ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी वाग्देवी प्रतिमा को वापस भारत लाने संबंधी प्रतिनिधित्व पर भी विचार किया जाए. यह मुद्दा लंबे समय से हिंदू संगठनों द्वारा उठाया जाता रहा है.

हिंदुओं को रोजाना पूजा का अधिकार (ETV Bharat)

'हिंदू पक्ष को रोज पूजा का अधिकार और नमाज पर रोक लगाने का आदेश'

हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया, "2022 में इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में हिंदू पक्ष ने रोजाना पूजा का अधिकार देने और नमाज पर रोक लगाने की मांग रखी थी. 4 साल की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एएसआई की 2100 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने इस पूरे परिसर का जो स्वरूप है जो चरित्र है उस भोजशाला का एक संस्कृत केन्द्र और हिंदू मंदिर माना है."

धार भोजशाला में हिंदुओं को रोजाना पूजा का मिला अधिकार (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देशित किया है कि ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी वाग्देवी प्रतिमा को वापस भारत लाने संबंधी प्रतिनिधित्व पर भी विचार किया जाए. मुस्लिम पक्ष के नमाज अदा करने की अपील को खारिज कर दिया है और अब मुस्लिम पक्ष वहां नमाज अदा नहीं कर पाएगा. कोर्ट ने ये भी कहा कि मस्जिद के लिए जमीन चाहते हैं तो वह इसके लिए सरकार को आवेदन दे सकते हैं. अब यहां पूरी तरह से पूजा होगी. कोर्ट ने सिर्फ दो ही याचिकाओं पर सुनवाई की. इसके अलावा दूसरी याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया."

भोजशाला परिसर में फैसले से पहले जुमे की नमाज अदा की गई (ETV Bharat)

फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष

मुस्लिम पक्ष के वकील अरशद वारसी ने फैसले को लेकर कहा, "कोर्ट की कॉपी का अध्ययन करने के बाद इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से इंदौर हाईकोर्ट की बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी."

धार में 1200 से ज्यादा जवान तैनात (ETV Bharat)

धार में 12 लेयर की सिक्योरिटी

फैसले के बाद धार और इंदौर में प्रशासन अलर्ट मोड पर है. शुक्रवार होने के कारण संवेदनशीलता और बढ़ गई थी, क्योंकि इसी दिन मुस्लिम समाज जुमे की नमाज अदा करता रहा है. प्रशासन ने दोनों समुदायों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है. फैसले के मद्देनजर इंदौर और धार जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं. धार में 12 लेयर की सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है. 1200 से ज्यादा जवान तैनात हैं. इसके अलावा इंदौर समेत आसपास के सभी शहरों में अलर्ट जारी किया गया है.

एक नजर में जानिए धार का भोजशाला विवाद