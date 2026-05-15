ETV Bharat / bharat

धार भोजशाला को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना मंदिर, सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष

धार जिले की भोजशाला मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा-अब रोजाना होगी पूजा, नहीं होगी नमाज अदा.

DHAR BHOJSHALA DECLARED TEMPLE
धार भोजशाला को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंदिर माना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 3:05 PM IST

|

Updated : May 15, 2026 at 5:24 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: मध्य प्रदेश के धार जिले के बहुचर्चित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने फैसला सुनाते हुए धार भोजशाला को मंदिर करार दिया. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भोजशाला के अंदर अब रोजाना पूजा होगी और वहां अब कोई नमाज अदा नहीं होगी. वहीं कोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष को कलेक्टर को आवेदन कर दूसरी जगह जमीन देने की बात कही है.

लंबे समय से पूरे देश और प्रदेश की नजरें हाईकोर्ट के फैसलें पर टिकी थीं. इससे पहले इंदौर हाईकोर्ट ने 12 मई को आखिरी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. 15 मई को इंदौर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाने की तारीख तय की थी.

हाईकोर्ट ने भोजशाला को माना वाग्देवी मंदिर (ETV Bharat)

हिंदू पक्ष की मांग पर हाईकोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि यह परिसर हिंदू मंदिर है. हिंदू पक्ष की मांग पर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा कि भोजशाला का मूल स्वरूप संस्कृत शिक्षा का केन्द्र था. अदालत ने एएसआई सर्वे और वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर यह फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने कहा कि पुरातत्व एक विज्ञान है और कोर्ट वैज्ञानिक निष्कर्षों पर भरोसा कर सकती है. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाली संरचनाओं का संरक्षण करे.

फैसले के बाद धार में खुशी मनाते हिंदू संगठन (ETV Bharat)

हाईकोर्ट ने भोजशाला को माना वाग्देवी मंदिर, हिंदुओं को पूजा का अधिकार

मध्य प्रदेश में लंबे समय से विवादों में रही धार की भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि भोजशाला एक संरक्षित स्मारक (Protected Monument) है और इसे वाग्देवी का मंदिर माना जाएगा. फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है, जबकि प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है.

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि भोजशाला का प्रबंधन और नियंत्रण अब पूरी तरह ASI (Archaeological Survey of India) के पास रहेगा. साथ ही हिंदू समाज को यहां पूजा-अर्चना करने का अधिकार दिया गया है.

Dhar Bhojshala Indore bench decision
हिंदू पक्ष की मांग पर हाईकोर्ट का फैसला (ETV Bharat)

फैसले में मुस्लिम समुदाय द्वारा परिसर में नमाज अदा करने की अनुमति समाप्त करने की बात भी कही गई है. अदालत ने मुस्लिम पक्ष को सुझाव दिया है कि वे सरकार के समक्ष किसी अन्य उपयुक्त भूमि के आवंटन के लिए प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सकते हैं.

Dhar Bhojshala Indore bench decision
हाईकोर्ट ने भोजशाला को माना वाग्देवी मंदिर (ETV Bharat)

इसके अलावा कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देशित किया है कि ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी वाग्देवी प्रतिमा को वापस भारत लाने संबंधी प्रतिनिधित्व पर भी विचार किया जाए. यह मुद्दा लंबे समय से हिंदू संगठनों द्वारा उठाया जाता रहा है.

Dhar Bhojshala Indore bench decision
हिंदुओं को रोजाना पूजा का अधिकार (ETV Bharat)

'हिंदू पक्ष को रोज पूजा का अधिकार और नमाज पर रोक लगाने का आदेश'

हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया, "2022 में इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में हिंदू पक्ष ने रोजाना पूजा का अधिकार देने और नमाज पर रोक लगाने की मांग रखी थी. 4 साल की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एएसआई की 2100 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने इस पूरे परिसर का जो स्वरूप है जो चरित्र है उस भोजशाला का एक संस्कृत केन्द्र और हिंदू मंदिर माना है."

DHAR BHOJSHALA
धार भोजशाला में हिंदुओं को रोजाना पूजा का मिला अधिकार (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देशित किया है कि ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी वाग्देवी प्रतिमा को वापस भारत लाने संबंधी प्रतिनिधित्व पर भी विचार किया जाए. मुस्लिम पक्ष के नमाज अदा करने की अपील को खारिज कर दिया है और अब मुस्लिम पक्ष वहां नमाज अदा नहीं कर पाएगा. कोर्ट ने ये भी कहा कि मस्जिद के लिए जमीन चाहते हैं तो वह इसके लिए सरकार को आवेदन दे सकते हैं. अब यहां पूरी तरह से पूजा होगी. कोर्ट ने सिर्फ दो ही याचिकाओं पर सुनवाई की. इसके अलावा दूसरी याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया."

Dhar Bhojshala controversy
भोजशाला परिसर में फैसले से पहले जुमे की नमाज अदा की गई (ETV Bharat)

फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष

मुस्लिम पक्ष के वकील अरशद वारसी ने फैसले को लेकर कहा, "कोर्ट की कॉपी का अध्ययन करने के बाद इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से इंदौर हाईकोर्ट की बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी."

Dhar 12 layer security
धार में 1200 से ज्यादा जवान तैनात (ETV Bharat)

धार में 12 लेयर की सिक्योरिटी

फैसले के बाद धार और इंदौर में प्रशासन अलर्ट मोड पर है. शुक्रवार होने के कारण संवेदनशीलता और बढ़ गई थी, क्योंकि इसी दिन मुस्लिम समाज जुमे की नमाज अदा करता रहा है. प्रशासन ने दोनों समुदायों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है. फैसले के मद्देनजर इंदौर और धार जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं. धार में 12 लेयर की सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है. 1200 से ज्यादा जवान तैनात हैं. इसके अलावा इंदौर समेत आसपास के सभी शहरों में अलर्ट जारी किया गया है.

एक नजर में जानिए धार का भोजशाला विवाद

  • भोजशाला का इतिहास 11वीं शताब्दी से शुरू होता है.
  • धार में राजा भोज ने 1000 से 1055 ईस्वी तक शासन किया.
  • राजा भोज ने साल 1034 में शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बनाने के लिए धार में सरस्वती सदन बनवाया.
  • इसी सरस्वती सदन को बाद में भोजशाला कहा गया.
  • 1035 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन यहां ज्ञान की देवी मां सरस्वती (वाग्देवी) की प्रतिमा स्थापित की गई थी.
  • यह स्थान नालंदा और तक्षशिला की तरह संस्कृत अध्ययन और साहित्य का एक बड़ा केंद्र था.
  • भोजशाला का परिसर जिसके चारों ओर स्तंभों से बना बड़ा बरामदा और पीछे प्रार्थना घर है.
  • राजा भोज की मृत्यु के बाद भी यहां 200 साल तक पठन-पाठन, अध्ययन चलता रहा.
  • 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया और इस प्राचीन मंदिर और शिक्षण केंद्र को नष्ट कर दिया.
  • 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच दिलावर खान गौरी और महमूद खिलजीने भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी.
  • इसके बाद महमूद शाह खिलजी ने 1514 में दूसरे हिस्से में भी मस्जिद बनवा दी.
  • 1875 में ब्रिटिश अधिकारियों ने इस परिसर की खुदाई करवाई. इस दौरान मां सरस्वती की एक दुर्लभ संगमरमर की मूर्ति मिली.
  • मां सरस्वती की इस प्रतिमा को मेजर किनकेड नाम का अंग्रेज लंदन ले गया. यह मूर्ति आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है.
  • 1902-1904 के बीच धार के तत्कालीन शिक्षा अधीक्षक के के लेले को यहां दीवारों पर संस्कृत के शिलालेख और व्याकरण के श्लोक मिले.
  • इसके बाद इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया.
  • 1935 में धार दरबार ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि भोजशाला मस्जिद है और यहां मुस्लिम समाज नमाज पढ़ता रहेगा.
  • सन 1990 में भोजशाला को लेकर हिंदू पक्षों में तनाव बढ़ा और 1995 के बाद से विवाद बढ़ता गया.
  • हिंदू संगठनों ने सरस्वती मंदिर घोषित करने की मांग उठाई तो मुस्लिम समुदाय ने मस्जिद बताकर विरोध जताया.
  • इसके बाद प्रशासन ने मंगलवार को हिंदुओं को पूजा और शुक्रवार को मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी.
  • 12 मई 1997 को प्रशासन ने भोजशाला में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी.
  • इसके बाद प्रशासन ने हिंदुओं को बसंत पंचमी पर और मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी.
  • 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की.
Last Updated : May 15, 2026 at 5:24 PM IST

TAGGED:

INDORE HIGH COURT DECISION
DHAR BHOJSHALA
INDORE HIGH COURT VERDICT DHAR
DHAR BHOJSHALA ALERT
DHAR BHOJSHALA DECLARED TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.