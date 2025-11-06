ETV Bharat / bharat

हमले के बाद तिहाड़ जेल के दूसरे सेल में स्थानांतरित किए गए सांसद इंजीनियर रशीद

सांसद इंजीनियर रशीद अगस्त 2019 से UAPA के तहत आतंकी फंडिंग से जुड़े एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं.

सांसद इंजीनियर रशीद
सांसद इंजीनियर रशीद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 6, 2025 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: टेरर फंडिंग के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद को हाल ही में हुए हमले के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने दूसरे सेल (बैरक) में स्थानांतरित कर दिया है. यह कदम उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है. उन्हें उसी सेल में स्थानांतरित किया गया है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को रखा गया था.

पहले तिहाड़ जेल नंबर-3 में बंद इंजीनियर राशिद पर कुछ दिन पहले किन्नर कैदियों के एक समूह ने हमला कर दिया था, जिसमें उन्हें मामूली चोटें आई थीं. उनकी पार्टी, अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) ने इस घटना को "जानलेवा षड्यंत्र" करार देते हुए जेल प्रशासन पर कश्मीरी कैदियों को जानबूझकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. सांसद ने अपने वकील जावेद को उस घटना के बारे में जानकारी दी थी. उनकी पार्टी के नेताओं ने यह भी दावा किया था कि इंजीनियर रशीद को किन्नर कैदियों के साथ जानबूझकर उनकी बैरक में रखा गया था.

इस घटना के सामने आने के बाद और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन ने कार्रवाई की. सांसद इंजीनियर राशिद को जेल संख्या एक के अंदर एक अलग और सुरक्षित बैरक में स्थानांतरित कर दिया गया है. जेल अधिकारियों के मुताबिक, अब वे जेल संख्या एक के सेल नंबर 9 में अकेले रहेंगे. यह कदम किसी भी आगे की अप्रिय घटना को रोकने और जेल नियमावली के तहत उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था.

इंजीनियर रशीद, जो हाल ही में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने हैं, अगस्त 2019 से गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आतंकी फंडिंग से जुड़े एक मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं. उनकी पार्टी और परिवार ने इस घटना पर गहरा आक्रोश और चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की थी. जेल प्रशासन ने फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

ये भी पढ़ें :

TAGGED:

TIHAD JAIL ENGINEER RASHID
BARAMULLA MP ENGINEER RASHID
TERROR FUNDING ACCUSED RASHID
ATTACK ON ENGINEER RASHID IN TIHAR
MP RASHID IN TIHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर, कहा- भविष्य हमारे हाथों में

पाकिस्तान खिलाड़ी पर चली तलवार, आईसीसी ने 2 मैच के लिए लगाया बैन

साईं बाबा जन्म शताब्दी कार्यक्रम: 140 देशों के भक्त जुटेंगे, उपराष्ट्रपति और पीएम भी होंगे शामिल

मसूरी पहुंची क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली, बलखाती सड़कों पर दिखा मोटरिंग का जुनून

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.