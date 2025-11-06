हमले के बाद तिहाड़ जेल के दूसरे सेल में स्थानांतरित किए गए सांसद इंजीनियर रशीद

हमले के बाद तिहाड़ जेल के दूसरे सेल में स्थानांतरित किए गए सांसद इंजीनियर रशीद
सांसद इंजीनियर रशीद अगस्त 2019 से UAPA के तहत आतंकी फंडिंग से जुड़े एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं.
Published : November 6, 2025 at 5:05 PM IST
नई दिल्ली: टेरर फंडिंग के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद को हाल ही में हुए हमले के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने दूसरे सेल (बैरक) में स्थानांतरित कर दिया है. यह कदम उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है. उन्हें उसी सेल में स्थानांतरित किया गया है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को रखा गया था.
पहले तिहाड़ जेल नंबर-3 में बंद इंजीनियर राशिद पर कुछ दिन पहले किन्नर कैदियों के एक समूह ने हमला कर दिया था, जिसमें उन्हें मामूली चोटें आई थीं. उनकी पार्टी, अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) ने इस घटना को "जानलेवा षड्यंत्र" करार देते हुए जेल प्रशासन पर कश्मीरी कैदियों को जानबूझकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. सांसद ने अपने वकील जावेद को उस घटना के बारे में जानकारी दी थी. उनकी पार्टी के नेताओं ने यह भी दावा किया था कि इंजीनियर रशीद को किन्नर कैदियों के साथ जानबूझकर उनकी बैरक में रखा गया था.
इस घटना के सामने आने के बाद और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन ने कार्रवाई की. सांसद इंजीनियर राशिद को जेल संख्या एक के अंदर एक अलग और सुरक्षित बैरक में स्थानांतरित कर दिया गया है. जेल अधिकारियों के मुताबिक, अब वे जेल संख्या एक के सेल नंबर 9 में अकेले रहेंगे. यह कदम किसी भी आगे की अप्रिय घटना को रोकने और जेल नियमावली के तहत उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था.
इंजीनियर रशीद, जो हाल ही में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने हैं, अगस्त 2019 से गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आतंकी फंडिंग से जुड़े एक मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं. उनकी पार्टी और परिवार ने इस घटना पर गहरा आक्रोश और चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की थी. जेल प्रशासन ने फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.
ये भी पढ़ें :
- दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद से मारपीट, वकील ने लगाया आरोप
- हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा- इंजीनियर रशीद को संसद सत्र में हिस्सा लेने के दौरान मांगे गए खर्चे की गणना कैसे की
- टेरर फंडिंग के आरोपी सांसद इंजीनियर रशीद को उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के लिए संसद जाने की मिली अनुमति