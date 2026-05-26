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इंजीनियर रशीद को पिता की मौत के 40वें दिन की रस्म में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत मिली

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और सांसद इंजीनियर रशीद की अपने पिता की मौत के बाद 40वें दिन की रस्म में हिस्सा लेने के लिए 25 जून से 30 जून तक की अंतरिम जमानत दे दी है. हालांकि जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने इंजीनियर रशीद को पहले दी गई अंतरिम जमानत की शर्तों के मुताबिक 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान इंजीनियर रशीद की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनके पिता की मौत के 40वें दिन पर श्रीनगर में कुछ संस्कार पूरे करने हैं, जिसमें उन्हें शामिल होना जरुरी है. उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद को मिली अंतरिम जमानत 2 जून को समाप्त हो रही है. उसके बाद कोर्ट ने 25 जून से 30 जून तक की अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि इंजीनियर रशीद को पहले की दी गई अंतरिम जमानत के मुताबिक उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा.

इंजीनियर रशीद के पिता की 18 मई को हुई थी मौत

इसके पहले कोर्ट ने 18 मई को इंजीनियर रशीद को 2 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी. इंजीनियर रशीद के पिता की 18 मई को एम्स अस्पताल में मौत हो गई थी. अंतरिम जमानत का आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने कड़ी शर्तें लगाई थीं. हाईकोर्ट ने कहा था कि अंतरिम जमानत के दौरान इंजीनियर रशीद के साथ दो सुरक्षाकर्मी सादी वर्दी में हमेशा तैनात रहेंगे. दोनों सुरक्षाकर्मी रशीद के जेल से निकलने से लेकर श्रीनगर जाने तक और श्रीनगर से दिल्ली लौटने तक साथ रहेंगे.

अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मिली थी अंतरिम जमानत

कोर्ट ने कहा था कि अंतरिम जमानत के आदेश के मुताबिक इंजीनियर रशीद को कब्रिस्तान और हर उस स्थान पर जाने की अनुमति होगी, जहां जाना अंतिम संस्कारों के लिए रिवाजों के मुताबिक होगा. कोर्ट ने कहा था कि अंतरिम जमानत के दौरान इंजीनियर रशीद को अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी और से मुलाकात दो सुरक्षाकर्मियों की उपस्थिति में होगी. इसके साथ ही कोर्ट ने रशीद को केवल एक मोबाइल फोन नंबर का उपयोग करने की अनुमति दी. ये फोन नंबर जांच अधिकारी को देना होगा. कोर्ट ने कहा था कि अंतरिम जमानत के समय इंजीनियर रशीद किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे.