इंजीनियर रशीद को पिता की मौत के 40वें दिन की रस्म में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत मिली
जम्मू-कश्मीर के बारामुला से सांसद इंजीनियर रशीद के पिता की 18 मई 2026 को एम्स अस्पताल में मौत हो गई थी.
Published : May 26, 2026 at 4:40 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और सांसद इंजीनियर रशीद की अपने पिता की मौत के बाद 40वें दिन की रस्म में हिस्सा लेने के लिए 25 जून से 30 जून तक की अंतरिम जमानत दे दी है. हालांकि जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने इंजीनियर रशीद को पहले दी गई अंतरिम जमानत की शर्तों के मुताबिक 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान इंजीनियर रशीद की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनके पिता की मौत के 40वें दिन पर श्रीनगर में कुछ संस्कार पूरे करने हैं, जिसमें उन्हें शामिल होना जरुरी है. उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद को मिली अंतरिम जमानत 2 जून को समाप्त हो रही है. उसके बाद कोर्ट ने 25 जून से 30 जून तक की अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि इंजीनियर रशीद को पहले की दी गई अंतरिम जमानत के मुताबिक उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा.
इंजीनियर रशीद के पिता की 18 मई को हुई थी मौत
इसके पहले कोर्ट ने 18 मई को इंजीनियर रशीद को 2 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी. इंजीनियर रशीद के पिता की 18 मई को एम्स अस्पताल में मौत हो गई थी. अंतरिम जमानत का आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने कड़ी शर्तें लगाई थीं. हाईकोर्ट ने कहा था कि अंतरिम जमानत के दौरान इंजीनियर रशीद के साथ दो सुरक्षाकर्मी सादी वर्दी में हमेशा तैनात रहेंगे. दोनों सुरक्षाकर्मी रशीद के जेल से निकलने से लेकर श्रीनगर जाने तक और श्रीनगर से दिल्ली लौटने तक साथ रहेंगे.
अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मिली थी अंतरिम जमानत
कोर्ट ने कहा था कि अंतरिम जमानत के आदेश के मुताबिक इंजीनियर रशीद को कब्रिस्तान और हर उस स्थान पर जाने की अनुमति होगी, जहां जाना अंतिम संस्कारों के लिए रिवाजों के मुताबिक होगा. कोर्ट ने कहा था कि अंतरिम जमानत के दौरान इंजीनियर रशीद को अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी और से मुलाकात दो सुरक्षाकर्मियों की उपस्थिति में होगी. इसके साथ ही कोर्ट ने रशीद को केवल एक मोबाइल फोन नंबर का उपयोग करने की अनुमति दी. ये फोन नंबर जांच अधिकारी को देना होगा. कोर्ट ने कहा था कि अंतरिम जमानत के समय इंजीनियर रशीद किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे.
इंजीनियर रशीद ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की थी. रशीद इंजीनियर को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था. पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 मार्च 2022 को हाफिज सईद , सैयद सलाहुद्दीन, यासिन मलिक, शब्बीर शाह और मसरत आलम, रशीद इंजीनियर, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहम शाह, नईम खान, बशीर अहमद बट्ट ऊर्फ पीर सैफुल्ला समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.
टेरर फंडिंग का क्या है पूरा मामला
एनआईए के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सहयोग से लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन, जेकेएलएफ, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों ने जम्मू-कश्मीर में आम नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले और हिंसा को अंजाम दिया. 1993 में अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस की स्थापना की गई.
एनआईए के मुताबिक हाफिज सईद ने हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं के साथ मिलकर हवाला और दूसरे चैनलों के जरिये आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन का लेन-देन किया. इस धन का उपयोग वे घाटी में अशांति फैलाने , सुरक्षा बलों पर हमला करने, स्कूलों को जलाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया. इसकी सूचना गृह मंत्रालय को मिलने के बाद एनआईए ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121, 121ए और यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, 20, 38, 39 और 40 के तहत केस दर्ज किया था.
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