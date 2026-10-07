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जलने से बच गए सांसद ढुल्लू महतो, भीड़ में मची अफरा-तफरी, विधायक के कपड़े जले

सेवा संकल्प यात्रा के दौरान विधायक पर गिरी आग की लपटें ( ईटीवी भारत )

धनबादः सरायढेला के जगजीवन नगर में भाजपा की सेवा संकल्प यात्रा के दौरान उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब मशाल से निकली जलती चिंगारी विधायक शत्रुघ्न महतो की शर्ट पर जा गिरी. देखते ही देखते कपड़े में आग लग गई. हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत आग बुझा दी, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

दरअसल, सांसद ढुल्लू महतो मीडिया को बयान दे रहे थे. इसी दौरान उनके ठीक पीछे खड़े विधायक शत्रुघ्न महतो की शर्ट पर मशाल से निकली जलती हुई चिंगारी आ गिरी. चिंगारी पड़ते ही कपड़े ने आग पकड़ ली. मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने तत्काल आग बुझाई.