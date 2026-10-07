जलने से बच गए सांसद ढुल्लू महतो, भीड़ में मची अफरा-तफरी, विधायक के कपड़े जले
धनबाद में बीजेपी की सेवा संकल्प यात्रा के दौरान बड़ा हादसा टल गया. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 7, 2026 at 2:48 PM IST
धनबादः सरायढेला के जगजीवन नगर में भाजपा की सेवा संकल्प यात्रा के दौरान उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब मशाल से निकली जलती चिंगारी विधायक शत्रुघ्न महतो की शर्ट पर जा गिरी. देखते ही देखते कपड़े में आग लग गई. हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत आग बुझा दी, जिससे बड़ा हादसा टल गया.
दरअसल, सांसद ढुल्लू महतो मीडिया को बयान दे रहे थे. इसी दौरान उनके ठीक पीछे खड़े विधायक शत्रुघ्न महतो की शर्ट पर मशाल से निकली जलती हुई चिंगारी आ गिरी. चिंगारी पड़ते ही कपड़े ने आग पकड़ ली. मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने तत्काल आग बुझाई.
घटना में विधायक की शर्ट का कुछ हिस्सा जल गया, लेकिन राहत की बात रही कि उन्हें किसी तरह की गंभीर चोट नहीं आई. कुछ सेकंड के भीतर हुई इस घटना से मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया.
भाजपा की सेवा ज्योति यात्रा के दौरान हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए. महज एक चिंगारी की वजह से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और सांसद ढुल्लू महतो व विधायक शत्रुघ्न महतो सुरक्षित बच गए.