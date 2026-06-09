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मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, जानकारी छिपाने का आरोप

मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, बीजेपी ने लगाई थी आपत्ति.

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कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 6:55 PM IST

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Updated : June 9, 2026 at 7:03 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान चरम पर पहुंच गया है. कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया है. कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन पर भाजपा की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी. जिसे लेकर विधानसभा परिसर राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया था. दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों और विधायकों की मौजूदगी में जमकर आरोप-प्रत्यारोप हुए थे. भाजपा ने नामांकन में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की साजिश बताया है.

नामांकन पर आपत्ति से शुरू हुआ विवाद

दरअसल, राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र को लेकर भाजपा ने निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई थी. भाजपा का दावा था कि नामांकन पत्र में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई गई हैं, जो चुनावी नियमों का उल्लंघन है. बीजेपी का आरोप था कि मीनाक्षी नटराजन ने फॉर्म में तेलंगाना की एक अदालत में चल रहे मामले की जानकारी जानबूझकर छिपाई है.

इस मामले की सुनवाई के दौरान विधानसभा परिसर में दोनों दलों के नेताओं का जमावड़ा लगा रहा. मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि "कांग्रेस ने महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है और यह जानकारी छिपाई नहीं जानी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि आपत्ति पर कांग्रेस ने अपना पक्ष भी रखा है." इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए भाजपा की आपत्ति को जबरन की गई राजनीति करार दिया था.

कांग्रेस का पलटवार, साजिश का लगाया आरोप

कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया था. कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने सवाल उठाया कि मीडिया को अंदर जाने से क्यों रोका जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को पता है कि वह राजनीतिक मुकाबले में सफल नहीं हो पाएगी, इसलिए अब नामांकन रद्द करवाने की कोशिश की जा रही है.

Last Updated : June 9, 2026 at 7:03 PM IST

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