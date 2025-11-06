ETV Bharat / bharat

बोले MP सीएम मोहन यादव- दावे के साथ कह रहा हूं, नीतीश कुमार फिर से CM पद की शपथ लेंगे

''याद करें हमने कहा था कि माफियाओं की संपत्ति को जब्त कर लेंगे. उत्तर प्रदेश में हम ऐसा कर चुके हैं. बिहार में सरकार बनेगी तो ऐसा ही एक्शन होगा." - योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

जमकर गरजे योगी आदित्यनाथ : वहीं दूसरी तरफ, पश्चिमी चंपारण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया. कहा कि ये महागठबंधन, कांग्रेस और राजद के रूप में झूठ का पुलिंदा लेकर, झूठे वादे करने के लिए आपके बीच आया है. हम (NDA) पीएम मोदी के नेतृत्व में जो बोलते हैं, वो करके दिखाते हैं.

नीतीश कुमार फिर लेंगे CM पद की शपथ : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मैं पक्की बात कह सकता हूं कि भाजपा और एनडीए के पक्ष में लहर चल रही है. यहां नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और NDA भारी बहुमत से जीतेगा.

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है. वहीं दूसरी तरफ नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं. बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं. इसी कड़ी में मोहन यादव, योगी आदित्यनाथ और हिमंत बिस्वा सरमा ने हुंकार भरी.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज बिहार में प्रथम चरण का चुनाव चल रहा है और चुनाव में बिहार की माताएं, बिहार का नौजवान, बिहार का अन्नदाता किसान झोंक कर NDA को वोट देने जा रहे हैं. 121 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और रुझान बताते हैं कि 100 से ज्यादा सीटों पर NDA ही जीतने जा रही है.

''दूसरे चरण में122 सीटों पर आपने यही परिणाम दे दिया तो कांग्रेस, राजद और इनके सभी सहयोगी दलों जिसमें पेशेवर खानदानी माफिया हैं, उनकी जमानत जब्त होनी तय है."- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

'कांग्रेस है सनातन विरोधी' : योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को सनातन धर्म का विरोधी बताया है. उन्होंने कहा कि यह वही कांग्रेस है जिसने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दिया था कि राम नहीं हैं. आज मैं सीतामढ़ी में चुनावी सभा को संबोधित किया जो माता जानकी की जन्मभूमि है. इस कांग्रेस ने मां जानकी को भी नकारने का काम किया था. यह वही कांग्रेस है जो वाल्मीकि आश्रम को भी नहीं मानता है.

योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि बिहारी को दूसरे राज्यों में अपमानित होना पड़ता था लेकिन 20 साल पहले बिहार के युवाओं ने अंगड़ाई ली थी और एनडीए की सरकार बनी थी. इसके बाद से बिहार आज प्रगति के पथ पर अग्रसर है. यहां स्कूल, कॉलेज, मेडिकल तमाम सुविधाएं बढ़ रही हैं. यहां पर राजद की सरकार में बिहार जंगल राज बन गया था. यहां फिरौती, लूट, बलात्कार आम बात हो गई थी. उस जंगल राज पर एनडीए की सरकार ने विराम लगा दिया है. बिहार की तरक्की के लिए बिहार में जंगल राज को रोकना है और एनडीए की सरकार को बनाना है.

'90 सीटों तक पहुंच सकते हैं' : इधर, पूर्णिया में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पहले चरण के मतदान पर कहा कि आज जो मतदान हुआ है, उसमें हम 90 सीटों तक पहुंच सकते हैं. 80 मिलना तो तय है लेकिन हम 90 तक भी जा सकते हैं. बिहार का चुनाव बहुत बढ़िया होने जा रहा है.

ये भी पढ़ें :-

'पहले फेज की 121 में 90 सीटों पर हमारी जीत पक्की', हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा- बिहार में फिर से NDA सरकार

'121 में से 99 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है NDA..' मंत्री श्रवण कुमार ने मतदान कर किया बड़ा दावा