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आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के पास सबसे ज्यादा प्रापर्टी, मध्य प्रदेश के CS भी करोड़पति, जानें पूरा ब्यौरा

मध्य प्रदेश सहित देश के दूसरे राज्यों के मुख्य सचिव के पास कितनी है संपत्ति, सभी CS ने पेश किया अचल संपत्ति का ब्यौरा.

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आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के पास सबसे ज्यादा प्रापर्टी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 8:37 PM IST

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Updated : March 16, 2026 at 8:51 PM IST

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रिपोर्ट: ब्रिजेंद्र पटेरिया

भोपाल: चुनाव के ऐलान के साथ ही पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव दुष्यंत नरौलिया को बना दिया गया है. देश के सभी मुख्य सचिवों के मुकाबले दुष्यंत नरौलिया के पास सबसे कम अचल संपत्ति है. उनके पास हरियाणा में सिर्फ एक ही फ्लैट मौजूद है. इसका खुलासा देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों द्वारा पेश किए गए अचल संपत्ति के ब्यौरे से हुआ है. पेश किए गए अचल संपत्ति के ब्यौरे को खंगालने से पता चला है कि ओडिशा की मुख्य सचिव हर साल किराए से ही 71 लाख रुपए से ज्यादा कमा रही हैं. वहीं सिक्किम के मुख्य सचिव ने मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में संपत्ति खरीदी है. आइए बताते हैं कि किस मुख्य सचिव के पास कितनी अचल संपत्ति मौजूद है.

मुख्य सचिव के पास गिनी-चुनी संपत्ति

पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव दुष्यंत नरालिया के पास अचल संपत्ति के रूप में सिर्फ एक ही संपत्ति मौजूद है. हरियाणा के पंचकुला में उनके पास एक फ्लैट है, जो उन्होंने 2011 में खरीदा था. पत्नी के साथ यह ज्वाइंट प्रॉपटी है, इसकी मौजूदा कीमत 1 करोड़ 65 लाख रुपए दर्शाई गई है. राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की कुल 2 अचल संपत्ति मौजूद है. हालांकि दोनों संपत्तियों की वर्तमान कीमत नहीं दर्शाई गई है.

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बंगाल के सीएस दुष्यंत नरालिया (ETV Bharat)

उनके पास सिंकदराबाद में एक मकान और हैदराबाद में एक फ्लैट है, जो बेटी के नाम है. जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू के पास अचल संपत्ति के रूप में सिर्फ एक ही संपत्ति मौजूद है. जम्मू में 1 करोड़ 40 लाख रुपए कीमत का एक मकान है, जो उन्हें पिता से विरासत में मिला है.

सिक्किम राज्य के मुख्य सचिव रवीन्द्र तैलंग के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर में अचल संपत्ति मौजूद है. उनके पास भोपाल दीवानगंज रोड पर कृषि भूमि है. इसी तरह इंदौर के आईआईटी कैंपस के पास रहवासी प्लॉट और तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक फ्लैट है. उन्होंने अपनी अचल संपत्ति की कुल कीमत 60 लाख रुपए दर्शाई है.

34 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति

आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव जीसाई प्रसाद के पास करीबन 34 करोड़ की अचल संपत्ति मौजूद है. वर्ष 1985 में विशाखापटनम में 27 हजार 750 रुपए में खरीदी गई ज्वाइंट प्रॉपर्टी की कीमत अब बढ़कर 30 करोड़ हो गई है. इसके अलावा उनके पास 1.82 एकड कृषि भूमि और अमरावती में एक मकान है. हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव संजय गुप्ता के पास 10 करोड़ 80 लाख रुपए की अचल संपत्ति मौजूद है. हिमाचल प्रदेश के कसौली में 15 लाख रुपए कीमत का फ्लैट, पंचकूला में पत्नी के साथ संयुक्त मकान इसकी कीमत 4 करोड़ रुपए है.

चंडीगढ़ में 2 करोड़ रुपए कीमत का फ्लैट, पंजाब के बहालपुर में ज्वाइंट कृषि भूमि, इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है. इसके अलावा एक अन्य कृषि भूमि इसकी कीमत 1.75 करोड़ रुपए है.

झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार के पास उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, बिहार राज्य में 10 अचल संपत्तियां मौजूद हैं. झारखंड के सीतामढ़ी में 1.18 एकड़ कृषि भूमि, मुजफरापुरा में भाई के साथ संयुक्त प्लॉट, लखनऊ में 6 हजार स्क्वायर फीट का मकान, पटना के दानापुर में 3414 स्क्वायर फीट की कृषि भूमि, दिल्ली द्वारका में फ्लैट, रांची में रहवासी प्लॉट, रांची में 7820 स्क्वायर फीट का प्लॉट, झारखंड सीतामढ़ी में 20 एकड़ संयुक्त पारिवारिक कृषि भूमि, पटना में विरासत में मिला रहवासी प्लॉट और पटना में विरासत में पिता फ्लैट को दर्शाया गया है.

किराए से ही कमाते हैं लाखों

ओडिशा की मुख्य सचिव अनु गर्ग हर साल अचल संपत्ति से सालाना 71 लाख रुपए से ज्यादा कमाती हैं. उनके पास उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में एक मकान, गुडगांव हरियाणा में एक अपार्टमेंट, भुवनेश्वर में एक अपार्टमेंट और दिल्ली के वसंत विहार में एक मकान जो उन्हें विरासत में मिला है. अचल संपत्ति की मौजूदा कीमत नहीं दर्शाई गई है.

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ओडिशा मुख्य सचिव अनु गर्ग (ETV Bharat)

नगालैंड के मुख्य सचिव सेंटियांगर इम्चेन अचल संपत्ति से हर साल 33.58 लाख रुपए कमाते हैं. उनकी नगालैंड में अलग-अलग स्थानों पर 5 संपत्तियां मौजूद है. इनमें कोहिमा में 75 लाख रुपए कीमत का रहवासी प्लॉट, दीमापुर में एक करोड़ कीमत की भूमि, 60 लाख कीमत का रहवासी प्लॉट, 1 करोड़ 85 लाख रुपए कीमत का कोहिमा में अपार्टमेंट बिल्डिंग और 1 करोड़ 44 लाख रुपए कीमत की भूमि दर्शाई गई है.

गुजरात के मुख्य सचिव मनोज कुमार दास अचल संपत्ति से हर साल 8 लाख रुपए कमाते हैं. उनके पास गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और सूरत में अचल संपत्ति है. अहमदाबाद में पत्नी के साथ संयुक्त घर है. गांधी नगर में प्लॉट, बिल्डिंग और सूरत में 4105 स्क्वायर यार्ड का एक प्लॉट मौजूद है. हालांकि उन्होंने अचल संपत्ति की मौजूदा कीमत नहीं दर्शाई है.

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सीएस की संपत्ति का ब्यौरा (ETV Bharat Info)

कई राज्यों में संपत्ति खरीदी

महाराष्ट्र के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल के पास 4 राज्यों में अचल संपत्ति मौजूद है. इसकी कुल कीमत करीबन 7.97 करोड़ रुपए है. उनके पास नई दिल्ली में एक प्लॉट इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है. पंजाब के मोहाली में ढाई करोड़ रुपए कीमत का प्लॉट, मध्य प्रदेश के खंडवा में 2 करोड़ रुपए कीमत की एक एकड़ भूमि, पुणे में 50 लाख रुपए कीमत का आधा एकड़ प्लॉट और दिल्ली के बसंत विहार में 2.95 करोड़ कीमत का एक फ्लैट मौजूद है.

MP के मुख्य सचिव के पास इतनी अचली संपत्ति

उधर मध्य प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया यानी प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन के पास कुल 4.14 करोड़ कीमत की अचल संपत्ति है. हालांकि उनके पास 3 राज्यों में संपत्ति है. इसमें भोपाल के प्रेमपुरा नगर में भूखंड, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 79 लाख कीमत का एक अंडरकंस्ट्रक्शन फ्लैट, जयपुर में एक फ्लैट और शिवाजी नगर भोपाल में 2 करोड़ 72 लाख कीमत का एक मकान है.

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एमपी सीएस अनुराग जैन (ETV Bharat)

नहीं बताई वर्तमान कीमत

बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यम अमृत अचल संपत्ति से हर साल 5.76 लाख रुपए कमाते हैं. उनके पास मुज्जफरपुर में एक पारिवारिक संयुक्त संपत्ति है. इसके अलावा गुड़गांव हरियाणा में एक फ्लैट है. इससे हर साल उन्हें किराया मिलता है. दोनों ही संपत्ति की वर्तमान कीमत नहीं दर्शाई गई है.

असम और मेघालय के मुख्य सचिव शकील पी अहमद के पास केरल के कन्नूर में ही अलग-अलग स्थानों में चार प्रॉपर्टी हैं. उन्होंने आखिरी प्रॉपर्टी 6 लाख 77 हजार रुपए में कन्नूर में प्रॉपर्टी खरीदी थी. हालांकि उन्होंने प्रॉपर्टी की वर्तमान कीमत नहीं दर्शाई है.

इन राज्यों के मुख्य सचिव के पास क्या ?

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल के पास नोयडा, लखनऊ और गाजियाबाद में तीन रहवासी प्रॉपटी मौजूद हैं, हालांकि उन्होंने इसकी मौजूदा कीमत नहीं दर्शाई है. ग्रेटर नोयडा में 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट, लखनऊ में 450 स्क्वायर मीटर का प्लॉट और गाजियाबाद में एक फ्लैट है. इससे उन्हें हर साल डेढ़ लाख रुपए की सालाना आय होती है.

छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकास शील की कुल अचल संपत्ति 4 करोड़ 93 लाख 50 हजार रुपए है. उनके पास रायपुर में पत्नी के साथ संयुक्त घर है, इसकी कीमत 65 लाख रुपए है. रायपुर में रेसिडेंशियल प्लॉट इसकी कीमत 28 लाख 50 हजार रुपए है. देहरादून में पैतृक घर इसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है. इसमें संपत्ति भाई के साथ संयुक्त है. इसके अलावा देहरादून में एक और संयुक्त संपत्ति है, इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है. वे अचल संपत्ति से हर साल 7 लाख रुपए किराए के रूप में कमाते हैं.

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छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकास शील (ETV Bharat)

केरल की मुख्य सचिव डॉ. ए. जयाथलक के पास डेढ़ करोड़ की अचल संपत्ति मौजूद है. केरल के तिरुवनंतपुरम में विरासत में मिली ज्वाइंट 2 मकान और कृषि भूमि है. इसकी कीमत करीबन 67 लाख रुपए है. इसके अलावा तिरुवनंतपुरम में 32 लाख रुपए कीमत का फ्लैट और 46.52 लाख रुपए कीमत का एक अन्य फ्लैट भी दर्शाया गया है.

त्रिपुरा के मुख्य सचिव जितेन्द्र कुमार सिन्हा हर साल 7 लाख 32 हजार रुपए अचल संपत्ति के किराए से कमाते हैं. उनके पास करीबन 2 करोड़ से अधिक कीमत की अचल संपत्ति मौजूद है. उत्तर प्रदेश के बनारस में 50 लाख रुपए कीमत का एक फ्लैट, बिहार के पटना में कृषि भूमि, पटना के नालंदा में विरासत में मिली कृषि भूमि, पटना में फ्लैट, उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में एक फ्लैट है.

पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा के पास चंडीगढ़ में एक मकान, हाउसिंग सोसायटी में 822 स्क्वायर मीटर का प्लॉट, यमुना एक्सप्रेस वे के नजदीक एक कॉलोनी में प्लॉट और नई दिल्ली में डेढ़ करोड़ रुपए कीमत का एक फ्लैट है.

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किसकी कितनी संपत्ति (Getty Image)

तमिलनाडु राज्य के मुख्य सचिव एम मुरूगनंदम के पास 10 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति मौजूद है. तमिलनाडु के कांचीपुरम में दो प्लॉट, 5233 स्क्वायर फीट का एक अन्य प्लॉट, कोयंबटूर में कृषि भूमि, चेन्नई में 4797 स्क्वायर फीट प्लॉट, कांचीपुरम में 1708 स्क्वायर फीट का प्लॉट मौजूद है. उन्हें अचल संपत्ति से हर साल करीबन 21 लाख रुपए सालाना कमाई होती है.

Last Updated : March 16, 2026 at 8:51 PM IST

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