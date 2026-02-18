ETV Bharat / bharat

मध्य प्रदेश सरकार किसानों पर मेहरबान, बजट में 1.15 लाख करोड़ का प्रावधान, लहलहा उठेंगे खेत-खलिहान

एमपी के बजट में विकास पर दांव, किसानों पर फोकस, कृषि बजट, इंफ्रास्टक्चर में एक लाख करोड़ रुपए निवेश का वादा.

AGRICULTURE BUDGET MP 2026
मध्य प्रदेश के बजट में कृषि के लिए 1.15 लाख करोड़ का प्रावधान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 4:28 PM IST

Updated : February 18, 2026 at 4:35 PM IST

4 Min Read
भोपाल : मध्यप्रदेश विधानसभा में बुधवार को वर्ष 2026-27 को किसान कल्याण वर्ष घोषित करते हुए मोहन सरकार ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है. मोहन सरकार के इस तीसरे बजट में सीधे खेत, खलिहान और गांव की अर्थव्यवस्था को केंद्र में रखा गया है. बजट में किसानों की आय बढ़ाने, उत्पादन क्षमता मजबूत करने और सुरक्षा चक्र को और बेहतर बनाने के लिए 1 लाख 15 हजार 13 करोड़ रु का व्यापक कृषि पैकेज तैयार किया गया है. वहीं, अधोसंरचना विकास में 1 लाख करोड़ रु से अधिक का पूंजीगत निवेश प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है.

बजट में खेती को मजबूती, उत्पादन व उत्पादकता वृद्धि पर फोकस

मध्यप्रदेश के कृषि बजट में उत्पादन व उत्पादकता वृद्धि के लिए 28 हजार 158 करोड़ रु का प्रावधान किया गया है. इसके साथ आदान व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 64 हजार 995 करोड़ रु का निवेश प्रस्तावित है. आदान व्यवस्था से तात्पर्य है खेती व उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, मशीनरी आदि को प्रदान कराने की प्रक्रिया.

MP GOVT BUDGET FOR FARMERS
बजट में किसानों के लिए क्या खास? जानें एक नजर में (Etv Bharat)

इसके साथ ही किसानों को उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 8 हजार 91 करोड़ रु और सुरक्षा चक्र के लिए 13 हजार 769 करोड़ रु का प्रावधान भी बजट में किया गया है. सरकार का मानना है कि यह रणनीति खेती को जोखिम से राहत देने और बाजार से बेहतर जुड़ाव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

MP Budget 2026 focus on farmers
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का तीसरा बजट पेश (Etv Bharat)

पोवर्टी इंडेक्स पर आधारित बजट, विकास का नया पैमाना

वित्त मंत्री ने कहा, ''मध्यप्रदेश सरकार ने पहली बार बहुआयामी गरीबी सूचकांक (पोवर्टी इंडेक्स) आधारित बजट व्यवस्था को अपनाकर वित्तीय प्रबंधन की अनोखी पहल की है. इसमें केवल आय नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास, स्वच्छता और आवश्यक सेवाओं समेत 12 मुख्य मानक स्थापित किए गए हैं. वहीं, अतिरिक्त बजट संसाधनों सहित पूंजीगत परिव्यय (कैपिटल एक्सपेंस) 1 लाख 6 हजार 156 करोड़ रु तक पहुंचेगा. इससे रोजगार सृजन, औद्योगिक प्रगति और ग्रामीण-शहरी संतुलन को मजबूती मिलेगी.''

3 हजार करोड़ से एक लाख सोलर पंप की स्थापना

वित्त मंत्री ने बताया कि केन-बेतवा लिंक और पार्वती-कालीसिंध जैसी राष्ट्रीय सिंचाई परियोजनाएं 79 हजार 605 करोड़ रु की लागत से प्रगति पर हैं. वहीं, प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना के तहत 3 हजार करोड़ रु की लागत से 1 लाख सोलर सिंचाई पंप उपलब्ध कराने का बजट में लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही ग्रामीण आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भी बड़े स्तर पर बजट आवंटन किया गया है.

Agriculture budget mp 2026
विधानसभा में बजट पेश करते वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा (Etv Bharat)

मजरा-टोला सड़क के लिए 800 करोड़

मुख्यमंत्री मजरा-टोला के तहत 30,900 किलोमीटर सड़क निर्माण को स्वीकृति दी गई है. इसके लिए साल 2026-27 में 800 करोड़ रु का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही 1,766 पुल व पुलियों के निर्माण व क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण हेतु पुल-पुलियों के पुनर्निर्माण के लिए 4 हजार 572 करोड़ रु की योजना स्वीकृत की गई है.

पर्यटन, उद्योग और शहरी विकास को मिलेगी नई गति

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा, '' खजुराहो और ओरछा को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में काम जारी है. इंदौर-पीथमपुर इकनोमिक कॉरिडोर, उज्जैन एलिवेटेड कारिडोर और जबलपुर फ्लाईओवर जैसी परियोजनाएं औद्योगिक और शहरी विकास को गति देंगी. ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना की दिशा में भी कार्यवाही जारी है.''

