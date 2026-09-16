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70 फर्जी पासपोर्ट में से 57 बौद्ध मठ के एड्रेस पर, बांग्लादेशी आरोपी के दस्तावेज असम में बने? जांच के लिए पहुंची मध्य प्रदेश STF

फर्जी पासपोर्ट मामले की जांच में बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने के बाद STF की जांच का दायरा अब मध्यप्रदेश से बाहर असम तक पहुंच गया है. STF की एक टीम असम के कामरूप जिले में पहुंची है. टीम वहां मास्टर माइंड रियाल चौधरी के दस्तावेजों, उसके निवास और भारत में तैयार किए गए दस्तावेजों के बीच कनेक्शन की जांच कर रही है. मुख्य आरोपी के मूल रूप से बांग्लादेशी होने के सबूत भी टीम को मिले हैं. उसके पास से STF को जो दस्तावेज मिले है वह असम में तैयार किए गए थे या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है.

भोपाल : मध्यप्रदेश में फर्जी पासपोर्ट मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. इस मामले में बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आने के बाद STF की 6 अलग अलग टीमें जांच कर रही हैं, जिसमें पता चला है कि 70 में से 57 फर्जी पासपोर्ट बैद्ध मठ के एड्रेस पर बने थे. इनमें से 40 भोपाल के बौद्ध मठ और 17 ग्वालियर के बौद्ध मठ के पते पर बने थे. मामले के मास्टरमाइंड रियाल चौधरी ने पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश एसटीएफ की टीम असम सहित 5 अलग-अलग राज्यों में गई है.

स्पेशल टाइस्क फोर्स के मुताबिक रियाल चौधरी के बांग्लादेशी होने की जानकारी सामने आई है. आरोपी ने असम के कामरूप जिले में अपने निवास से जुड़े जाली दस्तावेज भी तैयार कराए थे. इसके बाद वह मध्य प्रदेश के बैतूल पहुंचा और फर्जी पासपोर्ट तैयार कराने वाले नेटवर्क से जुड़ गया. STF ने उसे बैतूल से ही गिरफ्तार किया था. STF अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने असम में किन लोगों की मदद से दस्तावेज तैयार कराए और भारत आने के बाद उसने किन लोगों के साथ मिलकर फर्जी पासपोर्ट का नेटवर्क खड़ा किया. बांग्लादेश से लेकर असम और फिर मध्यप्रदेश तक इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं.

बौद्ध मठों के पते पर बने 57 पासपोर्ट

जांच में सबसे अहम खुलासा यह हुआ है कि मध्य प्रदेस की राजधानी भोपाल और ग्वालियर के बौद्ध मठों के पते का इस्तेमाल फर्जी पासपोर्ट बनवाने के लिए किया गया. भोपाल के एक बौद्ध मठ के पते पर 40 पासपोर्ट बनाए गए. वहीं, ग्वालियर के डबरा स्थित बौद्ध मठ के पते पर 17 फर्जी पासपोर्ट सामने आए हैं. इन पासपोर्ट से जुड़े दस्तावेजों में संबंधित लोगों को बौद्ध अनुयायी बताया गया था. अब STF यह पता लगा रही है कि मठों के पते आरोपियों तक कैसे पहुंचे, इन पतों का इस्तेमाल करने के लिए किस नेटवर्क ने मदद की और पासपोर्ट आवेदन के दौरान कौन-कौन से फर्जी दस्तावेज लगाए गए. इसके अलावा बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में बने 13 पासपोर्ट भी जांच में लिए गए हैं.

फर्जी पासपोर्ट मामले में एसटीएफ को मिले अहम सुराग (Etv Bharat)

70 फर्जी पासपोर्ट के अलावा 13 और पासपोर्ट रडार पर

भोपाल – 40

डबरा – 17

बैतूल – 11

छिंदवाड़ा – 1

पांढुर्णा – 1

जांच में सामने आया है कि ये सभी पासपोर्ट 2021 से 2023 के बीच बनाए गए थे.

अब तक चार आरोपी गिरफ्तार

STF DIG राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया, '' फर्जी पासपोर्ट मामले में STF अब तक चार आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें रियाल चौधरी फर्जी पासपोर्ट मामले का मुख्य आरोपी है. वहीं, विप्लव अधिकारी इस नेटवर्क से जुड़ा संदिग्ध व्यक्ति है, जिसके पासपोर्ट की ट्रैवल हिस्ट्री संदिग्ध है. जॉय चौधरी नागपुर से गिरफ्तार किया गया था, जिसके पासपोर्ट में गुजरात का पता है और प्रियंक चौधरी त्रिपुरा से गिरफ्तार हुआ है जबकि ये मूल रूप से कोलकाता का रहने वाला है. पूछताछ में नेटवर्क के मास्टरमाइंड रियाल चौधरी से फर्जी पासपोर्ट तैयार कराने की पूरी प्रक्रिया और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई गई है.''

25 हजार में बना रहे थे फर्जी पासपोर्ट

एसटीएफ के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि वह एक पासपोर्ट तैयार कराने के बदले 20 से 25 हजार रुपए लेता था. STF DIG ने बताया कि इस रकम में किस-किस व्यक्ति की हिस्सेदारी होती थी और फर्जी दस्तावेज तैयार कराने से लेकर पासपोर्ट जारी होने तक नेटवर्क में कौन-कौन लोग सक्रिय थे, इसकी जांच की जा रही है.

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सरकारी तंत्र की भूमिका भी जांच के दायरे में

STF DIG राहुल कुमार लोढ़ा ने कहा, '' फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट तैयार होने के दौरान दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया में किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की भूमिका थी या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है. उन्होंने कहा, ''यदी वेरिफिकेशन में आपराधिक साजिश सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, लापरवाही करने वालों पर भी मामला दर्ज होगा. इन फर्जी पासपोर्ट से अगर लोगों ने विदेश यात्रा की है, तो इसकी भी जांच होगी.''