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सांसदों को पाला बदलने के लिए 15-15 करोड़ रुपये का ऑफर: संजय राउत

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

मुंबई: शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने मंगलवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में पार्टी सांसदों को पाला बदलने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के ग्रुप में शामिल होने के लिए हर एक को 15 करोड़ रुपये तक का ऑफर दिया जा रहा है. राउत ने एक्स पर लिखा, 'अपना सपना मनी मनी! यह चौंकाने वाला और घिनौना है कि महाराष्ट्र के सांसदों को आज रात पाला बदलने के लिए हर एक को 15 करोड़ रुपये का ऑफर दिया जा रहा है.' उनकी टिप्पणी शिव सेना (यूबीटी) के भीतर संभावित अशांति की अटकलों और कुछ सांसदों के पार्टी से अलग होने की खबरों के बीच आई है. इससे पहले दिन में राउत ने उन खबरों को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि उनकी पार्टी के पांच सांसद एक अलग गुट बना सकते हैं. उन्होंने टिप्पणी की कि सांसदों ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई बैठक में हिस्सा लिया और उनके नेतृत्व में विश्वास जताया. राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'यह झूठ है. हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है. चार दिन पहले इन सभी सांसदों ने उद्धव ठाकरे की बुलाई मीटिंग में हिस्सा लिया था और उनकी लीडरशिप में भरोसा जताया था. उनमें से कुछ नेताओं ने अपने प्रियजनों की कसम खाकर उद्धव को सपोर्ट करने का वादा किया था.'