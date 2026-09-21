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PM Modi Mimicry Row : अनुराग ठाकुर बोले- इससे कांग्रेस का व्यवहार और संस्कार सामने आ गया

इंदौर के मंच से कांग्रेस के संस्कार सामने : अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस घटनाक्रम से कांग्रेस का व्यवहार और संस्कार सामने आए हैं. भाजपा इस कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां से जुड़े अपमान के आरोप लगा रही है, जबकि विपक्ष की ओर से इसे राजनीतिक कार्यक्रम में हास्य-व्यंग्य का हिस्सा बताया गया है. ठाकुर ने इसी संदर्भ में महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाया. साथ ही महिला आरक्षण का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तब भी टिप्पणी की थी जब द्रौपदी मुर्मू, एक ट्राइबल महिला राष्ट्रपति बनीं. इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया, लेकिन कांग्रेस ने बिल का समर्थन नहीं किया. इससे उनकी सोच का पता चलता है.

जयपुर : प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा उफान पर है. कांग्रेस लगातार भाजपा पर EVM, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और पार्षदों की खरीद-फरोख्त के आरोप लगा रही. इसपर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सासंद अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया. वहीं, इंदौर में पीएम मोदी की मिमिक्री करने के मामले में भी अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से कांग्रेस के संस्कार जनता के सामने आ गए हैं.

कांग्रेस की जमीन खिसक रही : अनुराग ठाकुर जयपुर संसद की लोकलेखा समिति की बैठक में हिस्सा लेने जयपुर पहुंचे हैं. होटल रामबाग में होने वाली बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं. सोमवार सुबह जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे ठाकुर ने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा को मिले जनसमर्थन के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान सरकार बधाई की पात्र है. उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों ने प्रदेश सरकार के अब तक के कार्यकाल पर जनता की मुहर लगाने का काम किया है. निकाय चुनाव के घोषित परिणामों में भाजपा 4,182 वार्डों में जीत के साथ कांग्रेस के 3,619 वार्डों से आगे रही है. कांग्रेस की जमीन खिसक रही है, इसलिए इस तरह के बयान उनके नेता दे रहे हैं.

खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे : उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाना नई बात नहीं है. 'खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे' वाली कहावत कांग्रेस के नेताओं पर लागू होती है. झगड़ा उनकी पार्टी के अंदर मचा हुआ है. अंतर्कलह से गुजर रही कांग्रेस की धीरे-धीरे जमीन खिसक रही है. राजनीतिक अस्तित्व खत्म होता देख कांग्रेस के नेता हमेशा ही हार का ठीकरा EVM, सरकारी मशीनरी और धन बल पर लगाते हैं. इन आरोपों में कोई दम नहीं है. राजस्थान की जनता ने एक बार फिर कांग्रेस को नकार दिया है. इस सच्चाई को उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए.

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युवा राजनीति से विपक्षी एकता तक निशाना : पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय चुनावों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले विपक्षी दल साथ आने की बातें करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद अलग-अलग नजर आते हैं. उनके पास न नेता हैं और न नीति. कांग्रेस की सोच कभी राष्ट्र की रही नहीं. उन्होंने हमेशा एक अलग तरह की राजनीति करने की कोशिश की. आज कांग्रेस न केवल राजस्थान बल्कि देश के कई राज्यों से इसी कारण से सिमटी जा रही है. राजनीति हमेशा सूचित की होनी चाहिए, सिद्धांतों की नहीं चाहिए. राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस की कभी इस तरह की नीति रही नहीं.