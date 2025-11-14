ETV Bharat / bharat

मध्य प्रदेश के क्लास रुम में ऑल इज वेल का चैप्टर पढ़ाएंगे प्रोफेसर, कॉलेज में बटेगी खुशहाली

आनंद विभाग विभाग के सीईओ आशीष कुमार ने बताया कि "पहले चरण में 264 पीएमश्री और एक्सीलेंस कॉलेज के प्रोफेसरों को प्रशिक्षण दिया गया है. इन सभी 66-66 प्रोफेसरों ने 4 बैच में प्रशिक्षण प्राप्त किया है. अब अन्य सरकारी कॉलेजों के प्रोफेसरों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा. प्रत्येक कॉलेज से 4-4 प्रोफेसरों को बुलाया जा रहा है. ये प्रोफेसर अपने कॉलेजों में जाकर अन्य प्रोफेसरों और छात्रों को जॉय ऑफ लिविंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देंगे. वहीं अगले चरण में प्रदेश के इंजीनियरिंग, मेडिकल, एनटीटीटीआर और अन्य कॉलेजों में भी स्ट्रेस मैनेजमेंट और ऑर्ट ऑफ लिविंग की शिक्षा दी जाएगी.

प्रवीण गंगराडे ने बताया कि "यदि किशोर मानसिक रुप से स्वस्थ होंगे, तो आगे की पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी. इसीलिए अब कॉलेजों में आनंद का एक अलग पीरियड लगाने की योजना बनाई गई है. जिसमें बच्चों को जॉय ऑफ लिविंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके लिए आनंद विभाग ने उच्च शिक्षा विभाग के साथ अनुबंध किया है. पहले चरण में प्रदेश के पीएम श्री और एक्सीलेंस कॉलेजों को शामिल किया गया है. जबकि दूसरे चरण में प्रदेश के अन्य सरकारी कॉलेजों के प्रोफेसरों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा."

यह कहना है मध्य प्रदेश आनंद विभाग के निदेशक प्रोग्राम प्रवीण गंगराडे का. उन्होंने बताया कि किस प्रकार आनंद विभाग कॉलेजों के माध्यम से बच्चों का नैतिक पतन रोकने का प्रयास कर रहा है.

भोपाल: मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में मानसिक बीमारियों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है. अकेले भोपाल के अस्पतालों की ओपीडी में ही तनाव, एंजाइटी व अन्य मानसिक समस्याओं से परेशान होकर 2.5 लाख से अधिक मरीज पहुंचे हैं. खास बात यह है कि मानसिक रोगों से त्रस्त करीब डेढ़ लाख लोग 18 से 35 वर्ष के थे. ऐसे में किशोर और युवाओं में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने, तनाव व एंजाइटी को खत्म कर मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए आनंद विभाग ने योजना बनाई है.

सीएपीटी में दे रहे 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण

आशीष कुमार ने बताया कि कालेज के प्रोफेसरों को ट्रेंड मास्टर ट्रेनर के माध्यम से 6 दिन का आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इन्हें राजधानी के कोकता स्थित केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी यानि सीएपीटी में ट्रेनिंग दी जा रही है." गंगराडे ने बताया कि जब कॉलेजों में बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य ठीक होगा, तो आने वाली पीढ़ी भी ट्रेंड हो जाएगी. एक बार यदि स्कूल और कॉलेज में बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट और ऑय ऑफ लिविंग की ट्रेनिंग दे दी गई तो आगे जीवन भर यह उनके काम आने वाली है. गंगराडे ने कहा कि आनंद विभाग द्वारा लोगों को ट्रेनिंग केवल सरकारी संस्थानों में ही दिलवाई जाती है."

प्रोफेसर ने माना, प्रशिक्षण के बाद आया बदलाव

सीएपीटी कोकता में प्रशिक्षण लेने आए टंटया मामा शासकीय महाविद्यालय खंडवा के असिस्टेंड प्रोफेसर आलोक गौड़ ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि "इस प्रशिक्षण से सार्वभौमिक मूल्यों की जानकारी प्राप्त हुई. इस प्रशिक्षण के माध्यम से अपने आप को पहले से बेहतर पहचान पाऊंगा और खुद को पुर्नस्थापित कर पाउंगा. यही आने वाले 6 से 7 सालों तक शैक्षणिक जीवन में छात्रों को समझाने का प्रयास करुंगा."

प्रशिक्षण से खुद को जानने का मौका मिला

प्रो. शासकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय धार की प्रोफेसर डॉ. रिचा ने बताया कि "इस प्रशिक्षण के बाद आत्मविश्वास में परिवर्तन आया है. इससे स्वयं को जानने में मदद मिली है. इस वर्कशाप से कई सीख मिली. जैसे एक लड़की मेरे साथ कक्षा 10वीं में पढ़ती थी, लेकिन एक छोटी बात के लिए लंबे समय से अब तक कोई बात नहीं हुई. अब ट्रेनिंग के बाद घर जाकर बात करुंगी. इस प्रशिक्षण से एक नई समझ विकसित हुई है. हम एक्शन पर तत्काल रिएक्शन दे देते हैं, लेकिन हमें शांति से विचार करने की जरुरत है."

मध्य प्रदेश में 12 लाख गंभीर मानसिक रोगी

जेपी अस्पताल के क्लीनिकल साइक्लोजिस्ट डॉ. राहुल शर्मा का कहना है कि "मध्य प्रदेश की अनुमानित आबादी 8.9 करोड़ है. इसमें करीब 1 करोड़ डिप्रेशन, नींद नहीं आने जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं. वहीं 12 लाख मरीज गंभीर मानसिक रोग जैसे सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसआर्डर से पीड़ित हैं. डॉ. शर्मा ने बताया कि सामाजिक स्वीकार्यता की कमी, पारिवारिक सहयोग की कमी, आर्थिक संकट, नौकरी या रोजगार समेत अन्य समस्याओं के कारण भी कई लोग मानसिक अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं. वहीं मानसिक रोग का पारिवारिक इतिहास, युवाओं में स्मार्ट फोन की लत या किसी गैजेट पर निर्भरता के साथ नशे की लत भी दूसरे कारण हैं."