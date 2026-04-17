NSA खत्म होने के बाद भी सांसद अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल में रहेंगे : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट
हाई कोर्ट में अर्जी देकर राज्य सरकार ने कहा है कि उसका एनएसए के तहत अमृतपाल की हिरासत बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है.
Published : April 17, 2026 at 3:40 PM IST
चंडीगढ़: लोकसभा सदस्य अमृतपाल सिंह, जो पिछले तीन साल से एनएसए के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं, उनका एनएसए खत्म होने वाला है. जहां उनके समर्थक सांसद के पंजाब लौटने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फिलहाल उनके पंजाब जेल में शिफ्ट होने पर रोक लगा दी है. जिसके कारण एनएसए खत्म होने के बाद भी सांसद अमृतपाल सिंह को असम की डिब्रूगढ़ जेल में ही रहना पड़ेगा.
पंजाब सरकार की याचिका आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें एनएसए हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद एक अन्य एफआईआर में सांसद अमृतपाल सिंह को डिब्रूगढ़ जेल में हिरासत में रखने की मांग की गई थी.
शुक्रवार (17 अप्रैल, 2026) इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस और जस्टिस संजीव बेरी की बेंच के सामने हुई.
'सांसद राज्य के लिए खतरा' सुनवाई के दौरान, राज्य के वकील ने कोर्ट को बताया कि, "अमृतपाल सिंह की एनएसए कस्टडी 22 अप्रैल को खत्म होने वाली है, और खुफिया जानकारी के अनुसार, अमृतपाल सिंह कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए खतरा हैं. इसलिए अजनाला घटना से जुड़ी एफआईआर के सिलसिले में उनकी कस्टडी डिब्रूगढ़ जेल में ही रहनी चाहिए.
सांसद के वकील ने क्या कहा?
सांसद अमृतपाल सिंह के वकील ने कहा, "उनके लिए जमानत और परीक्षण जैसे कानूनी उपाय मिलना मुश्किल हो रहा है.
अमृतपाल सिंह 11 दूसरी एफआईआर में आरोपी हैं और उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार उन्हें सभी एफआईआर में गिरफ्तार करे और सभी ट्रायल एक साथ चलाए जाएं.
Chandigarh: MP Amritpal Singh lawyer, Imaan Singh Khara says, " all detentions under are set to end within the next two to three days. the high court had already dismissed the case. now, as nsa itself is coming to an end and the punjab government is not extending it... this is… pic.twitter.com/u6FYaSaCaA— IANS (@ians_india) April 17, 2026
वहीं सांसद अमृतपाल सिंह के वकील, ईमान सिंह खारा ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा, "अगले दो से तीन दिनों में सभी हिरासत खत्म होने वाली हैं. हाई कोर्ट ने पहले ही केस खारिज कर दिया था. अब, क्योंकि एनएसए खुद खत्म हो रहा है और पंजाब सरकार इसे आगे नहीं बढ़ा रही है... इसे एक सकारात्मक डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि उन पर आगे एनएसए नहीं लगाया जाएगा."
अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल में ही रहेंगे
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, बेंच ने एक अंतरिम आदेश दिया कि, “अमृतपाल सिंह को उनकी एनएसए हिरासत अवधि खत्म होने के बाद डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में रखा जाए."
बेंच ने डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल को निर्देश दिया कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए ट्रायल चलाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे देकर याचिकाकर्ता की मदद करे और अमृतपाल सिंह के वकील से सलाह-मशविरा के लिए सही इंतजाम करे.
असम सरकार के डिप्टी एडवोकेट जनरल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाही में शामिल हुए और बेंच को भरोसा दिलाया कि असम की डिब्रूगढ़ जेल में सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं.
अमृतपाल जेल में क्यों हैं?
बता दें कि साल 2023 में सांसद अमृतपाल सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 200-250 लोगों के एक समूह का नेतृत्व करके अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला किया था, ताकि वे अपने एक साथी को पुलिस हिरासत से छुड़ा सकें.
पुलिस स्टेशन पर हमला करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 लोगों पर एनएसए लगाया और उन्हें असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया.
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) क्या है?
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक बहुत सख्त कानून है. एनएसए अधिनियम पूरे भारत में लागू है. इस कानून के तहत, किसी संदिग्ध को बिना किसी चार्ज के तीन महीने तक जेल में रखा जा सकता है.
हालांकि जरूरत पड़ने पर इसे तीन महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी हालत में उसे 12 महीने से अधिक जेल में नहीं रखा जा सकता.
राज्य सरकार को केवल यह बताना है कि व्यक्ति को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया है. इस कानून का इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब केंद्र या राज्य सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश और दूसरे देशों के साथ उसके रिश्तों के लिए खतरा है. उस व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लिया जा सकता है. यह कानून किसी विदेशी नागरिक पर भी लागू किया जा सकता है.
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