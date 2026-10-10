दिल्ली में कश्मीर जैसे हालात... वोट चोरी सबसे बड़ा अपराध: ईटीवी भारत से बोले सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी
श्रीनगर से लोकसभा सांसद ने आरोप लगाया कि दिल्ली में सुरक्षा बलों के दम पर लोकतांत्रिक आवाज को दबाया जा रहा है, जो चिंताजनक है.
Published : October 10, 2026 at 10:55 PM IST
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के प्रमुख राजनीतिज्ञ और श्रीनगर से लोकसभा सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने दिल्ली में हुए प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े शब्दों में तीखी प्रतिक्रिया दी है. कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर जंतर-मंतर पर आयोजित प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में की गई भारी पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती पर सवाल उठाते हुए उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा. ईटीवी भारत से खास बातचीत में सांसद मेहदी ने कहा कि आज देश की राजधानी में असंतोष और जवाबदेही की आवाज को जिस तरह से दबाया गया है, वह बेहद चिंताजनक है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार देश को एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही है जहां संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा रही है.
दिल्ली में पाबंदियों और सुरक्षा व्यवस्था पर तीखा प्रहार
शनिवार को जंतर-मंतर जाने की कोशिश कर रहे सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी कनॉट प्लेस इलाके में घूमते नजर आए. जंतर-मंतर की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग और भारी पुलिस फोर्स (RAF, CRPF) की तैनाती पर उन्होंने कहा कि वे सुबह से जंतर-मंतर जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हर रास्ते और अप्रोच रोड पर उन्हें वापस भेज दिया गया.
उन्होंने कहा, "यहाँ जिस तरह से पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी मौजूदगी है, वह इस बात का सबूत है कि किस तरह से जेन्युइन डिसेंट और अकाउंटेबिलिटी की आवाज को दबाया जा रहा है. अगर आप इसे समझना चाहें, तो पूरे देश की अवाम के साथ जो आज यहाँ हुआ, उसे सौ गुना मल्टीप्लाई कर लीजिए यही हाल कश्मीर का है और कश्मीर में ऐसा ही होता है."
जब उनसे पूछा कि एक दशक पहले रामलीला मैदान या जंतर-मंतर पर होने वाले आंदोलनों के दौरान इस तरह की पाबंदियां नहीं देखी गईं, लेकिन इस बार मेट्रो बंद, ट्रेनें कैंसिल और 4 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट तक ठप करने जैसे कड़े कदम उठाए गए हैं, तो उन्होंने इसे सीधे तौर पर 'चीनी मॉडल' करार दिया. उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में भी विरोध प्रदर्शन होते थे, तब न तो मेट्रो बंद होती थी और न ही इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई जाती थी.
आरएसएस और बीजेपी पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप
सांसद मेहदी ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस देश में ऐसा तंत्र चाहती हैं जहाँ वे पूरी तरह अनचैलेंज्ड रहें और संस्थाओं का अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल कर सकें. उन्होंने कहा कि आज के हालात ने यह साफ कर दिया है कि सत्ताधारी दल क्या चाहते हैं वे चाहते हैं कि लोगों में सरकार को चुनौती देने की हिम्मत या अधिकार ही न बचे.
मुख्य मांगें: SIR और CEC ज्ञानेश कुमार पर कार्रवाई
प्रदर्शन के पीछे की दो मुख्य मांगों एसआईआर (SIR) को तत्काल प्रभाव से बंद करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे व उन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाने के सवाल पर सांसद ने दोनों मांगों को पूरी तरह जायज ठहराया. उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग के अंदर से ही यानी दो कमिश्नर्स द्वारा इस पर गंभीर आपत्तियां उठाई गई हों, तो यह कोई हवा में की गई बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे पुख्ता सच्चाई और वजन है. किसी भी फंक्शनल डेमोक्रेसी में इस तरह की गड़बड़ियों पर पूछताछ और जवाबदेही मांगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है.
एसआईआर के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला दिया और कहा कि जब कोर्ट और खुद नागरिक इस पर सवाल उठा रहे हैं, तब भी इसे जस का तस बनाए रखना केवल और केवल आरएसएस-बीजेपी के राजनीतिक फायदों के लिए किया जा रहा है. उन्होंने दो टूक कहा कि ज्ञानेश कुमार को न सिर्फ इस्तीफा देना चाहिए, बल्कि उन पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए.
"वोट चोरी देश की सबसे बड़ी चोरी"
ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और पिनारायी विजयन जैसे विपक्षी नेताओं के हिरासत में लिए जाने और युवाओं से देशहित में आगे आने की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि यदि देश आज नहीं जागा, तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, "वोट चोरी से बड़ी कोई चोरी नहीं हो सकती. पैसों का या अन्य मामलों में करप्शन हो, तो आप चार-पाँच साल बाद वोट के जरिए सरकार को बदल कर सुधार कर सकते हैं. लेकिन जब आपसे आपका वोट ही छीन लिया जाए, तो आपसे नागरिक होने का बुनियादी हक ही छीन लिया जाता है."
उन्होंने जोर देकर कहा कि हर पाँच साल के बाद नागरिक अपने वोट के जरिए ही अपनी मौजूदगी और अपनी ताकत का अहसास कराते हैं. अगर यह हक भी छीन लिया जाए, तो देश धीरे-धीरे तानाशाही या अन्य बदतरीन शक्ल में तब्दील हो जाएगा, और इसके लिए आने वाली पीढ़ियां हमें जिम्मेदार ठहराएंगी.
"कश्मीर के हालात और दिल्ली की हकीकत"
उमर अब्दुल्ला द्वारा सोशल मीडिया पर की गई उस टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कि "दिल्ली को कश्मीर बनाया जा रहा है," सांसद मेहदी ने सहमति जताई. उन्होंने कहा कि जो कुछ आज दिल्ली में देखने को मिला है, उसे यदि सौ गुना बढ़ा दिया जाए, तो वह कश्मीर की रोजमर्रा की वास्तविकता बन जाती है. कश्मीर में इसी तरह की सैन्य मौजूदगी, बैरिकेड्स, इंटरनेट बंदी और कम्यूनिकेशन ब्लैकाउट आम बात है. फर्क सिर्फ इतना है कि दिल्ली में नेताओं को कुछ घंटों की हिरासत के बाद छोड़ दिए जाने की उम्मीद होती है, जबकि कश्मीर में ऐसी आवाज़ों को यूएपीए (UAPA) और पीएसए (PSA) जैसी सख्त धाराओं के तहत दबाया जाता है.
ये भी पढ़ें: