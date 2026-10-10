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दिल्ली में कश्मीर जैसे हालात... वोट चोरी सबसे बड़ा अपराध: ईटीवी भारत से बोले सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी

लोकसभा सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के प्रमुख राजनीतिज्ञ और श्रीनगर से लोकसभा सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने दिल्ली में हुए प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े शब्दों में तीखी प्रतिक्रिया दी है. कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर जंतर-मंतर पर आयोजित प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में की गई भारी पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती पर सवाल उठाते हुए उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा. ईटीवी भारत से खास बातचीत में सांसद मेहदी ने कहा कि आज देश की राजधानी में असंतोष और जवाबदेही की आवाज को जिस तरह से दबाया गया है, वह बेहद चिंताजनक है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार देश को एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही है जहां संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा रही है.

दिल्ली में पाबंदियों और सुरक्षा व्यवस्था पर तीखा प्रहार