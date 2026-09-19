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मध्य प्रदेश के बगलामुखी धाम के पास बड़ा हादसा, नाले में कार डूबने से 8 लोगों की मौत

आगर मालवा जिले के बगलामुखी मंदिर के पास बरसाती नाले में गिरी कार. 8 लोगों की डूबने से मौत. इनमें से 7 ओडिशा के.

AGAR MALWA ACCIDENT
8 शव निकाले गए (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 11:55 AM IST

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Updated : September 19, 2026 at 12:54 PM IST

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आगर मालवा : मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बरसाती नाले में कार बह जाने से 8 लोगों की मौत हो गई है. यहां के नलखेड़ा में बरसाती नाले में श्रद्धालुओं से भरी कार उफनता नाला पार करते वक्त अचानक बह गई. हादसे में कार सवार 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. मृतकों में 3 बच्चे, 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल है.

सामने आया घटनास्थल का वीडियो (Etv Bharat)

8 शव निकाले गए, मृतकों की पहचान की कोशिश जारी

जानकारी के मुताबिक, शनिवार को कार सवार दर्शन कर पास के ही बगलामुखी मंदिर से लौट रहे थे. तभी बरसाती नाले को पार करते समय उनकी कार तेज बहाव में अनियंत्रित हो गई. सबकुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद करीब 8 लोगों के शव कार से बाहर निकाले जा चुके हैं. इन सभी की फिलहाल पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

8 DIED AGAR MALWA ACCIDENT
रस्सी के जरिए खींची जा रही कार (Etv Bharat)

रस्सी के जरिए खींची जा रही कार

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीण, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और रेस्क्यू शुरु किया लेकिन अबतक किसी के जीवित बचने का संकेत नहीं मिला है. वहीं, शवों को निकालने के बाद कार को रस्सी के जरिए बाहर खींचा जा रहा है, जिसमें और शव हो सकते हैं. फिलहाल यह साफ नहीं है कि कार में कितने लोग सवार थे. पुलिस के मुताबिक मृतक आगर मालवा के नलखेड़ा में लखुंदर नदी के किनारे स्थित बगलामुखी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे.यहां देशभर से श्रद्धालु पहुंचते हैं.

ओडिशा के रहने वाले हैं 7 मृतक, ड्राइवर एमपी से

एसपी दिलीप कुमार सोनी ने ईटीवी भारत संवाददाता से बातचीत में 8 मौतों की पुष्टि की. उन्होंने कहा, '' मृतकों में से 7 लोग ओडिशा के रहने वाले हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उनके मूल निवास की पहचान कर परिजनों को सूचित किया जाए. वाहन चालक मूल रूप से बड़ौद क्षेत्र का रहने वाला है और उज्जैन में ट्रैवल एजेंसी के साथ जुड़ा हुआ था. दुर्घटना में उसकी भी मौत हो गई है.'' प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ये परिवार ओडशिा से उज्जैन घूमने आया था, जिसके बाद कार से सभी बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा गए थे, और वहीं से लौटते वक्त हादसा हो गया.

पिछले 24 घंटे में लगभग 4 इंच हुई बारिश

जिस क्षेत्र में ये हादसा हुआ है, वहां पिछले 24 घंटे में लगभग 4 इंच की रिकॉर्डतोड़ बारिश दर्ज की गई है. देर रात से लगातार हुई बारिश के चलते बगलामुखी मंदिर के पास से गुजरने वाला बरसाती नाला उफान पर था और पुलिया पार करने के बाद ही मंदिर आया जाया जा सकता है. माना जा रहा है कि उफनती पुलिया पार करने के चक्कर में ही ये हादसा हुआ है.

(खबर अपडेट हो रही है.)

Last Updated : September 19, 2026 at 12:54 PM IST

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