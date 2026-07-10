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तेज हवा में झुकेगी शंकराचार्य की प्रतिमा! स्टैच्यू ऑफ वननेस पर उठाए सवाल तो अधिकारियों पर एक्शन

ओंकारेश्वर में स्थित शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की इंटरनेशनल स्ट्रक्चरल एनालिसिस सॉफ्टवेयर आधारित रिपोर्ट के "मुताबिक जिस पिलर पर मूर्ति रखी है, उसका आंतरिक स्टील पिलर का स्ट्रेस अनुपात 1.244 तक पहुंच गया है. जबकि सुरक्षा सीमा के मानक इस 0.85 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसी स्थिति में पिलर के एलाइनमेंट नंबर सी 12 पर 24% दबाव ज्यादा पड़ रहा है. यानी की प्रतिमा आगे के हिस्से में पिलर पर ज्यादा दबाव डाल रही है. जिससे भविष्य में प्रतिमा के आगे की ओर झुकने की आशंका है.

फील्ड डायरेक्टर विश्वजीत बनर्जी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल अनुपम गुप्ता ने आदि शंकराचार्य न्यास में शिकायत करते हुए कहा था कि "जिस मुख्य पिलर पर पूरी प्रतिमा को स्थापित किया गया है, वह पिलर मानकों के हिसाब से मजबूत नहीं है. इसलिए यह प्रतिमा 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की रफ्तार भी नहीं झेल पाएगी. इसके अलावा दोनों अधिकारियों ने 6 महीने पहले निर्माण एजेंसी राज्य पर्यटन विकास निगम को इस मामले की जानकारी भेजी थी. इसके साथ ही ठेकेदार कंपनी एलएनटी को इस तकनीकी गड़बड़ी के सुधार की मांग की थी, लेकिन इस मामले में संज्ञान लेने के बजाय दोनों को ही पद से हटा दिया गया."

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तर्ज पर ओंकारेश्वर में 108 फीट ऊंची शंकराचार्य प्रतिमा (स्टैच्यू ऑफ वननेस) तैयार किया गया है. जिसके निर्माण में हुई खामियों को लेकर विवाद हो रहा है. दरअसल, नर्मदा किनारे स्थापित एकात्मक केंद्र में 200 करोड़ की लागत से यह प्रतिमा चीन में चीन से तैयार कराई गई थी. शंकराचार्य की प्रतिमा को लेकर इसी एकात्म धाम प्रोजेक्ट से जुड़े फील्ड डायरेक्टर विश्वजीत बनर्जी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल अनुपम गुप्ता ने सवाल उठाए हैं.

इंदौर: देश में अयोध्या राम मंदिर, इंदौर खजराना मंदिर और बगलामुखी मंदिर दान चोरी को लेकर कई आरोप लग रहे हैं. मामले में एक के बाद एक खुलासे भी हो रहे हैं. वहीं इस बीच अब मध्य प्रदेश का ओंकारेश्वर भी चर्चाओं में गया है. आरोप है कि ओंकारेश्वर में तैयार की गई स्टैच्यू ऑफ वननेस के निर्माण में भी तकनीकी खामियां उजागर हो रही हैं. हाल ही में इस मामले की शिकायत करने वाले फील्ड डायरेक्टर को पद से हटाए जाने के बाद यह विवाद और गहरा गया है. वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं.

हालांकि अब मामला उजागर होने के बाद निर्माण एजेंसी पर्यटन विकास निगम का दावा है कि प्रोजेक्ट के प्रत्येक चरण की निगरानी विशेषज्ञों द्वारा की गई है. इसलिए निर्माण की गुणवत्ता और प्रक्रिया में कमी की कोई गुंजाइश नहीं है, हालांकि इस मामले को उजागर करने वाले दोनों अधिकारी विश्वजीत बनर्जी और अनुपम गुप्ता का कहना है कि "संबंधित पिलर और मूर्ति को लेकर जो रिपोर्ट बताई जा रही है, वह लोकार्पण के वक्त 17 अप्रैल को तैयार रिपोर्ट है. जबकि प्रतिमा को तैयार हुए 3 साल हो गए हैं.

इस दौरान प्रतिमा की कोई फिजिकल और टेक्निकल अथवा हेल्थ एनालिसिस जैसी कोई जांच नहीं हुई. उन्होंने कहा 12 मई को एलएनटी को इस मामले की शिकायत भेजी थी, लेकिन कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया और बाद में बिना किसी तकनीकी जांच के उन्हें हटा दिया गया. दोनों अधिकारियों ने बताया अब पर्यटन निगम मैनहर्ट कंपनी नामक जिस कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर पिलर को पूरी तरह सुरक्षित बता रहा है, उस कंपनी के पास डिजाइन को मंजूरी देने का कोई अधिकारी नहीं था, क्योंकि परियोजना में डिजाइन से जुड़ी सिफारिश का अधिकार एक अन्य कंपनी सीपी कुकरेजा एंड एसोसिएट के पास था, जिसे पलटन निगम ने नियुक्त किया था."

पर्यटन निगम ने बताया पूरी तरह सुरक्षित

इस मामले के उजागर होने के बाद मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम और एलएनटी ने शंकराचार्य के प्रतिमा को सुरक्षित बताया है. निगम के एमडी भारत यादव का कहना है कि "पिलर का वास्तविक स्ट्रेस रेशों 1.244 नहीं, बल्कि 0.401 है, जो मानक 0.85 की सीमा से काफी कम है. उन्होंने बताया मैनहर्ट कंपनी ने इसे 169 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार और सामान्य से अधिक सीस्मिक जोन के आधार पर मजबूत बताया है.

जिसकी जांच आईआईटी दिल्ली मद्रास और जर्मनी की एक संस्था ने की है." वहीं एकात्म धाम के वर्तमान प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजीव श्रीवास्तव का कहना है कि "2023 में स्थापित यह मूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है. जिसका परीक्षण आईआईटी मद्रास आईआईटी दिल्ली से भी कराया गया है."

कमलनाथ बोले-धर्म के नाम पर ओंकारेश्वर में भी किया भ्रष्टाचार

इस मामले के उजागर होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि "ओंकारेश्वर में 2300 करोड़ रुपए की परियोजना के अंतर्गत बनाई गई आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा निर्माण के तय मानकों के अनुसार नहीं बनी, जो तेज आंधियों को नहीं झेल पाएगी. इससे पहले उज्जैन के महाकाल लोक के निर्माण का भ्रष्टाचार सभी ने देखा था, वहां भी ऋषि मुनियों की प्रतिमाएं तेज हवा में उड़ गई थी. अब देश के सामने स्पष्ट है कि उज्जैन हो अयोध्या या फिर ओंकारेश्वर जहां भाजपा है, वहां धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार होना तय है."

तत्कालीन सीएम शिवराज ने किया था अनावरण

बता दें 21 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रतिमा का अनावरण किया था. आदी शंकराचार्य की इस प्रतिमा को ओंकारेश्वर के मांधाता पर्वत पर लगभग 11.5 हैक्टेयर भूमि पर स्थापित की गई है. 108 फीट ऊंची और 100 टन वजनी यह प्रतिमा बहुधातु से बनी है. जो बाल स्वरूप में है.