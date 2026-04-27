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हरियाणा के हांसी में चलती बस में भीषण आग, 2 लोग जिंदा जले, करीब आधा दर्जन घायल

हांसी : जिले के नजदीक बवानी खेड़ा क्षेत्र के मिलकपुर गांव के पास एक बड़ा हादसा सामने आया है. चलती बस का अचानक टायर फट गया, जिससे उसका एक टुकड़ा उछलकर सीधे तेल की टंकी से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि तेल की टंकी फट गई और देखते ही देखते बस आग के गोले में बदल गई. प्रशासन और दमकल विभाग को सूचना दे दी गई थी, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. बस में लगी भीषण आग के बाद पूरी बस जलकर राख हो गई.

2 लोग जिंदा जले : घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आग तेजी से फैलने के कारण यात्रियों में दहशत फैल गई. स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई और घायलों को तुरंत बाहर निकाला गया. इस हादसे में दो लोगों के जिंदा जलने से मौत की सूचना मिली हैं. करीब आधा दर्जन घायलों को हांसी के एक निजी अस्पताल व हांसी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

हांसी में बस में आग (ETV Bharat)

कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू : सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. बस में लगी भीषण आग के बाद पूरी बस जलकर राख हो गई. शुरुआती जांच में सामने आया है कि चलती बस का टायर फट गया था और उसका टुकड़ा उछलकर डीजल टंकी से टकरा गया. टक्कर के बाद टंकी फट गई, जिससे बस में आग लग गई.