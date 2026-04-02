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उत्तराखंड के पर्यटन पर अमेरिका-ईरान युद्ध का असर, माउंटेनियरिंग और ट्रेकिंग बिजनेस प्रभावित

उत्तरकाशी में पर्वतारोहण और ट्रेकिंग का कारोबार अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष से प्रभावित हो रहा है. विदेशी ट्रेकर्स की बुकिंग नहीं मिल रही है.

TREKKING BUSINESS AFFECTED
पर्वतारोहण और ट्रेकिंग का कारोबार अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष से प्रभावित (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 2, 2026 at 4:06 PM IST

3 Min Read
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उत्तरकाशी: पिछले एक माह से चल रहे अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का असर पर्वतारोहण और ट्रेकिंग व्यवसाय पर भी पड़ रहा है. ट्रेकिंग व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि मार्च माह तक विदेशी ग्रुपों की सबसे अधिक बुकिंग आती है. लेकिन इस साल अभी तक कोई बुकिंग नहीं आई है. जो पुरानी बुकिंग थी, उन्हें भी होल्ड पर रखा गया है. इससे ट्रेकिंग से जुड़े कारोबारियों में मायूसी छाई हुई है.

गढ़वाल माउंटेनरिंग ट्रेकिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जयेंद्र राणा ने बताया कि, मार्च माह तक पर्वतारोहण और ट्रेकिंग के लिए सबसे अधिक बुकिंग विदेशी लोगों की आती थी. इसमें सबसे अधिक इजरायल, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन देशों से लोग पर्वतारोहण और ट्रेकिंग के लिए आते हैं. लेकिन इन देशों से अभी तक पर्वतारोहियों की ओर से किसी प्रकार की जानकारी के लिए भी संपर्क नहीं किया गया है.

पर्वतारोहण और ट्रेकिंग का कारोबार अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष से प्रभावित (VIDEO-ETV Bharat)

राणा ने कहा कि विदेशी पर्वतारोहियों के आने के बाद देश के विभिन्न प्रदेशों से भी पर्वतारोही और ट्रेकर्स अच्छी संख्या में आते हैं. साथ ही हर साल जिले में करीब दस हजार से अधिक विदेशी पर्वतारोहण और ट्रेकिंग के लिए पहुंचते हैं. इस साल प्रशासन की ओर से भी एक अप्रैल से पर्वतारोहण खोलने का आश्वासन दिया गया था. इससे उम्मीद थी कि इस साल ट्रेकिंग में अच्छा व्यवसाय होगा. लेकिन वैश्विक युद्ध के खतरे ने इस व्यवसाय पर संकट खड़ा कर दिया है.

गोमुख और केदारताल ट्रेक पर पर्वतारोहण और ट्रेकिंग के लिए करना होगा इंतजाम: गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट खुलने के बाद गोमुख-तपोवन और केदारताल ट्रेक पर पर्वतारोहण और ट्रेकिंग के रोमांच के लिए अभी पर्वतारोहियों को इंतजार करना होगा. गोमुख और केदारताल ट्रेक पर अधिक बर्फ और ग्लेशियर आने के कारण वह कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त है. इस कारण अभी इन दोनों ट्रेक पर आवाजाही को नहीं खोला गया है.

इस साल फरवरी और मार्च माह के प्रथम सप्ताह तक मौसम को देखते हुए ट्रेकिंग एसोसिएशन से जुड़े लोगों को उम्मीद थी कि इस वर्ष एक अप्रैल से ही पर्वतारोहण और ट्रेकिंग गंगोत्री नेशनल पार्क के तहत शुरू हो जाएगी. इसके लिए प्रशासन की ओर से भी उन्हें आश्वासन मिला था. लेकिन मार्च माह के बाद भी गंगोत्री समेत गोमुख और केदारताल ट्रेक पर हुई बर्फबारी के कारण यह पार्क गेट खुलने के बाद भी ट्रेकिंग शुरू नहीं हो पाई है. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ऊंचाई वाले इलाकों में रोज शाम को बर्फबारी हो रही है.

इस कारण कई स्थानों पर ग्लेशियर आए हुए हैं. इस कारण गोमुख और केदारताल ट्रेक पर कई स्थानों पर अधिक बर्फ और ग्लेशियर आने के कारण वह क्षतिग्रस्त स्थिति में पड़े हुए हैं. इसलिए इन दोनों 18-18 किमी लंबे ट्रेक पर फिलहाल इस माह के अंत तक ही आवाजाही शुरू होने की उम्मीद है. लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी इस समय सीमा को भी बढ़ा सकती है.

मौसम खुलने के बाद विभाग के कर्मचारी दोनों ट्रेक की रेकी पर जाएंगे. उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही गोमुख और केदारताल ट्रेक खोलने पर विचार किया जाएगा.
-प्रदीप बिष्ट, रेंज अधिकारी-

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