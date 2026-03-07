ETV Bharat / bharat

'घर गिरवी रखा, अपनों को खोया... फिर भी अडिग है हौसला': विमेंस डे पर पर्वतारोही पियाली बसाक से खास बातचीत

'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' पर ईटीवी भारत के संवाददाता पलाश मुखोपाध्याय ने पियाली बसाक से खास बातचीत की.

mountaineer piyali basak
पर्वतारोही पियाली बसाक. (@piyali basak)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 7, 2026 at 5:47 PM IST

8 Min Read
चंदननगर (पश्चिम बंगाल): 21वीं सदी में भी पितृसत्तात्मक समाज में महिलाएं पिछड़ी हुई हैं और आज भी उनका उत्पीड़न होता है. सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए एक लड़की को संघर्ष के साथ-साथ अन्याय के खिलाफ भी लड़ना पड़ता है. चंदननगर की रहने वाली 'माउंटेन गर्ल' पियाली बसाक के सामने भी ये समस्याएं आयीं. लेकिन, उन्होंने डटकर इसका मुकाबला किया और एक मुकाम हासिल की.

वह अब तक दुनिया की 6 पर्वत चोटियों पर फतह हासिल कर चुकी हैं. 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' पर ईटीवी भारत के संवाददाता पलाश मुखोपाध्याय ने पियाली बसाक से खास बातचीत की. पढ़ें, इंटरव्यू के प्रमुख अंश...

सवालः अपने संघर्ष के बारे में बताएं, आपकी कामयाबी में आपके माता पिता का क्या योगदान रहा?

जवाबः मुझे बचपन से ही पहाड़ों से प्यार है. मैं अपने माता-पिता का हाथ पकड़कर पहाड़ों पर जाया करती थी. जीवन में सफलता और असफलता बार-बार आई, और हर बार मैंने अपने माता-पिता का सहारा लिया. नए उत्साह के साथ फिर से पहाड़ चढ़ने का जुनून मेरे लिए 'एक्स्ट्रा ऑक्सीजन' की तरह है. वे हर काम में मेरे प्रोत्साहन के मुख्य स्रोत थे. पारिवारिक उथल-पुथल और जिस स्थिति में मेरे माता-पिता हमें छोड़कर गए, वह मेरे लिए बहुत कठिन है.

अपने माता-पिता को खोने के बाद का हर दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल भरा है. मैं बहुत पहले ही खुद को खत्म कर सकती थी, लेकिन जब मैं उन सभी लड़कियों के बारे में सोचती हूं जो अलग-अलग समय पर उत्पीड़न का शिकार होती हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे उनके लिए कुछ करना है. इसके साथ ही, पर्वतारोहण मेरे लिए एक बड़ा साहसिक कार्य है. पहाड़ की चोटी पर ऑक्सीजन नहीं होती, आपको तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच चलते रहना पड़ता है. पहाड़ आपको हर पल नए फैसले लेना सिखाता है और इससे आपका मनोबल बढ़ता है.

पर्वतारोही पियाली बसाक. (@piyali basak)

सवालः बंगाल की बेटी विश्व रिकॉर्ड से महज एक कदम दूर रह गई. पियाली मकालू के शिखर तक क्यों नहीं पहुंच सकीं?

जवाबः मैं शून्य से 50 डिग्री नीचे के तापमान और 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली बर्फीली हवाओं के बीच भी पहाड़ चढ़ रही थी. लेकिन अंत में कोई चारा नहीं बचा. इस शिखर अभियान में हमारी टीम में नेपाल के फुर्बा ओंगेल शेरपा और ईरान के अबुल फजल गोजली शामिल थे. ये प्रसिद्ध पर्वतारोही थे जिन्हें एवरेस्ट सहित कई पहाड़ों पर चढ़ने का अनुभव था. इसके बावजूद, वे बच नहीं सके.

मकालू दुनिया की पांचवीं सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 27,838 फीट है. तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, उन्होंने शिखर फतह कर लिया था. लेकिन मकालू से उतरते समय, नेपाली शेरपा और ईरानी पर्वतारोही 3,000 फीट नीचे गिर गए. तब से, उन दोनों का कोई पता नहीं चला है. बचाव दल के जाने के बाद भी कुछ नहीं मिला.

मैं मकालू के कैंप-3 तक पहुंच गई थीं, लेकिन इस हादसे के कारण उन्हें मजबूरन नीचे आना पड़ा. हालांकि, मैं इस अनुभव का उपयोग करके भविष्य में दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही के रूप में सर्दियों में फिर से मकालू फतह करना चाहती हूं.

पर्वतारोही पियाली बसाक. (@piyali basak)

सवालः क्या आप दोबारा सर्दियों में मकालू फतह करने की सोच रही हैं?

जवाबः मैं सर्दियों में फिर से मकालू फतह करने के बारे में सोचूंगी. अगर मुझे फंडिंग या कोई स्पॉन्सर मिल जाए तो यह मुमकिन है. मैंने गर्मियों में पहले ही सभी पहाड़ों की चढ़ाई कर ली है. इस बार लक्ष्य सर्दियों में चोटियों को फतह करना है.

सवालः आप एक स्कूल टीचर हैं. क्या पहाड़ों पर जाने के लिए इतनी लड़ाई लड़ने की जरूरत है?

जवाबः बिल्कुल, इस लड़ाई की जरूरत है. वरना, अलग-अलग जगहों से कर्ज लेने और घर गिरवी रखने की क्या जरूरत थी? मैं सरकारी नौकरी करती हूं, लेकिन मेरी पूरी कमाई कर्ज चुकाने में चली जाती है. यह घर ही मेरे पास सब कुछ है. अगर सिर पर छत नहीं रहेगी तो मैं कहां जाऊंगी?

इस बार, मैं घर के कागजात गिरवी रखकर 'मकालू' (सर्दियों के अभियान) के शिखर पर गई थी. बचपन से ही पर्वतारोहण मेरा लक्ष्य था. पहाड़ों के अलावा, मेरी जिंदगी का हर पल दांव पर लगा है. जैसा कि कहा जाता है, आप पूरी जिंदगी लगाकर भी शायद एक पर्वतारोही न बन पाएं. पर्वतारोहण तभी पूरा हो सकता है जब आप पहाड़ों के लिए अपना सब कुछ झोंक दें.

मैं सरकारी नौकरी करके आराम से सामान्य जीवन जी सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया. मैंने वह सब पहाड़ों के नाम कर दिया. एक अभियान के लिए मेरी जान भी जा सकती है. खुशी, प्यार, लगाव-सब कुछ मेरे लिए पहाड़ ही है. मैं पहाड़ों से इतना प्यार करती हूं कि जब मैं मैदानी इलाकों में आती हूं, तो बीमार पड़ जाती हूं. जब मैं पहाड़ों में होती हूं, तो स्वस्थ और ठीक रहती हूं. मैं तो 'डेथ ज़ोन' से भी वापस लौटकर आई हूं.

पियाली बसाक को मिले अवार्ड. (@piyali basak)

सवालः पर्वतारोहण का कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं होता, न ही कोई स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो फिर आपको आर्थिक मदद की क्या जरूरत है?

जवाबः अन्य खेलों में सिर्फ जीत या हार होती है, लेकिन पर्वतारोहण में एक छोटी सी चूक का मतलब मौत है. अगर आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हैं, तो मौत के करीब होने पर आप सही फैसला नहीं ले पाएंगे. बचपन से मैंने जो संघर्ष किया है, उसने मुझे कठिन समय में फैसले लेना सिखाया है. चाहे नाच-गाना हो, चित्रकारी हो या राजनीति, हर काम में रचनात्मकता की जरूरत होती है. बिना किसी संरक्षक के लड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन संघर्ष के दिनों में लोग मेरे साथ रहे हैं. इस बार भी, मैंने 'मकालू' पर्वत के लिए जो सर्दियों का अभियान शुरू किया था, वह दुनिया में अपनी तरह का पहला प्रयास था.

एवरेस्ट को सबसे पहले फतह करने वाले तेनजिंग नोर्गे ने भी कहा था कि मकालू का अभियान एवरेस्ट से ज्यादा मुश्किल था. इसके बावजूद, साल 2023 की गर्मियों में मैंने दुनिया की पांचवीं सबसे ऊंची चोटी, मकालू पर जीत हासिल की. मैं दुनिया की 6 सबसे ऊंची चोटियों को फतह कर चुकी हूं. लेकिन गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में मकालू की चढ़ाई स्वर्ग और नर्क के अंतर जैसी है. इसके बेस कैंप और चोटी का तापमान एक जैसा (बेहद ठंडा) था. साथ ही, वहां सख्त जमी हुई बर्फ और हवा की रफ्तार भी बहुत ज्यादा थी.

पर्वतारोही पियाली बसाक. (@piyali basak)

सवालः क्या भविष्य में आपकी कोई पर्वतारोहण अकादमी (mountaineering academy) बनाने की योजना है?

जवाबः आज के दौर में सबके हाथों में मोबाइल फोन है. छात्र अपने सपनों को खो रहे हैं. जब भी मुझे स्कूलों और कॉलेजों में बुलाया जाता है, मैं पर्वतारोहण पर भाषण देती हूं. दुनिया के मुकाबले भारत में मेरा अनुभव कम क्यों समझा जाए? मैं अपने अनुभव छात्रों के साथ साझा करना चाहती हूं. लेकिन हर चीज के लिए सहयोग या फंडिंग की ज़रूरत होती है. पर्वतारोहण को क्रिकेट की तरह प्रायोजन (sponsorship) या समर्थन नहीं मिलता, इसीलिए यह पीछे रह जाता है.

सवालः पहाड़ों की चोटियों पर प्रदूषण बढ़ रहा है, आप इसके लिए क्या करना चाहती हैं?

जवाबः पर्वतारोहण में सबसे बड़ा मुद्दा पर्यावरण की रक्षा करना है. हमें एक 'सफाई अभियान' चलाना चाहिए. बहुत से पर्वतारोही अलग-अलग चोटियों पर जाते हैं और वहां प्रदूषण फैलता है. इसके लिए एक विशेष अभियान की जरूरत है. पहाड़ों के 'कैंप नंबर 4' की सफाई के लिए पर्वतारोहियों को आगे आना होगा, और इसके लिए फंडिंग (धनराशि) की आवश्यकता है.

पर्वतारोही पियाली बसाक. (@piyali basak)

सवालः क्या आप कभी पुरुष प्रधान मानसिकता (पितृसत्ता) की शिकार हुई हैं?

जवाबः पर्वतारोहण में ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को लगता है कि एक लड़की होकर मैं सबको पीछे छोड़ रही हूं. भारत में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसने मेरी तरह पहाड़ों की चढ़ाई की हो. राज्य में पर्वतारोहण के शीर्ष पदों पर बैठे लोग भी मेरे प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं. मेरा पर्वतारोहण राज्य और देश के लिए गर्व की बात है. अब तक मैं 6 चोटियां फतह कर चुकी हूं. पर्वतारोहण में केवल वे लोग ही मुझे रोक रहे हैं जो मुझसे उम्र में बड़े हैं. मुझे राजनीतिक नेताओं से कोई मदद नहीं मिलती. फिर भी, मैं छात्रों को पर्वतारोहण में दिलचस्पी जगाने की कोशिश कर रही हूं. इसीलिए मैं यह लड़ाई लड़ रही हूं.

संपादक की पसंद

