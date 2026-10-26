आदि कैलाश परिक्रमा रन 2.0 के आखिरी दिन MTB का आयोजन, जानिए किसने जीती रेस
पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी क्षेत्र में आदि कैलाश परिक्रमा रन 2.0 का आयोजन, आखिरी दिन हुई माउंटेन टेरेन बाइकिंग प्रतियोगिता
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 26, 2026 at 9:18 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 9:44 PM IST
पिथौरागढ़: देश के उच्च हिमालयी और सीमांत क्षेत्रों में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित 'आदि कैलाश परिक्रमा रन 2.0' के तीसरे और अंतिम दिन एक रोमांचक माउंटेन बाइक (एमटीबी) रेस का आयोजन किया गया. सीमावर्ती क्षेत्र गुंजी से शुरू होकर गुंजी में ही संपन्न हुई इस चुनौतीपूर्ण प्रतियोगिता में देश के विभिन्न हिस्सों से आए महिला और पुरुष प्रतिभागियों ने अपनी सहनशक्ति, साहस एवं कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया.
बता दें कि आदि कैलाश परिक्रमा रन 2.0 के अंतर्गत माउंटेन टेरेन बाइकिंग की दो श्रेणियों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं. इनमें 50 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की रेस शामिल रही. प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने दुर्गम पर्वतीय मार्गों पर अपनी प्रतिभा, साहस और उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया. प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले साइकिलिस्टों को सीएम पुष्कर धामी की धर्मपत्नी गीता धामी ने गुंजी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
50 किमी पुरुष वर्ग के परिणाम: प्रतिभागियों ने आदि कैलाश रूट के अत्यधिक दुर्गम, ऊबड़-खाबड़ और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रास्तों पर साइकिल चलाकर अपनी शारीरिक क्षमता एवं मानसिक दृढ़ता का परिचय दिया. 50 किलोमीटर पुरुष वर्ग के इस कठिन स्पर्धा में खुशमन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 घंटे 59 मिनट में रेस पूरी कर पहला स्थान हासिल किया. प्रकाश थापा ने 2 घंटे 2 मिनट का समय लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया. जबकि, थॉमाचन 2 घंटे 2 मिनट 56 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे.
50 किमी महिला वर्ग के परिणाम: महिला वर्ग की 50 किलोमीटर रेस में स्टोर नार्जरी ने 2 घंटे 45 मिनट 7 सेकंड में दूरी तय कर पहला स्थान अपने नाम किया. अवनी दर्ज्याल ने 2 घंटे 45 मिनट 9 सेकंड के समय के साथ दूसरा स्थान हासिल किया. जबकि, स्वाति बोनाल ने 4 घंटे 15 मिनट 45 सेकंड में रेस पूरी कर तीसरा स्थान प्राप्त किया. भले ही तापमान माइनस में हो, लेकिन प्रतिभागियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. जीत हासिल करने लिए साइकिलिस्टों ने खूब पसीना बहाया.
25 किमी रेस में प्रज्वल चौहान रहे अव्वल: 25 किलोमीटर की पुरुष वर्ग की स्पर्धा में प्रज्वल चौहान ने 1 घंटे 27 मिनट में दूरी तय कर पहला स्थान हासिल किया. उनके बाद अश्विन राठौर 1 घंटे 29 मिनट के समय के साथ दूसरे और भानु पायल 1 घंटे 41 मिनट में रेस पूरी कर तीसरे स्थान पर रहे. प्रतियोगिता के सभी विजेताओं को समारोहपूर्वक पुरस्कृत किया गया.
तीन दिनों तक रही खूब चहल-पहल: यह तीन दिवसीय 'आदि कैलाश परिक्रमा रन' 24 से 26 अक्टूबर तक आयोजित किया गया. जो कई मायनों में बेहद खास रहा. पहले दिन 72 किलोमीटर और 42 किलोमीटर की लंबी दौड़ प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं. दूसरे दिन 25 अक्टूबर को 21 किमी, 10 किमी और 5 किमी की दौड़ आयोजित हुई. तीसरे दिन एमटीबी साइकिल रेस इस पूरे आयोजन का मुख्य आकर्षण का केंद्र रही.
दुर्गम पर्वतीय मार्गों, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों के बीच आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य साहसिक खेलों को बढ़ावा देना है. साथ ही सीमांत क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है. आदि कैलाश परिक्रमा रन 2.0 के माध्यम से आदि कैलाश एवं व्यास घाटी को साहसिक पर्यटन के प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है. साथ ही क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन संभावनाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है.
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