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आदि कैलाश परिक्रमा रन 2.0 के आखिरी दिन MTB का आयोजन, जानिए किसने जीती रेस

एमटीबी प्रतियोगिता को झंडी दिखातीं गीता धामी ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

पिथौरागढ़: देश के उच्च हिमालयी और सीमांत क्षेत्रों में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित 'आदि कैलाश परिक्रमा रन 2.0' के तीसरे और अंतिम दिन एक रोमांचक माउंटेन बाइक (एमटीबी) रेस का आयोजन किया गया. सीमावर्ती क्षेत्र गुंजी से शुरू होकर गुंजी में ही संपन्न हुई इस चुनौतीपूर्ण प्रतियोगिता में देश के विभिन्न हिस्सों से आए महिला और पुरुष प्रतिभागियों ने अपनी सहनशक्ति, साहस एवं कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया.

बता दें कि आदि कैलाश परिक्रमा रन 2.0 के अंतर्गत माउंटेन टेरेन बाइकिंग की दो श्रेणियों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं. इनमें 50 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की रेस शामिल रही. प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने दुर्गम पर्वतीय मार्गों पर अपनी प्रतिभा, साहस और उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया. प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले साइकिलिस्टों को सीएम पुष्कर धामी की धर्मपत्नी गीता धामी ने गुंजी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.