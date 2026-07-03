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'टन..टन..टन..' की वो आवाज, जिसने 25 गांवों की तकदीर बदल दी!

मकई खाकर तोड़ दिया पहाड़: रामचंद्र यादव बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि वे जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गए. उन्होंने बचपन में कभी स्लेट या पेंसिल हाथ में नहीं पकड़ी और आज भी उन्हें ठीक से अपना दस्तखत करना नहीं आता. बावजूद बिना किसी पढ़ाई के उन्होंने अकेले दम पर समाज सेवा का यह बड़ा कारनामा कर दिखाया. बिना पढ़े-लिखे रामचंद्र यादव हर दिन घंटों पहाड़ तोड़ने के इस कठिन काम में अपना खून-पसीना बहाते थे. वे मकई का भात और रूखी-सूखी रोटी खाकर दिन-रात पत्थरों से लड़ते रहे. इस तरह लगातार मेहनत करते-करते उनके जीवन के कीमती 23 साल इसी पहाड़ को काटने में गुजर गए.

पत्थर से मजबूत इरादा: यह लगातार आने वाली आवाज सुनकर गांव के लोग रामचंद्र यादव को पागल कहने लगे थे. मजाक उड़ाते हुए आपस में कहते थे कि देखो एक और पगला चट्टान से अपना शरीर रगड़ने चला है, कुछ दिन में थककर अपने आप चुपचाप बैठ जाएगा. लेकिन रामचंद्र ने लोगों के तानों की कभी कोई परवाह नहीं की. समाज के लोगों की किसी भी नकारात्मक बात को अपने दिल पर नहीं लिया. वे पूरी लगन के साथ अपने लक्ष्य में जुटे रहे. केवटी पहाड़ के पत्थर भले ही कठोर थे, लेकिन रामचंद्र यादव का इरादा पत्थरों से भी मजबूत था.

एक साल तक निहारते रहे: यह काम अकेले शुरू करना नामुमकिन था. रामचंद्र यादव करीब एक साल तक केवटी पहाड़ की मजबूत चट्टानों को निहारते रहे और फिर एक दिन छेनी-हथौड़ी उठा ली. साल 1993 का वह ऐतिहासिक समय था जब केवटी गांव में सुबह की पहली किरण फूटते ही टन-टन की आवाज गूंजने लगी थी. गांव के लोग रोज सुबह इस तेज आवाज को सुनते थे और समझ जाते थे कि रामचंद्र पहाड़ पर पहुंच चुका है. यहीं से 25 गांवों की किस्मत बदलने का काम शुरू हुआ.

कड़क डांट से संकल्प तक: बाबा दशरथ मांझी ने रामचंद्र को बुरी तरह डांटा. कहा था कि 'तोड़ोगे तब न टूटेगा..बैठे रहने से कुछ नहीं होगा.' दशरथ मांझी का यह एक वाक्य रामचंद्र यादव के दिल और दिमाग में बैठ गया. उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा मकसद बना लिया. बाबा की डांट को एक चुनौती की तरह लिया और पहाड़ को अपने दम पर काटने की कसम खा ली. गहलौर से वापस अपने गांव लौटते हुए रामचंद्र ने दशरथ मांझी के पैर छुए और कसम खाई कि अब वे गांव को रास्ता देकर रहेंगे.

पहाड़ तोड़ने की गुहार: साल 1992 में जब बाबा दशरथ मांझी अतरी प्रखंड के इलाके में आए तो रामचं यादव उनसे मिलने पहुंच गए. दशरथ मांझी को केवटी गांव आने का न्योता दिया. गांव की पूरी समस्या खुलकर बताई और जोड़कर विनती की. कहा कि 'बाबा आप इस केवटी पहाड़ को तोड़ने में हमारी मदद कीजिए.' यह पहाड़ बीच से टूट जाए तो गांव वालों के लिए अस्पताल और प्रखंड मुख्यालय जाने का रास्ता आसान हो जाएगा. रामचंद्र की यह बात सुनकर बाबा दशरथ मांझी अचानक उन पर बुरी तरह भड़क गए.

दशरथ मांझी से प्रेरणा: ग्रामीणों और गर्भवती महिलाओं की यह असहनीय तकलीफ रामचंद्र यादव से बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही थी. इस व्यवस्था से मन पूरी तरह दुखी रहता था. 'गया जिले के गहलौर में बाबा दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी के प्रेम में पहाड़ काटकर एक ऐतिहासिक रास्ता बनाया था.' जब रामचंद्र यादव को इस बात का पता चला, तो उन्हें अपने गांव की बदहाली दूर करने की एक तरकीब निकाली. रामचंद्र यादव के मन में अपने गांव की सूरत बदलने का ख्याल आया.

रूह कंपाने वाला दर्द और मौतें: 90 के दशक में गांव के लोग पगडंडियों, खेतों के मेड़ या फिर ऊंचे पहाड़ को लांघकर प्रखंड मुख्यालय आते-जाते थे. इलाके में सड़क न होने से सबसे ज्यादा परेशानी बीमार लोगों और महिलाओं को होती थी. प्रसव पीड़ा से जूझती असहाय महिलाओं का दर्द देखकर किसी की भी रूह कांप जाती थी. केवटी गांव के लोगों के पास पहाड़ पार कर अस्पताल पहुंचने का कोई दूसरा जरिया नहीं था. अस्पताल बहुत दूर होने और सुगम रास्ता न होने से कई मरीज पहाड़ लांघते समय ही दम तोड़ देते थे.

ट्रक ड्राइवर रामचंद्र की कहानी: जब रामचंद्र यादव बड़े हुए तो अपने परिवार का भरण-पोषण के लिए ट्रक चलाने लगे. ट्रक की ड्राइवरी से परिवार का खर्च अच्छे से संभाल रहे थे. सब कुछ ठीक-ठाक था, लेकिन उनके मन में एक बड़ी टीस रहती थी. गांव के ऊंचे केवटी पहाड़ के रास्ते में आड़े आने से ट्रक कभी उनके घर तक नहीं जा पाता था, क्योंकि 1992-93 के दौर में पिछड़े इलाके में दूर-दूर तक कोई सड़क नहीं थी. केवटी और कतलपुरा जैसे कई गांव ऐसे थे, जहां विकास का कोई नामोनिशान नहीं था.

गया: रामचंद्र यादव के जीवन की शुरुआत मुश्किल, दुख और विकट हालातों के बीच हुई. महज 10 साल के थे, तभी पिता को किसी ने जहर देकर बेरहमी से हत्या कर दी थी. रामचंद्र का पैतृक घर गया जिले के फतेहपुर थाना इलाके के ठठेरवा गांव में था. पिता की हत्या के बाद रामचंद्र यादव अपना घर-गांव छोड़कर अतरी प्रखंड के केवटी गांव में अपने ननिहाल में आ गए. तब से हमेशा के लिए यहीं बस गए. तब उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह केवटी गांव का जिद्दी पहाड़ उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाएगा.

"1993 को इस पहाड़ को तोड़ रहे हैं. 2015 तक सड़क बन गयी. गाड़ी चलने लगी. इसके बाद सड़क को समतल करने में लगे हैं. जब तक जान है, तब तक करते रहेंगे. ये बाबा दशरत मांझी और बजरंगबली की देन है." -रामचंद्र यादव, माउंटन मैन 2

ड्राइवरी छूटने से घर में कंगाली: पहाड़ तोड़ने के इस अनोखे जुनून के चक्कर में रामचंद्र यादव ने अपनी ट्रक ड्राइवरी पूरी तरह छोड़ दी थी. कमाई का कोई निश्चित जरिया न होने से वे थोड़ी-बहुत मजदूरी करने लगे. इस वजह से उनके परिवार को घोर कंगाली और भुखमरी का सामना करना पड़ा. हालात इतने खराब थे कि कई बार परिवार को एक शाम का भोजन मिलता था, तो दूसरी शाम भूखे पेट ही सोना पड़ता था. रामचंद्र के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटी और चार बेटे हैं. शुरुआत में भारी गरीबी और इस रवैये के कारण पूरा परिवार उनसे काफी नाराज रहता था.

पहाड़ तोड़ते रामचंद्र यादव (ETV Bharat)

बेटे की जुबानी कड़वी हकीकत: रामचंद्र यादव के बेटे बताते हैं कि जब उनके पिता ने यह काम शुरू किया था, तब बच्चे बहुत छोटे थे. उस समय घर की माली हालत इतनी दयनीय थी कि सब दाने-दाने को तरसते थे. चार भाई, एक बहन और मां के साथ पूरा परिवार अक्सर भूखे पेट सोने को मजबूर था. पिता कभी-कभी अपने बच्चों को भी पहाड़ पर काम की जगह ले जाते थे. शुरुआत में परिवार के लोगों को भी लगता था कि यह काम कभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन रामचंद्र यादव को इस रास्ते के अलावा किसी और चीज से कोई मोह नहीं था.

"पिता ट्रक चलाते थे. सड़क नहीं होने के कारण परेशानी होती थी. गांव के लोग भी परेशान थे. दशरथ बाबा से मुलाकात के बाद पहाड़ तोड़कर सड़क बनाए. उस समय हमलोग बच्चे थे. उतनी जानकारी नहीं थी." -मुन्ना कुमार, रामचंद्र यादव के पुत्र

23 सालों तक लगातार हथौड़ा चला: रामचंद्र यादव का भारी हथौड़ा जब केवटी पहाड़ की कठोर चट्टानों पर एक बार चलना शुरू हुआ, तो फिर सालों तक नहीं थमा. साल 1993 से लेकर साल 2015 तक, बिना रुके और बिना थके रामचंद्र यादव लगातार रोज सुबह से शाम तक अपना हथौड़ा उसी पहाड़ पर चलाते रहे. पूरे 23 साल तक अपना खून-पसीना बहाने के बाद रामचंद्र यादव ने उस ऊंचे पहाड़ का घमंड तोड़ ही दिया. 15 से 30 फीट ऊंचे पहाड़ को अकेले काटकर 15 फीट चौड़ी साफ सड़क बना दी.

25 गांवों को दूरी से राहत: रामचंद्र के इस प्रयास से आज केवटी के अलावा लोर गंगटी, कोलुहारा, बंचर, इटरा, पियार, नांदू बीघा, नराहट, कतलपुरा, रदवाना और बङवाना समेत दर्जनों गांवों को फायदा हो रहा है. इस नए पहाड़ी रास्ते के बन जाने से क्षेत्र के लगभग 25 गांवों के लोगों का आना-जाना बहुत सुगम हो गया है. ग्रामीणों के लिए अतरी प्रखंड मुख्यालय या जिला शहर गया जाने की दूरी 7 किमी थी. अब यह दूरी 3-4 किलोमीटर घट गई है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

स्कूल बसों और गाड़ियों का सुरक्षित सफर: रामचंद्र यादव के हाथों से कटी इस सड़क से आज हर दिन सैकड़ों छोटे-बड़े वाहन आराम से गुजरते हैं. इन गाड़ियों में बच्चों को ले जाने वाली स्कूल बसें भी शामिल हैं, जिनमें बैठकर बच्चे अपने बेहतर भविष्य को संवारने के लिए बिना किसी रुकावट के रोज स्कूल जाते हैं. केवटी गांव के रहने वाले लोगों का साफ कहना है कि इस सड़क से इलाके की करीब एक लाख की आबादी को सीधा लाभ मिल रहा है. रामचंद्र यादव की इस अकेले दम पर की गई मेहनत ने इन 25 गांवों के लोगों की जिंदगी बदल दी.

सरकारी तंत्र का धोखा और जेल की यात्रा: साल 2015 में जब 15 फीट चौड़ी सड़क पूरी तरह तैयार हो गई, तब रामचंद्र को लगा था कि सरकार अब इस रास्ते को पक्का बनवाएगी. लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट. वन विभाग ने उन पर केस ठोक दिया और सरकारी अफसरों ने इस भले आदमी को बिना सोचे-समझे जेल के अंदर डाल दिया. रामचंद्र यादव भावुक होकर बताते हैं कि उन्होंने यह मुश्किल काम अपने किसी निजी फायदे के लिए नहीं किया था. यह रास्ता तो हजारों गरीब ग्रामीणों की भलाई के लिए था. लेकिन सरकारी बाबुओं ने उनकी समाज सेवा की भावना को नहीं समझा.

सड़क को बराबर करने की नई ठानी: सरकारी तंत्र ने उन्हें जेल भेजने में जरा भी शर्म नहीं की. 23 साल की कड़ी तपस्या के बाद सड़क तो बन गई थी, लेकिन सरकार ने रामचंद्र की इस मेहनत की कोई कद्र नहीं की. प्रशासन ने मांग के बावजूद इस उबड़-खाबड़ सड़क को बराबर नहीं कराया. तब रामचंद्र यादव ने हार मानने के बजाय साल 2015 में फिर से छेनी-हथौड़ा उठाया और सड़क को समतल करने में जुट गए. साल 2015 से शुरू हुआ सड़क को बराबर करने का यह काम आज यानी साल 2026 तक लगातार चल रहा है.

केवटी गांव का पहाड़ (ETV Bharat)

साल 2026 तक जारी है जिद और मेहनत: रामचंद्र यादव ने एक बार जो मन में ठान लिया कि इस सड़क को पूरा प्लेन करेंगे, तो वे आज भी रोज सुबह उठकर हथौड़ी लेकर पत्थरों को छांटने निकल जाते हैं. जहां समतलीकरण पूरा हो जाता है, वे उससे आगे बढ़ जाते हैं ताकि राहगीरों को कोई दिक्कत न हो. अब बच्चे बड़े होकर थोड़ा-बहुत कमाने लगे हैं, जिससे घर का खर्च चलता है, लेकिन घर की माली हालत आज भी खराब है. उनके पास इस रास्ते को सुधारने के अलावा जीवन में कोई दूसरा काम नहीं बचा है.

पक्की सड़क की आस: रामचंद्र आज भी सरकार की तरफ उम्मीद से देखते हैं कि कभी तो कोई बड़ा अफसर आकर इस सड़क को पक्की करवाएगा. वे बचे हुए समय में थोड़ी मजदूरी कर लेते हैं क्योंकि इस रास्ते के काम के अलावा उनका कहीं मन नहीं रमता. वे अपनी ताकत का श्रेय भगवान और मांझी के आशीर्वाद को देते हैं. आज यह 15 फीट चौड़ी सड़क रामचंद्र के पूरे जीवन के संघर्ष की गवाही देती है. जो लोग कभी उन्हें पागल कहकर चिढ़ाते थे, आज वही लोग उनके सामने आदर से सिर झुकाते हैं.

"रामचंद्र जी ने जिस तरीके का काम किया है. वह हमलोगों से कभी नहीं होगा. दशरथ मांझी उन्हें आशीर्वाद दिए थे. आज इस सड़क से पूरे गांव के लोग आना-जाना करते हैं.1993 से 2015 तक पहाड़ तोड़ते रहे. अब सड़क समतल कर रहे हैं. आज काफी दूरी कम हो गयी है." -तिलेश्वर प्रसाद, ग्रामीण

माउंटेन मैन-2 को असली सम्मान: अब गांव के लोग उन पर गर्व करते हैं कि उनके बीच रामचंद्र जैसा शख्स पैदा हुआ. दशरथ मांझी ने जहां अपनी पत्नी के प्यार की याद में पहाड़ काटा था, वहीं 'माउंटेन मैन-2' रामचंद्र यादव ने लोक-कल्याण और समाज सेवा के लिए यह असंभव कार्य अकेले पूरा करके इतिहास रच दिया. आज जब भी वे इस सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों को देखते हैं, तो उन्हें अपने जीवन की सारी पीड़ा भूल जाती है और मन को एक अजीब सा अनोखा सुकून मिलता है.

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