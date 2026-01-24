ETV Bharat / bharat

मौनी रॉय के साथ हरियाणा के करनाल में बदसलूकी, बॉलीवुड एक्ट्रेस बोली- "कमर पर हाथ रखा, गंदे कमेंट किए"

करनाल : हरियाणा के करनाल में मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय के साथ अंकल के उम्र के लोगों ने बदसलूकी की जिसका दर्द उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में पोस्ट करते हुए शेयर किया है.

"कमर पर हाथ रखा": बॉलीवुड एक्ट्रेस ने करनाल में घटी घटना का जिक्र करते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से स्टोरी शेयर करते हुए लिखा कि " पिछले दिनों करनाल में एक इवेंट में, मैं मेहमानों के बर्ताव से बहुत परेशान हूं, खासकर दो अंकल से जो दादा-दादी बनने की उम्र के हैं. जैसे ही इवेंट शुरू हुआ और मैं स्टेज की तरफ बढ़ी, अंकल और परिवार के सदस्यों (सभी आदमी) ने फोटो खींचने के लिए मेरी कमर पर हाथ रखा. जब मैंने कहा "सर प्लीज़ अपना हाथ हटा लीजिए", तो उन्हें ये पसंद नहीं आया".

"गंदे कमेंट किए": मौनी रॉय ने आगे लिखा कि "स्टेज पर तो और भी बुरा हुआ. दो अंकल ठीक सामने खड़े होकर गंदे कमेंट कर रहे थे, मुझे गंदे इशारे दिखा रहे थे, नाम लेकर बुला रहे थे. मैंने ये देखा और पहले तो मैंने उन्हें धीरे से इशारा किया कि ऐसा ना करें, जिस पर उन्होंने मुझ पर गुलाब फेंकना शुरू कर दिया. तभी परफॉर्मेंस के बीच में मैं स्टेज से बाहर जाने लगी, लेकिन तुरंत वापस आकर अपनी परफॉर्मेंस पूरी की. इसके बाद भी वे नहीं रुके और ना ही परिवार या ऑर्गनाइज़र में से किसी ने उन्हें सामने से हटाया".

"सदमे में हूं" : मौनी अपना दर्द बयां करते हुए कहती हैं कि "अगर मेरे जैसी लड़की को ये सब झेलना पड़ता है, तो मैं सोच भी नहीं सकती कि नई लड़कियां जो काम शुरू कर रही हैं और शो कर रही हैं, उन्हें क्या झेलना पड़ता होगा. मैं अपमानित और सदमे में हूं और चाहती हूं कि अधिकारी इस असहनीय बर्ताव के लिए कार्रवाई करें. हम कलाकार हैं जो अपनी कला से ईमानदारी से रोज़ी-रोटी कमा रहे हैं. सोचती हूं कि अगर उनके दोस्त उनकी बेटियों, बहनों या परिवार के किसी भी सदस्य के साथ ऐसा ही बर्ताव करें तो ये आदमी क्या करेंगे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें!"

"नीचे के एंगल से वीडियो बना रहे थे" : मौनी ने दूसरे पोस्ट में कहा कि "आगे ये भी बताना ज़रूरी है कि स्टेज ऊंचाई पर था और ये अंकल नीचे के एंगल से वीडियो बना रहे थे. जब किसी ने उन्हें रुकने को कहा तो उन्होंने गाली-गलौज की. मुझे अपने देश, अपने लोगों, अपनी परंपराओं से प्यार है लेकिन ये? कितनी हिम्मत है. मर्द होने का घमंड. मैं कभी भी अपने साथ होने वाली कोई भी नेगेटिव बात पोस्ट नहीं करती. लेकिन ये. मेरे पास शब्द नहीं हैं. इस व्यवहार के लिए मेरे पास कोई एक्सप्रेशन नहीं है जो समझ में आए. हम एक्टर इन इवेंट्स में दूल्हा-दुल्हन को बधाई देने और उनकी खुशी में शामिल होने जाते हैं. हम उनके मेहमान होते हैं और वे हमें इस तरह परेशान करते हैं. छी."