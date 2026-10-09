उत्तराखंड और हिमाचल के बीच एमओयू साइन, आपदा प्रबंधन पर हुई बड़ी डील, जानिए डिटेल
आपदा जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों राज्य उत्तराखंड और हिमाचल आपस में एक-दूसरे को अपने अनुभव सांझा करेंगे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 9, 2026 at 8:12 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 8:23 PM IST
देहरादून: हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दीपक राठौर ने शुक्रवार को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) का भ्रमण किया. इस दौरान प्राधिकरण की ओर से आपदा प्रबंधन के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी ली. इस दौरान दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए आपसी समन्वय एवं सहयोग को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया.
उपाध्यक्ष ने विशेष रूप से तमाम आपदाओं के दौरान राज्य में किए जाने वाले राहत एवं बचाव कार्य की जानकारी ली. हिमाचल के उपाध्यक्ष और आपदा प्रबंधन सचिव के बीच हुई बैठक के दौरान आपदा प्रबंधन संबंधित अनुभव साझा करने के लिए दोनों राज्यों के बीच नॉन फाइनेंशियल एमओयू साइन करने का निर्णय किया गया.
GOLF के खतरे पर हुई चर्चा: हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रबंधन उपाध्यक्ष ने उत्तराखंड की आईआरएस प्रणाली, यूएसडीएमए की तमाम एसओपी की जानकारी ली. इसके साथ ही उन्होंने ग्लेशियर लेक आउटबस्र्ट फ्लड (GOLF) के खतरों को कम करने की दिशा में उत्तराखण्ड की ओर से किए जा रहे कामों की विस्तार से जानकारी ली और इस दिशा में आपसी समन्वय व सहयोग को बढ़ाने की इच्छा जाहिर की.
दोनों राज्यों की चुनौतियां एक जैसी: वही, उपाध्यक्ष दीपक राठौर ने कहा कि उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से काफी संवेदनशील एवं समान प्रकृति वाले पर्वतीय राज्य हैं. दोनों राज्यों की सीमाएं भी आपस में जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियां भी लगभग समान हैं.
चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग को भी समझा: उन्होंने कहा कि यदि दोनों राज्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समन्वित रणनीति के साथ मिलकर कार्य करें, तो बेहतर एवं प्रभावी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं. उन्होंने विशेष रूप से भूस्खलन, अतिवृष्टि और पर्वतीय जोखिमों के प्रबंधन में संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया. इस दौरान उन्होंने उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से संचालित चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग एवं प्रबंधन प्रणाली को विस्तार से समझा.
उन्होंने विशेष रूप से राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) के माध्यम से केदारनाथ यात्रा की लाइव मॉनिटरिंग, रियल-टाइम अलर्ट सिस्टम, भीड़ प्रबंधन, मौसम एवं मार्ग की सतत निगरानी तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच त्वरित समन्वय की व्यवस्था को भी देखा.
एक-दूसरे का साथ जानकारियां की शेयर: वहीं उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उपाध्यक्ष का उत्तराखंड भ्रमण था. इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों को देखा, साथ ही एक दूसरे से अपने अनुभव को साझा किया है. मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन को लेकर हिमाचल प्रदेश में किस तरह से कम हो रहा है और उत्तराखंड में किस तरह से कम हो रहा है, एक दूसरे को उसकी जानकारी दी गई है.
बैठक के दौरान ये सहमति बनी है कि दोनों प्रदेश मिलकर आपदा प्रबंधन के लिए काम करें, जिसके तहत जो बेहतर काम हिमाचल में हो रहा है, वह उत्तराखंड को बताएं और उत्तराखंड में जो बेहतर काम हो रहा है, उसको हिमाचल को बताया जाए. साथ ही कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां एक जैसी है, और आपदा संबंधित समस्याएं भी दोनों राज्यों की एक जैसी है. ऐसे में मिलकर उन समस्याओं से लड़ना ज्यादा अच्छा रहेगा.
साथ ही बताया कि दोनों राज्यों की एक्सपर्ट टीमें बैठेंगी, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आएंगे. अपना अनुभव साझा करने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल के बीच नॉन फाइनेंशियल एमओयू भी किया जाएगा.
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