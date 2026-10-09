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उत्तराखंड और हिमाचल के बीच एमओयू साइन, आपदा प्रबंधन पर हुई बड़ी डील, जानिए डिटेल

हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दीपक राठौर उत्तराखंड पहुंचे. ( Etv Bharat )

देहरादून: हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दीपक राठौर ने शुक्रवार को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) का भ्रमण किया. इस दौरान प्राधिकरण की ओर से आपदा प्रबंधन के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी ली. इस दौरान दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए आपसी समन्वय एवं सहयोग को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया.

उपाध्यक्ष ने विशेष रूप से तमाम आपदाओं के दौरान राज्य में किए जाने वाले राहत एवं बचाव कार्य की जानकारी ली. हिमाचल के उपाध्यक्ष और आपदा प्रबंधन सचिव के बीच हुई बैठक के दौरान आपदा प्रबंधन संबंधित अनुभव साझा करने के लिए दोनों राज्यों के बीच नॉन फाइनेंशियल एमओयू साइन करने का निर्णय किया गया.