अंग्रेजों के जमाने के प्रोजेक्ट पर 6 राज्यों ने साइन किया MoU, 86 साल बाद किशाऊ बांध परियोजना का रास्ता हुआ साफ
1940 से अधर में लटकी उत्तराखंड और हिमाचल सीमा के बीच बनने वाली किशाऊ बांध परियोजना का रास्ता साफ हो गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 15, 2026 at 4:54 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड और हिमाचल समेत छह राज्यों के लिए अच्छी खबर है. भारत की आजादी से पहले साल 1940 से लंबित बड़ी किशाऊ बांध परियोजना को एक तरह से हरी झंडी मिल गई है. आज 15 सितंबर को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सभी छह राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह किया गया. इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य राज्यों के सीएम भी शामिल हुए.
किशाऊ बांध परियोजना की कवायद साल 1940 में शुरू हो गई थी, लेकिन तमाम राज्यों के बीच पानी के बंटवारे, लागत और तकनीकी मुद्दों पर सहमति न बन पाने के चलते ये महत्वाकांक्षी परियोजना करीब 86 सालों तक फाइलों में लंबित पड़ी रही. हालांकि बीती 16 जून 2026 को हुई बैठक में सभी छह राज्यों के बीच किशाऊ बांध परियोजना को लेकर सहमति बनी थी, जिस पर आज मुहर भी लग गई है.
किशाऊ बांध परियोजना के लिए यूपी-उत्तराखंड समेत छह राज्यों के सीएम ने किए समझौते पर हस्ताक्षर किए. @ukcmo @UPCMOffice @CMOFFICEHP #uttarakhand #kishaudamproject पूरी खबर का लिंक---https://t.co/DD9mI4ncQG pic.twitter.com/JbmUkErFRN— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) September 15, 2026
5,000 लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा: किशाऊ बांध परियोजना की शुरुआत में अनुमानित लागत करीब 7,000 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर करीब 15,624 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है. इस परियोजना की खास बात ये है कि इस परियोजना से 660 मेगावाट बिजली उत्पादन की संभावना है. इस परियोजना के शुरू होने के बाद करीब 8 साल में इस परियोजना में निर्माण कार्य को पूरा करने की डेडलाइन है. ये परियोजना टौंस नदी पर प्रस्तावित है, जो हिमाचल और उत्तराखंड को विभाजित करने वाली बड़ी नदी है. इस परियोजना में निर्माण के लिए 17 गावों के करीब 5,000 लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा.
हिमाचल ने रखी थी ये शर्त: दरअसल, ये परियोजना करीब पिछले 8 सालों से इसलिए भी लंबित रही, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार इस बात पर जोर दे रही थी कि ये परियोजना हिमाचल की धरती पर हिमाचल की नदी पर बननी है. ऐसे में पावर कंपोनेंट की लागत को वो राज्य वहन करें, जिन्हें पानी का लाभ मिलना है. क्योंकि इस परियोजना का सीधा लाभ देश के 6 राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को मिलना है. यही वजह रही कि हिमाचल प्रदेश अपने 800 करोड़ रुपए के अंशदान को नहीं देना चाहता था, जिसके चलते 16 जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री एवं केंद्रीय उर्जा मंत्री के समक्ष इस विषय पर चर्चा की गई और सहमति भी बन गई.
हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर बनेगा बांध: इस सहमति के बाद अब राज्यों के बीच 15 सितंबर 2026 को एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हो गए हैं. किशाऊ बांध परियोजना करीब 15,624 करोड़ रुपए की लागत से दो पर्वतीय राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पर बनेगी. इस बांध परियोजना का निर्माण पूरा होने के बाद करीब 422 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा.
किशाऊ बांध परियोजना हिमाचल की टौंस नदी पर बनेगी, जो यमुना नदी की सहायक नदी है. इस परियोजना से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को पचास-पचास फीसदी बिजली उत्पादन का शेयर मिलेगा. इसके अलावा किशाऊ बांध से कुल 1324 मिलियन क्यूबिक लीटर पानी उपलब्ध होगा. बांध के पानी से 97 हजार हैक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी. इसके साथ ही कुल 236 मीटर ऊंचे बांध से कई तरह के लाभ होंगे.
साल 2008 में किशाऊ 'राष्ट्रीय परियोजना' घोषित किया गया था:
- साल 1940 में किशाऊ बांध परियोजना की अवधारणा सबसे पहले सामने आई.
- उस समय यह क्षेत्र महापंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच बंटा हुआ था.
- साल 1944-45 में पंजाब सरकार ने परियोजना स्थल का सर्वेक्षण शुरू कराया था.
- साल 1946 में तमाम कारणों से सर्वेक्षण काम रोक दिया गया और परियोजना करीब 16 साल तक ठंडे बस्ते में पड़ी रही.
- साल 1962 में उत्तर प्रदेश सरकार ने परियोजना स्थल का सर्वेक्षण दोबारा शुरू किया.
- साल 1964-65 में प्राथमिक परियोजना रिपोर्ट तैयार हुई.
- तब 235 मीटर ऊंचाई वाले ग्रेविटी आर्च बांध का प्रस्ताव था, जिसे केंद्र सरकार को सौंपा गया.
- इस परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया.
- साल 1996 में पहली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हुई, लेकिन पर्यावरणीय आपत्तियों समेत अन्य कारणों से परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई.
- साल 2008 में किशाऊ परियोजना को 'राष्ट्रीय परियोजना' घोषित किया गया, लेकिन पानी के बंटवारे, लागत वहन और राज्यों के बीच सहमति जैसे मुद्दों के चलते अटकी रही.
- साल 2014 में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परियोजना को लेकर सहमति बनी.
- साल 2015 के जून महीने में हिमाचल और उत्तराखंड सरकार के बीच अनुबंध हुआ.
- साल 2017 में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सरकारों के संयुक्त उद्यम के तहत किशाऊ कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया.
- साल 2018 में पर्यावरण और वन मंत्रालय से मंजूरी मिली.
- साल 2021 में संशोधित डीपीआर बनाने का निर्णय लिया गया.
- साल 2025 में संशोधित डीपीआर तैयार हो चुकी है.
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने परियोजना की कमान संभाली और लगातार समीक्षा बैठकें शुरू की.
- साल 2026 के जून महीने में केंद्र की पहल पर छह राज्यों के बीच जल घटक के कार्य के 90 फीसदी केंद्रीय सहायता और बाकी 10 फीसदी राज्यों की ओर से वहन करने पर सहमति बनी.
- 15 सितंबर 2026 को छह राज्यों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हो गए है.
- इसके बाद परियोजना को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा.
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