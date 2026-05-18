ETV Bharat / bharat

नालंदा विश्वविद्यालय और नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन के बीच MoU

विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय और नीदरलैंड्स की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन के बीच एमओयू हुआ है. इससे अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा.

Nalanda University
विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 18, 2026 at 6:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नालंदा: बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय और नीदरलैंड्स की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन के बीच सहयोग और वैश्विक ज्ञान साझेदारी हुई है. इसको मजबूत करने के लिए एमओयू (MoU) साइन किया गया है. 16 मई 2026 को किए गए इस समझौते को उच्च शिक्षा, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य दोनों संस्थान

अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर मिलेगा: नालंदा विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से जानकारी दी गयी कि इस समझौते से छात्रों, शोधकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में आसानी होगी. इंडियन स्टूडेंट और प्रोफेसर को यूरोप के शैक्षणिक माहौल में सीखने-सिखाने का अवसर प्रदान होगा. इससे यहां के छात्रों को एक बेहतर एक्सपोजर मिलेगा.

ग्लोबल नेटवर्क बनेगा: एमओयू पर हस्ताक्षर होने से दोनों देशों के संस्थान वैश्विक महत्व के विभिन्न विषयों पर उच्च स्तरीय रिसर्च करेंगे. इसके साथ ही संयुक्त प्रकाशन को बढ़ावा देंगे. इनोवेशन, टैलेंट एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल शेयरिंग के माध्यम से एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जो भविष्य में कठिन वैश्विक चुनौती से निपटने में मदद करेगा.

सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का होगा मिलन: अपने प्राचीन विरासत को समेटे हुए नालंदा विश्वविद्यालय आज एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान के रूप में पहचान बना रहा है. दूसरी ओर नीदरलैंड्स में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन भी यूरोप के अग्रणी शोध विश्वविद्यालयों में शामिल है. इस एमओयू को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि इससे दो अलग-अलग भौगोलिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को न केवल भारत बल्कि दूसरे देशों की शिक्षा को जानने का मौका मिलेगा. इस समझौते के बाद जल्द ही दोनों विश्वविद्यालय संयुक्त कार्यशाला का आयोजन करेंगे और छात्र विनिमय कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार करेंगे.

नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास और पुनरुद्धार: नालंदा विश्वविद्यालय के नए भवन की नींव 25 नवंबर 2010 को रखी गयी थी. 19 जून 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के भवन का उद्घाटन किया था. वर्तमान में यहां करीब 17 देशों के 400 छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं. प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में मशहूर था. यहां देश-विदेश से छात्र अध्ययन करने के लिए आते थे. धर्म, दर्शन, व्याकरण, तर्कशास्त्र, औषधि शास्त्र, वेद विषयों की पढ़ाई होती थी. माना जाता है कि इसकी स्थापना का श्रेय गुप्त शासक को जाता है. 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को तहस-नहस कर दिया था.

ये भी पढ़ें:

राख में दबी वो विरासत, जिसने कभी दुनिया को ज्ञान का उजाला दिया.. जानिए नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी

नालंदा विश्वविद्यालय और इजरायल की हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम के बीच हुआ अहम समझौता

TAGGED:

UNIVERSITY OF GRONINGEN NETHERLANDS
नालंदा विश्वविद्यालय
यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन
EDUCATION NEWS
NALANDA UNIVERSITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.